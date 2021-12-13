المعمول بالتمر والمكسرات في البيت ناعم وخفيف وبيذوب في الفم

يعتبر المعمول بالتمر والمكسرات من أكثر أنواع الحلوى أنتشاراً في دول الخليج العربي حيث تقدم هناك بكثرة وذلك لشهرة هذه البلاد بتقديم الحلوى المصنعة من التمور والتي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، فيكثر تحضير المعمول في الأعياد والمولد النبوي الشريف والمناسبات بل وأصبح يعد ويقدم في أي وقت نظراً لمذاقه الرائع ورائحته الشهية وفوائده الكثيرة للجسم، ولكل أم ترغب في تحضير المعمول الخليجي في البيت سنقدم إليها في هذا المقال الخطوات المتبعة في تحضير المعمول بالتمر والمكسرات في المنزل وسر تحضيره ناعم وخفيف ومتماسك، فقط تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد. المعمول بالتمر والمكسرات المعمول بالتمر والمكسرات يتم تحضير المعمول بالتمر والمكسرات بمقادير سهلة وبسيطة وجميعها متواجدة في المنزل وإليكم في السطور التالية المقادير المظبوطة بالتفاصيل مقادير حشو المعمول كأسان من التمر المفروم. ملعقتان كبيرتان من السمسم. ثلاثة ملاعق كبيرة من السمن. نصف ملعقة من القرفة. مقادير حشو المكسرات كأس من عين الجمل. كأس إلا ربع من السكر. ربع كأس من مياه الورد. مقادير المعمول الناعم نصف كأس من الحليب. كأس من الزبدة. كأسان من الدقيق. ربع كأس من السكر البودرة. ملعقتان من مياه الزهر. مقادير التزيين ألواح من الشوكولاتة خطوات تحضير المعمول بالتمر والمكسرات يتم تحضير حشو التمر من خلال عجن التمر مع السمسم والسمن والقرفة والحبهان. يتم تشكيل تلك الحشوة على شكل كرات صغيرة للغاية. من أجل تحضير حشو المكسرات يتم خلط عين الجمل المفروم مع الفستق المفروم بالسكر ومياه الورد. يتم تحضير المعمول من خلال وضع الحليب مع الزبدة في إناء على نار متوسطة وتركه لحين أن يغلي. يتم خلط كلًا من الدقيق ودقيق السميد والسكر. القيام بخلط كلًا من الزبدة والحليب مع الدقيق ويتم التقليب وترك الخليط لحين أن يبرد. يتم رش العجين بمياه الزهر ويتم فركه جيدًا بأطراف الأصابع. بعد ذلك يتم تغطيته وتركه لمدة ساعات لحين أن يرتاح. بعد ذلك يتم العجن لحين أن يتشكل لديكم خليط ناعم ومتماسك ويتم تشكيله على شكل كرات. يتم الضغط على كرات العجين لحين أن تصبح في شكل أكواب صغيرة ثم يتم وضع حشوة التمر بداخلها مع المكسرات ويتم غلقها. بعد ذلك يتم تسخين الفرن قبل الخبز ثم يتم وضع المعمول في الرف الأوسط من الفرن وتركه لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي. بعد ذلك إذا أردنا أن نزين المعمول بالشيكولاتة يتم وضع قطع الشوكولاتة في إناء به مياه ويتم تركه على النار لحين أن تذوب. يتم رفعه من على النار وتركه لحين أن يبرد ثم يتم غمس المعمول في الشوكولاتة ويدخل الثلاجة لتتماسك الشيكولاتة ويقدم بارداً بألف هنا. مكونات المعمول بالملبن والمكسرات كيلو دقيق أبيض فاخر متعدد الاستخدامات. نصف كيلو جرام سمن ذائب. ربع كوب سكر. كوب إلا ربع الكوب من الماء البارد. نصف كوب شربات (شراب السكر والليمون). ملعقة صغيرة محلب حسب الرغبة. ثلاثة ملاعق كبيرة من السمسم. مقادير حشو المعمول بالملبن نصف كيلو جرام من الملبن (راحة الحلقوم). ملعقة كبيرة من السمن البلدي. مكسرات النوع حسب الرغبة. طريقة تحضير المعمول بالملبن في وعاء كبير يوضع الدقيق مع السمن ويعجن باليد جيدًا حتى يصبح لديكِ عجين متماسك لمدة ثلاث دقائق تقريبًا. يغطى العجين بالبلاستيك ثم يوضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. يوضع المحلب على العجين بعد إخراجه من الثلاجة ويعجن جيدًا مرة أخرى. في وعاء صغير يوضع الماء البارد والسكر والشربات ويقلب الخليط جيدًا. يغطى العجين ويتم تركه ليرتاح في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة على الأقل حتى يتماسك العجين. يجهز الحشو، ثم يهرس المعمول بشوكة وتضاف له السمنة ويقلب الخليط جيدًا ويتم وضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة. يتم تشكيل العجينة إلى كرات بحجم حبة الجوز. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون درجة مئوية. يتم وضع شبكة الفرن في الرف منتصف الفرن. يتم تقسيم العجين كرات متساوية الحجم بحجم الليمونة المتوسطة الحجم. يتم حشو كل كرة من الكرات الصغيرة بالملبن وتزينها بالنقوش حسب الرغبة. يتم رص المعمول المنقوش في صواني الفرن المدهونة بالسمن. يتم خبز المعمول في الفرن لمدة عشر إلى عشرين دقيقة حتى يكتسب لونًا ذهبيًا فاتحًا. مقادير حشو المعمولمقادير حشو المكسراتمقادير المعمول الناعممقادير التزيينخطوات تحضير المعمول بالتمر والمكسراتمكونات المعمول بالملبن والمكسراتمقادير حشو المعمول بالملبنطريقة تحضير المعمول بالملبن الوسوم

يعتبر المعمول بالتمر والمكسرات من أكثر أنواع الحلوى أنتشاراً في دول الخليج العربي حيث تقدم هناك بكثرة وذلك لشهرة هذه البلاد بتقديم الحلوى المصنعة من التمور والتي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، فيكثر تحضير المعمول في الأعياد والمولد النبوي الشريف والمناسبات بل وأصبح يعد ويقدم في أي وقت نظراً لمذاقه الرائع ورائحته الشهية وفوائده الكثيرة للجسم، ولكل أم ترغب في تحضير المعمول الخليجي في البيت سنقدم إليها في هذا المقال الخطوات المتبعة في تحضير المعمول بالتمر والمكسرات في المنزل وسر تحضيره ناعم وخفيف ومتماسك، فقط تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد. المعمول بالتمر والمكسرات المعمول بالتمر والمكسرات يتم تحضير المعمول بالتمر والمكسرات بمقادير سهلة وبسيطة وجميعها متواجدة في المنزل وإليكم في السطور التالية المقادير المظبوطة بالتفاصيل مقادير حشو المعمول كأسان من التمر المفروم. ملعقتان كبيرتان من السمسم. ثلاثة ملاعق كبيرة من السمن. نصف ملعقة من القرفة. مقادير حشو المكسرات كأس من عين الجمل. كأس إلا ربع من السكر. ربع كأس من مياه الورد. مقادير المعمول الناعم نصف كأس من الحليب. كأس من الزبدة. كأسان من الدقيق. ربع كأس من السكر البودرة. ملعقتان من مياه الزهر. مقادير التزيين ألواح من الشوكولاتة خطوات تحضير المعمول بالتمر والمكسرات يتم تحضير حشو التمر من خلال عجن التمر مع السمسم والسمن والقرفة والحبهان. يتم تشكيل تلك الحشوة على شكل كرات صغيرة للغاية. من أجل تحضير حشو المكسرات يتم خلط عين الجمل المفروم مع الفستق المفروم بالسكر ومياه الورد. يتم تحضير المعمول من خلال وضع الحليب مع الزبدة في إناء على نار متوسطة وتركه لحين أن يغلي. يتم خلط كلًا من الدقيق ودقيق السميد والسكر. القيام بخلط كلًا من الزبدة والحليب مع الدقيق ويتم التقليب وترك الخليط لحين أن يبرد. يتم رش العجين بمياه الزهر ويتم فركه جيدًا بأطراف الأصابع. بعد ذلك يتم تغطيته وتركه لمدة ساعات لحين أن يرتاح. بعد ذلك يتم العجن لحين أن يتشكل لديكم خليط ناعم ومتماسك ويتم تشكيله على شكل كرات. يتم الضغط على كرات العجين لحين أن تصبح في شكل أكواب صغيرة ثم يتم وضع حشوة التمر بداخلها مع المكسرات ويتم غلقها. بعد ذلك يتم تسخين الفرن قبل الخبز ثم يتم وضع المعمول في الرف الأوسط من الفرن وتركه لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي. بعد ذلك إذا أردنا أن نزين المعمول بالشيكولاتة يتم وضع قطع الشوكولاتة في إناء به مياه ويتم تركه على النار لحين أن تذوب. يتم رفعه من على النار وتركه لحين أن يبرد ثم يتم غمس المعمول في الشوكولاتة ويدخل الثلاجة لتتماسك الشيكولاتة ويقدم بارداً بألف هنا. مكونات المعمول بالملبن والمكسرات كيلو دقيق أبيض فاخر متعدد الاستخدامات. نصف كيلو جرام سمن ذائب. ربع كوب سكر. كوب إلا ربع الكوب من الماء البارد. نصف كوب شربات (شراب السكر والليمون). ملعقة صغيرة محلب حسب الرغبة. ثلاثة ملاعق كبيرة من السمسم. مقادير حشو المعمول بالملبن نصف كيلو جرام من الملبن (راحة الحلقوم). ملعقة كبيرة من السمن البلدي. مكسرات النوع حسب الرغبة. طريقة تحضير المعمول بالملبن في وعاء كبير يوضع الدقيق مع السمن ويعجن باليد جيدًا حتى يصبح لديكِ عجين متماسك لمدة ثلاث دقائق تقريبًا. يغطى العجين بالبلاستيك ثم يوضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. يوضع المحلب على العجين بعد إخراجه من الثلاجة ويعجن جيدًا مرة أخرى. في وعاء صغير يوضع الماء البارد والسكر والشربات ويقلب الخليط جيدًا. يغطى العجين ويتم تركه ليرتاح في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة على الأقل حتى يتماسك العجين. يجهز الحشو، ثم يهرس المعمول بشوكة وتضاف له السمنة ويقلب الخليط جيدًا ويتم وضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة. يتم تشكيل العجينة إلى كرات بحجم حبة الجوز. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون درجة مئوية. يتم وضع شبكة الفرن في الرف منتصف الفرن. يتم تقسيم العجين كرات متساوية الحجم بحجم الليمونة المتوسطة الحجم. يتم حشو كل كرة من الكرات الصغيرة بالملبن وتزينها بالنقوش حسب الرغبة. يتم رص المعمول المنقوش في صواني الفرن المدهونة بالسمن. يتم خبز المعمول في الفرن لمدة عشر إلى عشرين دقيقة حتى يكتسب لونًا ذهبيًا فاتحًا. مقادير حشو المعمولمقادير حشو المكسراتمقادير المعمول الناعممقادير التزيينخطوات تحضير المعمول بالتمر والمكسراتمكونات المعمول بالملبن والمكسراتمقادير حشو المعمول بالملبنطريقة تحضير المعمول بالملبن

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