طريقة عمل الدجاج المدفون بالملح بطريقة سهلة وغير مكلفة وبطعم لذيذ للغاية

الدجاج المدفون بالملح ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها كما أنها أكلة لها مذاق خاص ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الدجاج المدفون بالملح.

مكونات الدجاج المدفون بالملح

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

عدد ٣ كيلو من الملح متوسط الخشونة.

كوب إلا ربع من الماء.

دجاجة مغسول ومنظفة جيدا.

أربع فصوص ثوم.

شريحة من الليمون.

القليل من البقدونس.

ملعقتين زبدة للدهن.

ورقة زبدة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الدجاج المدفون بالملح وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بحشو الدجاجة بالثوم والبقدونس وشريحة الليمون ثم نقوم بدهنها بالزبدة من جميع الجهات.

ثم نقوم بتغليف الدجاجة بورقة الزبدة.

ثم نقوم بخلط الماء مع جميع كمية الملح جيدا حتي يمتزج الملح بالماء جيدا.

بعد ذلك نقوم بجلب صينية بحجم مناسب ونقوم بفرش بعض الملح بداخلها ونوزعه جيدا.

ثم نقوم بوضع الدجاجة التي قمنا بتغليفها بورق الزبدة فوق الملح.

ثم نقوم بعد ذلك بتغليف الدجاج بالملح المتبقي من جميع الجهات حتي تتغلف جيدا من جميع الاتجاهات.

بعد ذلك نقوم بإدخال الصينية في الفرن على أعلي درجة حرارة لمدة تتراوح ما بين ساعة ونصف وساعتين تقريبا.

وبعدما تمر المدة نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونقوم بتكسير الملح ونخرج الدجاجة ونتخلص من ورقة الزبدة.

ونتركها حتي تبرد وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات المميزة واللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل صوص الباربكيو أو سلطة الطحينة أو المايونيز.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي: