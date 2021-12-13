بحبة بطاطس حضري فطائر المقلاة السائلة السريعة في 10 دقائق بدون تخمير أو فرن

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من الوجبات الخفيفة التي يمكن اعدادها للعشاء أو وجبة الإفطار هي فطائر المقلاة وهي تعد من اسهل انواع الفطائر التي يمكن اعدادها في المنزل بسهولة ولا تستغرق الكثير من الوقت وفي نفس الوقت تمتلك العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الخضروات المفيدة وإضافة إلى ذلك فإن لها طعم ومذاق المختلفة ولذلك يحب الكثير من الناس تناولها وأيضا تحب الأمهات صناعتها داخل المنزل لأنها لا تستغرق الكثير من الوقت وفي نفس الوقت يكون لها طعم لذيذ ورائع ومن خلال هذا المقال سنتعرف على مكونات وطريقة عمل فطائر المقلاة التي نقوم بإعدادها باستخدام البطاطس واعدادها في المنزل بأقل تكلفة.مكونات إعداد فطائر المقلاة سائلة
يمكن إعداد فطاير المقلاة السائلة من خلال استخداك المكونات التالية:
- بيضة واحدة.
- ثمرة بطاطس كبيرة مقطعة إلى قطع صغيرة.
- 1\2 ملعقة من بودرة الثوم.
- 1\2 ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- 1\4 ملعقة من الفلفل الأسود.
- كوبين من الحليب السائل.
- ¼ كوب من الزيت.
- 1\2 ملعقة كبيرة من الزعتر.
- ملعقتين كبيرتين من البقدونس المفروم.
- أربع أكواب كبيرة من الدقيق.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الكاتشب.
- طبق كبير من جبن الموزاريلا.
- قطع من الفلفل الألوان.
سنتحدث خلال الخطوات التالية عن طريقة تحضير فطائر المقلاة السائلة بالتفصيل وهذه الخطوات هي:
- نضع البطاطس والبيض والملح والحليب والبهارات والفلفل والسكر داخل الخلاط الكهربائي ونقوم بخفق جميع المكونات حتى يصبح لها قوام سائل.
- نضع الخليط داخل وعاء كبير ونظيف له البقدونس والزعتر في الدقيق ونقلب المكونات معا.
- نحضر مقلاة مناسبة ونتركها على النار حتى تصبح ساخنة.
- نضع الخليط داخل المقلاع الساخنة وأنا اتركه حتى يصبح قطعة واحدة وبعد ذلك نضيف له الكاتشب والجبن والفلفل الألوان.
- بعد ذلك ننتظر حتى يصبح لونها أحمر ونضيف لها الجبن مرة أخرى.
- تقدم الفطائر ساخنة فور خروجها من المقلاة قدمنا لكم في هذا المقال طريقة تحضير فطائر المقلاة السائلة بكل سهولة يجب عليك اتباع الخطوات للحصول علي فطائر جيدة
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من الوجبات الخفيفة التي يمكن اعدادها للعشاء أو وجبة الإفطار هي فطائر المقلاة وهي تعد من اسهل انواع الفطائر التي يمكن اعدادها في المنزل بسهولة ولا تستغرق الكثير من الوقت وفي نفس الوقت تمتلك العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الخضروات المفيدة وإضافة إلى ذلك فإن لها طعم ومذاق المختلفة ولذلك يحب الكثير من الناس تناولها وأيضا تحب الأمهات صناعتها داخل المنزل لأنها لا تستغرق الكثير من الوقت وفي نفس الوقت يكون لها طعم لذيذ ورائع ومن خلال هذا المقال سنتعرف على مكونات وطريقة عمل فطائر المقلاة التي نقوم بإعدادها باستخدام البطاطس واعدادها في المنزل بأقل تكلفة.مكونات إعداد فطائر المقلاة سائلة
يمكن إعداد فطاير المقلاة السائلة من خلال استخداك المكونات التالية:
- بيضة واحدة.
- ثمرة بطاطس كبيرة مقطعة إلى قطع صغيرة.
- 1\2 ملعقة من بودرة الثوم.
- 1\2 ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- 1\4 ملعقة من الفلفل الأسود.
- كوبين من الحليب السائل.
- ¼ كوب من الزيت.
- 1\2 ملعقة كبيرة من الزعتر.
- ملعقتين كبيرتين من البقدونس المفروم.
- أربع أكواب كبيرة من الدقيق.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الكاتشب.
- طبق كبير من جبن الموزاريلا.
- قطع من الفلفل الألوان.
سنتحدث خلال الخطوات التالية عن طريقة تحضير فطائر المقلاة السائلة بالتفصيل وهذه الخطوات هي:
- نضع البطاطس والبيض والملح والحليب والبهارات والفلفل والسكر داخل الخلاط الكهربائي ونقوم بخفق جميع المكونات حتى يصبح لها قوام سائل.
- نضع الخليط داخل وعاء كبير ونظيف له البقدونس والزعتر في الدقيق ونقلب المكونات معا.
- نحضر مقلاة مناسبة ونتركها على النار حتى تصبح ساخنة.
- نضع الخليط داخل المقلاع الساخنة وأنا اتركه حتى يصبح قطعة واحدة وبعد ذلك نضيف له الكاتشب والجبن والفلفل الألوان.
- بعد ذلك ننتظر حتى يصبح لونها أحمر ونضيف لها الجبن مرة أخرى.
- تقدم الفطائر ساخنة فور خروجها من المقلاة قدمنا لكم في هذا المقال طريقة تحضير فطائر المقلاة السائلة بكل سهولة يجب عليك اتباع الخطوات للحصول علي فطائر جيدة
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