بحبة بطاطس حضري فطائر المقلاة السائلة السريعة في 10 دقائق بدون تخمير أو فرن

من الوجبات الخفيفة التي يمكن اعدادها للعشاء أو وجبة الإفطار ‏هي فطائر المقلاة وهي تعد من اسهل انواع الفطائر التي يمكن اعدادها في المنزل بسهولة ولا تستغرق الكثير من الوقت وفي نفس الوقت تمتلك العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الخضروات المفيدة وإضافة إلى ذلك فإن لها طعم ومذاق المختلفة ولذلك يحب الكثير من الناس تناولها وأيضا تحب الأمهات صناعتها داخل المنزل لأنها لا تستغرق الكثير من الوقت وفي نفس الوقت يكون لها طعم لذيذ ورائع ومن خلال هذا المقال سنتعرف على مكونات وطريقة عمل فطائر المقلاة التي نقوم بإعدادها باستخدام البطاطس واعدادها في المنزل بأقل تكلفة.‏

مكونات إعداد فطائر المقلاة سائلة

يمكن إعداد فطاير المقلاة السائلة من خلال استخداك المكونات التالية:

بيضة واحدة.

ثمرة بطاطس كبيرة مقطعة إلى قطع صغيرة.‏

‫1\2‬ ملعقة من بودرة الثوم.‬

1\2‬ ملعقة من الملح.‬

ملعقة صغيرة من السكر.

‫1\4‬ ملعقة من الفلفل الأسود.‬

‏كوبين من الحليب السائل.

‏¼ كوب من الزيت.‏

‫1\2‬ ملعقة كبيرة من الزعتر.‬

‏ملعقتين كبيرتين من البقدونس المفروم.

أربع أكواب كبيرة من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاتشب.

طبق كبير من جبن الموزاريلا.‏

قطع من الفلفل الألوان.‏

طريقة تحضير فطائر المقلاة السائلة

سنتحدث خلال الخطوات التالية عن طريقة تحضير فطائر المقلاة السائلة بالتفصيل وهذه الخطوات هي: