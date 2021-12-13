طريقة عمل الباتيه المورق الخفيف في المنزل موفر وطازج ونظيف

يعتبر الباتيه واحد من المعجنات التي تتسم بالمذاق الجيد ويتم حشوها بأكثر من حشو فيعتمد على الباتيه في وجبة الإفطار وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيره في المنزل بدلًا من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير معجنات الباتيه في المنزل.

تحضير الباتيه في المنزل

يتم تحضير الباتيه في المنزل بمقادير بسيطة ويكون من السهل شرائها وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير فطائر الباتيه في المنزل.

ثلاثة أكواب من الدقيق المتعدد الاستخدامات. نصف ملعقة من الملح. ملعقتان من السكر الأبيض. ملعقة من الخميرة الفورية. ملعقة من اللبن البودرة. بيضة دجاج بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الخل. كوب من الحليب كامل الدسم. ملعقتان من الزبدة اللينة.

مكونات عجينة الباتيهخطوات تحضير الباتيه في المنزل

يتم تحضير الباتيه بخطوات سهلة للغاية وتتبعوا معنا في السطور التالية الخطوات التي من المفترض اتباعها من أجل تحضير الباتيه في المنزل.

يتم خلط الخميرة مع السكر مع اللبن الدافئ ويتم تغطيتهم وتركهم لمدة عشرة دقائق حتى تتفاعل الخميرة ويزداد حجم الخليط. بعد ذلك يتم إضافة كلًا من البيضة والخل والدقيق والملح واللبن ويتم خلطهم جيدًا. يتم إضافة خليط الخميرة إلى الدقيق مع التقليب الجيد. يتم خلطهم سويًا مع بعضهم البعض ثم إضافة الزبدة اللينة ويتم خلطهم ويتم إضافة كمية الدقيق لحين أن يتم الحصول على خليط متجانس. بعد ذلك يتم تغطية العجين وتركه لمدة ساعة على الأقل في مكان دافئ لتتخمر. يتم تقسيم العجينة المتخمرة جيداً إلى كرات صغيرة ويتم فرد كل كرة على كمية قليلة من الدقيق وترص كل كرة متباعدة عن الأخرى وتترك العجينة ربع ساعة لترتاح. بعد ذلك يتم دهن كل كرة من كرات العجين بالزبدة الذائبة وتطبيقها إلى عدة طبقات ثم يتم تشكيل كل طبقة على هيئة مربع. يتم فرد كل مربع ويتم وضع الحشوة الحلوة أو الحادقة بداخله. يتم لف كل مربع على شكل رول ثم يتم وضعها في صينية مدهونة بالزيت ويمكن السمنة كبديل عنها.

طريقة تحضير الباتيه المورق في المنزل