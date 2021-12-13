أسهل طريقة لعمل البصارة المصرية حضريها بمكونات سهلة وبسيطة

طريقة عمل البصارة، تعد البصارة من أحد الوجبات الشعبية المصرية المنتشرة في فصل الشتاء، وذلك بسبب أنها تعطي أحساس الشعور بالدفء، كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل منزل، ويتم تحضيرها من الفول وبعض الإضافات الأخرى التي تميزها بالطعم المفضل والمحبوب للكثير، حيث تتميز بفوائدها الغنية التي يجهلها الكثير، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل البصارة بأسهل الخطوات فتابعونا. طريقة عمل البصارة المصرية طريقة عمل البصارة المصرية المقادير: عدد واحد بصلة كبيرة الحجم.

ما يعادل نصف ملعقة صغيرة من الثوم الناعم.

ملعقتين من الشبت المفروم .

حوالي ربع كيلو من الفول المقشر.

ما يعادل ملعقة كبيرة من النعناع المجفف الناعم.

عدد واحد ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

ما يعادل ملعقة كبيره من الكزبرة الخضراء المفرومة.

حوالي ٢ملعقة من البقدونس المفروم.

رشه ملح.

رشه من الفلفل الأسود الناعم. للتزين: يتم إحضار عصير ليمونه.

ما يعادل بصلة كبيرة مفرومة.

حوالي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

حوالي ٦ فصوص من الثوم المفروم. طريقة تحضير البصارة يتم نقع الفول في الماء بعض الوقت.

بعد ذلك يتم تصفية الماء بالكامل ويم إحضار وعاء مناسب ويوضع به الفول مع إضافة الماء المناسب ويوضع على النار إلي تصل إلى الغليان.

يتم إضافة الثوم والبصل وتترك على النار لمدة حوالي ساعة تقريباً حتى تصل إلى النضج المطلوب.

يضاف إليها البقدونس والشبت والكزبرة، مع إضافة الملح والكمون والفلفل الأسود، وتترك مرة أخرى على النار ما لا يقل عن ١٠دقائق حتي يتم مزج المكونات مع التوابل بشكل جيد.

يتم إنزال الوعاء من على النار وتترك لتبرد بعض الشيء، بعد ذلك يتم وضعها في الخلاط الكهربائي ويتم خفقها لتصل إلى القوام الناعم المطلوب.

يضاف الخليط في الوعاء ويوضع على نار هادئة حتى يغلي .

يتم تجهيز طاسة بها قليل من الزيت على النار، ويضاف لها البصل ويتم التقليب حتي تصل إلى اللون الأصفر ويضاف إليها الثوم ويتم التقليب حتي يصير لونها أحمر.

يتم تقديمها ساخنة ويضاف إليها البصل والثوم الذي سبق تحميره ويرش على الوجه مع إضافة بعض قطرات من عصير الليمون أو حسب الرغبة وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير البصارة وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل البصارة بالخطوات ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية. الوسوم

طريقة عمل البصارة، تعد البصارة من أحد الوجبات الشعبية المصرية المنتشرة في فصل الشتاء، وذلك بسبب أنها تعطي أحساس الشعور بالدفء، كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل منزل، ويتم تحضيرها من الفول وبعض الإضافات الأخرى التي تميزها بالطعم المفضل والمحبوب للكثير، حيث تتميز بفوائدها الغنية التي يجهلها الكثير، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل البصارة بأسهل الخطوات فتابعونا. طريقة عمل البصارة المصرية طريقة عمل البصارة المصرية المقادير: عدد واحد بصلة كبيرة الحجم.

ما يعادل نصف ملعقة صغيرة من الثوم الناعم.

ملعقتين من الشبت المفروم .

حوالي ربع كيلو من الفول المقشر.

ما يعادل ملعقة كبيرة من النعناع المجفف الناعم.

عدد واحد ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

ما يعادل ملعقة كبيره من الكزبرة الخضراء المفرومة.

حوالي ٢ملعقة من البقدونس المفروم.

رشه ملح.

رشه من الفلفل الأسود الناعم. للتزين: يتم إحضار عصير ليمونه.

ما يعادل بصلة كبيرة مفرومة.

حوالي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

حوالي ٦ فصوص من الثوم المفروم. طريقة تحضير البصارة يتم نقع الفول في الماء بعض الوقت.

بعد ذلك يتم تصفية الماء بالكامل ويم إحضار وعاء مناسب ويوضع به الفول مع إضافة الماء المناسب ويوضع على النار إلي تصل إلى الغليان.

يتم إضافة الثوم والبصل وتترك على النار لمدة حوالي ساعة تقريباً حتى تصل إلى النضج المطلوب.

يضاف إليها البقدونس والشبت والكزبرة، مع إضافة الملح والكمون والفلفل الأسود، وتترك مرة أخرى على النار ما لا يقل عن ١٠دقائق حتي يتم مزج المكونات مع التوابل بشكل جيد.

يتم إنزال الوعاء من على النار وتترك لتبرد بعض الشيء، بعد ذلك يتم وضعها في الخلاط الكهربائي ويتم خفقها لتصل إلى القوام الناعم المطلوب.

يضاف الخليط في الوعاء ويوضع على نار هادئة حتى يغلي .

يتم تجهيز طاسة بها قليل من الزيت على النار، ويضاف لها البصل ويتم التقليب حتي تصل إلى اللون الأصفر ويضاف إليها الثوم ويتم التقليب حتي يصير لونها أحمر.

يتم تقديمها ساخنة ويضاف إليها البصل والثوم الذي سبق تحميره ويرش على الوجه مع إضافة بعض قطرات من عصير الليمون أو حسب الرغبة وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير البصارة وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل البصارة بالخطوات ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.

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