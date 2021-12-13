أرخص كيراتين في المنزل لتنعيم وفرد الشعر انسيابي بدون وجود أي تجعيد أو تكسير

سوف نقدم لكم أرخص كيراتين في المنزل بمكونات بسيطة، متوفر معظمها لدينا في المطبخ، كما أن هذه الوصفات تعد صحية للشعر وطبيعية، فهي تعمل على فرد الشعر وتنعيمه، كما أنها لا تحتوي على مواد كيميائية. أرخص كيراتين في المنزل للشعر أرخص كيراتين في المنزل للشعر المكونات: بيضتان

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح.

ثلاث ملاعق كبيرة خميرة فورية. طريقة التحضير: توضع جميع المكونات مع بعضها في إناء، مع التقليب بشكل جيد والتأكد من أن جميع المكونات قد امتزجت.

يتم ترك الخليط لمدة عشرون دقيقة، حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

يتم وضع الخليط على جذور الشعر ثم الشعر كامل، ويتم تدليك فروة الرأس لمدة دقيقتان.

يوضع الغطاء البلاستيكي على الرأس ، ثم فوقه منشفة مبللة بماء ساخن، أو تستبدل الفوطة بالبروكاب الحراري.

يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة، ثم يغسل بالشامبو والماء الفاتر للتخلص من بقايا الخليط، ثم يوضع البلسم أو حمام الكريم للحصول على أفضل نتيجة.

يتم تكرار هذه الوصفة مرة بالأسبوع وسوف تلاحظين النتيجة من أول مرة. ارخص كيراتين في المنزل بالموز ارخص كيراتين في المنزل بالموز المكونات حبتان من الموز، ويتم هرسها بشكل جيد.

بيضتان. طريقة التحضير يتم وضع الموز المهروس مع البيض في إناء وخلطهما، يفضل أن يتم خلطهما بالمضرب الكهربائي أو الخلاط، لضمان تجانس المكونات مع بعضها.

يوضع الخليط على جذور الشعر، ثم يتم فرده على الشعر، يتم تدليك الشعر قليلًا حتى يتشرب الشعر الخليط.

يوضع على الشعر الغطاء البلاستيكي، ثم المنشفة المبللة بماء ساخن.

يترك المزيج على الشعر لمدة ثلاث ساعات، ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو والبلسم.

سوف تلاحظين فرق النعومة واللمعان من أول استخدام، ذلك لأن البيض والموز من أهم العناصر الغذائية الموجودة بها هي مادة الكيراتين. بذور الكتان يتم إحضار كوب من بذور الكتان وكوبان من الماء وتركهما على النار حتى تتحول البذور إلى چل.

يتم تصفية البذور وأخذ الماء المستخرج منه وتركه حتى يبرد.

يوضع في الثلاجة ويتم استخدامه على فروة الرأس والشعر مرتين في الأسبوع.

يترك على الشعر لمدة ساعة ثم يغسل جيدًا، وسوف تلاحظين الفرق، فهو كيراتين طبيعي يساعد في فرد الشعر، وتنعيمه، كما أنه يزيد من طول الشعر. بذور الكتان الوسوم

سوف نقدم لكم أرخص كيراتين في المنزل بمكونات بسيطة، متوفر معظمها لدينا في المطبخ، كما أن هذه الوصفات تعد صحية للشعر وطبيعية، فهي تعمل على فرد الشعر وتنعيمه، كما أنها لا تحتوي على مواد كيميائية. أرخص كيراتين في المنزل للشعر أرخص كيراتين في المنزل للشعر المكونات: بيضتان

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح.

ثلاث ملاعق كبيرة خميرة فورية. طريقة التحضير: توضع جميع المكونات مع بعضها في إناء، مع التقليب بشكل جيد والتأكد من أن جميع المكونات قد امتزجت.

يتم ترك الخليط لمدة عشرون دقيقة، حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

يتم وضع الخليط على جذور الشعر ثم الشعر كامل، ويتم تدليك فروة الرأس لمدة دقيقتان.

يوضع الغطاء البلاستيكي على الرأس ، ثم فوقه منشفة مبللة بماء ساخن، أو تستبدل الفوطة بالبروكاب الحراري.

يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة، ثم يغسل بالشامبو والماء الفاتر للتخلص من بقايا الخليط، ثم يوضع البلسم أو حمام الكريم للحصول على أفضل نتيجة.

يتم تكرار هذه الوصفة مرة بالأسبوع وسوف تلاحظين النتيجة من أول مرة. ارخص كيراتين في المنزل بالموز ارخص كيراتين في المنزل بالموز المكونات حبتان من الموز، ويتم هرسها بشكل جيد.

بيضتان. طريقة التحضير يتم وضع الموز المهروس مع البيض في إناء وخلطهما، يفضل أن يتم خلطهما بالمضرب الكهربائي أو الخلاط، لضمان تجانس المكونات مع بعضها.

يوضع الخليط على جذور الشعر، ثم يتم فرده على الشعر، يتم تدليك الشعر قليلًا حتى يتشرب الشعر الخليط.

يوضع على الشعر الغطاء البلاستيكي، ثم المنشفة المبللة بماء ساخن.

يترك المزيج على الشعر لمدة ثلاث ساعات، ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو والبلسم.

سوف تلاحظين فرق النعومة واللمعان من أول استخدام، ذلك لأن البيض والموز من أهم العناصر الغذائية الموجودة بها هي مادة الكيراتين. بذور الكتان يتم إحضار كوب من بذور الكتان وكوبان من الماء وتركهما على النار حتى تتحول البذور إلى چل.

يتم تصفية البذور وأخذ الماء المستخرج منه وتركه حتى يبرد.

يوضع في الثلاجة ويتم استخدامه على فروة الرأس والشعر مرتين في الأسبوع.

يترك على الشعر لمدة ساعة ثم يغسل جيدًا، وسوف تلاحظين الفرق، فهو كيراتين طبيعي يساعد في فرد الشعر، وتنعيمه، كما أنه يزيد من طول الشعر. بذور الكتان

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرخص كيراتين في المنزل لتنعيم وفرد الشعر انسيابي بدون وجود أي تجعيد أو تكسير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.