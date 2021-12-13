معجزة كريم النشا وماء الورد لتبيض البشرة والمناطق الحساسة بسرعة جنونية

معجزة كريم النشا وماء الورد لتبيض البشرة، تحلم كل سيدة وفتاة بالحصول على بشرة ناعمة صافية، دون استخدام مستحضرات التجميل باهظة الثمن التي تسبب أضرار كثيرة من استخدامها، فيبحثون عن وصفات طبيعية بسيطة التكلفة وسهلة التحضير ولا تسبب أي أضرار للبشرة من أستخدامها، بل تفيد البشرة وتمدها بالعناصر الهامة التي تضيف إليها حيوية وجمال، ومن المواد الفعالة لتبيض البشرة النشا وماء الورد.

معجزة كريم النشا وماء الورد لتبيض البشرة

المكونات

ملعقة من النشا.

ملعقة من العسل.

كوب من الحليب.

قطرات من ماء الورد.

قطرات من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك وضع النشا واللبن على النار حتي يتماسك، ثم يتم رفعها من على النار وتترك جانباً حتي تبرد تماماً، ثم عليك إضافة باقي المكونات عليك وضع الخليط في زجاجة محكمة الغلق، ويمكنك استخدامة كل مساء، يفضل حفظ الكريم في مكان بارد لا يزيد عن 5 درجات مئوية، وعليك استخدامة بشكل يومي للحصول على بشرة بيضاء صافية.

معجزة كريم النشا وماء الورد لتبيض البشرة والمناطق الحساسة

المكونات

ملعقة من النشا.

فنجان من ماء الورد.

طريقة التحضير

عليك خلط جميع المكونات جيداً حتي تتمتزج بشكل تام، عليك توزيعها على البشرة باستخدام فرشاة مخصصة للبشرة، اترك الخليط لمدة نصف ساعة حتي يجف تماماً، ثم أغسل بشرتك بماء الورد عليك تمرير قطع الثلاج على بشرتك لتكسير المسام، عليك تكرار الوصفة مرة أو مرتين بالأسبوع.

قناع النشا وماء الورد لتقشير البشرة

المكونات

كوب من الماء.

ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستعمال

عليك إذابة النشا مع الماء وإضافة ماء الورد إليها، قوم بتسخين المكونات على النار حتي تتحول لمزيج كثيف، عليك الاحتفاظ بالخليط في وعاء محكم، واستخدامة من خلال وضعة على الوجه وعمل حركات دائرية حتي يجف الخليط تماماً، يغسل الوجه بالماء الفاتر يكرر هذا القناع مرة أسبوعياً لكي تحصلين على نتيجة فعالة لتفتيح البشرة وتوحيد لونها والتخلص من مشاكل البشرة بشكل سريع لأنه يحتوي على مواد طبيعية ذو فائدة كبيرة للبشرة.