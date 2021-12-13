بدون خميرة وفي المقلاة طريقة عمل خبز شباتي الهندي مثل المحلات

طريقة عمل خبز شباتي الهندي من الوصفات التي اشتهرت كثيراً يطلق عليه خبز البراتا أيضاً، يستخدم في بلاده الأصل (الهند) كخبز أساسي في الطعام فيما يستعمل في الساندوتشات بالحشوات المختلفة حسب الرغبة مذاقه لذيذ مختلف عن الخبز المعتاد في البلاد الأخرى، يشبه الفطير المصري ولكنه يتم تحضيره في المقلاة مما لا يحتاج وقت كبير، من الوصفات السهلة والسريعة بدون تخمير ولا فرن تكون جاهزة. مكونات خبز شباتي الهندي مكونات خبز شباتي الهندي 500 جرام دقيق أبيض ما يعادل 4 أكواب. ملعقة ونصف صغيرة ملح. 4 ملاعق كبيرة زيت. كوب وثلث ماء دافئ أو ربما على حسب احتياج العجين أقل أو أكثر قليلاً. زيت للدهن. طريقة عمل خبز شباتي الهندي في المقلاة طريقة عمل خبز شباتي الهندي في المقلاة هذه الوصفة سريعة مثل خبز عجينة الماء المغلي (خبز التورتيلا) السريع، كما أن معظم الناس تفضل الوصفات السريعة التي لا تحتاج لوقت ولا مجهود والأكلات الجديدة أيضاً نقدم لكم الوجبات من كل البلدان لكي تتذوقون الأكلات وأنتم في منازلكم بنفس الخطوات والطريقة، أما اليوم وصفتنا عن خبز الشباتي فطائر هندية في المقلاة لذيذة جداً. أحضري وعاء مجوف ضعي به الطحين والملح ويخلط، ثم يضاف الزيت ويقلب جيداً.

يضاف الماء بالتدريج مع العجن حتى تصبح العجينة ناعمة وملساء لا تلتصق باليد.

تقسم العجينة إلى 8 قطع كل قطعة تشكل بشكل كرة، يمكن تقسم إلى 7 أو 6 حسب الحجم المطلوب.

تدهن كرات العجين بالزيت وتغلف بغلاف بلاستيك وتترك ترتاح 10 دقائق.

ثم تفرد كرة من العجين على رشة دقيق بسمك رقيق جدا ثم تدهن بالزيت.

قومي بثني طرف العجينة لآخرها سوف تكون شبه العطا المبروم.

ثم تلف مثل الحلزون أو مثل السويسرول، وهكذا كل كرات العجين.

مع تغطية كل لفة لحين تحضير الأخرى.

بعد الانتهاء من الكمية تحضر مقلاة على نار متوسطة الحرارة بها دهنة زيت قليلة.

يفرد الخبز بالنشابة ثم يخبز أو يقلى في المقلاة حتى يصبح لونه ذهبي.

ينشل الخبز ويغطى للاحتفاظ به رطب وطري ثم يستخدم أي حشو بيض أو جبن أو قطع دجاج محمر مع الإضافات الأخرى التي تتمثل في صوص الكاتشب أو المايونيز صوص الجبن الشيدر حسب ما ترغبون..مذاقه لذيذ.. لكم ألف صحة وعافية الوسوم

طريقة عمل خبز شباتي الهندي من الوصفات التي اشتهرت كثيراً يطلق عليه خبز البراتا أيضاً، يستخدم في بلاده الأصل (الهند) كخبز أساسي في الطعام فيما يستعمل في الساندوتشات بالحشوات المختلفة حسب الرغبة مذاقه لذيذ مختلف عن الخبز المعتاد في البلاد الأخرى، يشبه الفطير المصري ولكنه يتم تحضيره في المقلاة مما لا يحتاج وقت كبير، من الوصفات السهلة والسريعة بدون تخمير ولا فرن تكون جاهزة. مكونات خبز شباتي الهندي مكونات خبز شباتي الهندي 500 جرام دقيق أبيض ما يعادل 4 أكواب. ملعقة ونصف صغيرة ملح. 4 ملاعق كبيرة زيت. كوب وثلث ماء دافئ أو ربما على حسب احتياج العجين أقل أو أكثر قليلاً. زيت للدهن. طريقة عمل خبز شباتي الهندي في المقلاة طريقة عمل خبز شباتي الهندي في المقلاة هذه الوصفة سريعة مثل خبز عجينة الماء المغلي (خبز التورتيلا) السريع، كما أن معظم الناس تفضل الوصفات السريعة التي لا تحتاج لوقت ولا مجهود والأكلات الجديدة أيضاً نقدم لكم الوجبات من كل البلدان لكي تتذوقون الأكلات وأنتم في منازلكم بنفس الخطوات والطريقة، أما اليوم وصفتنا عن خبز الشباتي فطائر هندية في المقلاة لذيذة جداً. أحضري وعاء مجوف ضعي به الطحين والملح ويخلط، ثم يضاف الزيت ويقلب جيداً.

يضاف الماء بالتدريج مع العجن حتى تصبح العجينة ناعمة وملساء لا تلتصق باليد.

تقسم العجينة إلى 8 قطع كل قطعة تشكل بشكل كرة، يمكن تقسم إلى 7 أو 6 حسب الحجم المطلوب.

تدهن كرات العجين بالزيت وتغلف بغلاف بلاستيك وتترك ترتاح 10 دقائق.

ثم تفرد كرة من العجين على رشة دقيق بسمك رقيق جدا ثم تدهن بالزيت.

قومي بثني طرف العجينة لآخرها سوف تكون شبه العطا المبروم.

ثم تلف مثل الحلزون أو مثل السويسرول، وهكذا كل كرات العجين.

مع تغطية كل لفة لحين تحضير الأخرى.

بعد الانتهاء من الكمية تحضر مقلاة على نار متوسطة الحرارة بها دهنة زيت قليلة.

يفرد الخبز بالنشابة ثم يخبز أو يقلى في المقلاة حتى يصبح لونه ذهبي.

ينشل الخبز ويغطى للاحتفاظ به رطب وطري ثم يستخدم أي حشو بيض أو جبن أو قطع دجاج محمر مع الإضافات الأخرى التي تتمثل في صوص الكاتشب أو المايونيز صوص الجبن الشيدر حسب ما ترغبون..مذاقه لذيذ.. لكم ألف صحة وعافية

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