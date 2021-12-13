يعتبر كريم الفازلين والنشا من أفضل الكريمات الطبيعية المفيدة جداً للبشرة لأنه يحتوي على مواد لا تسبب أي آثار جانبية ضارة، بالإضافة إلى فوائدها الكثيرة التي تساعد في الحصول على بشرة نظيفة ومشرقه خالية من العيوب، ويعمل هذا الكريم على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة التي تسببها أشعة الشمس، كما يقلل من علامات تقدم العمر ويوحد لون البشرة بشكل سريع، وهو فعال أيضاً في القضاء على آثار حب الشباب، ويصلح الكريم لجميع أنواع البشرة حتى أصحاب البشرة الدهنية حيث يعمل على امتصاص الدهون الزائدة التي تظهر على الوجه، كما يعمل على إزالة الرؤوس السوداء وتضييق مسام البشرة الواسعة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كريم الفازلين والنشا المبهر لبشرة بيضاء كالثلج.

يتم تحضير الكريم بمكونات طبيعية تعمل على زيادة نضارة البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة، كما أن المكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي الأبيض.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

يمكننا عمل كريم النشا والفازلين المبهر في توحيد لون البشرة بطريقة سهلة وبسيطة وخطوات سريعة كما يلي:-

نضع ملعقة كبيرة من الفازلين وملعقة صغيرة من النشا في وعاء نظيف وجاف، ثم نقوم بخلطهم جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح القوام كريمي. ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من العسل الأبيض مع التقليب جيداً حتى يتجانس الخليط تماماً. ثم نضع الكريم في علبة من البلاستيك أو الزجاج نظيفة ومعقمة، ويحفظ في الثلاجة لمدة أسبوع واحد لحين الاستخدام. يفضل تحضير الوصفة مرة كل أسبوع لضمان جودة الكريم وفاعليته.

طريقة الاستخدام