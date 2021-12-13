كيكة البرتقال الهشة بكل أسرارها

كيكة البرتقال اللذيذة بصوص البرتقال ذات مذاق ممتاز وشهي، بالإضافة إلى إنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم وصحي جداً تناولها لتوافر عنصر البرتقال بها وفيتامين c المتوفر به لتقوية المناعة للحماية من نزلات البرد الشديدة في الشتاء واليوم سوف نتناول طريقة سهلة لعمل كيكة البرتقال بمكونات بسيطة وطريقة سهلة للغاية. مكونات عمل كيكة البرتقال اللذيذة: مكونات عمل كيكة البرتقال اللذيذة: ٢ كوب من الدقيق أبيض.

كوب عصير برتقال.

كوب سكر أبيض.

4 حبات بيض.

بيكنج باودر.

نصف كوب زيت ذرة.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

فانيليا.

رشة ملح. طريقة عمل كيكة البرتقال اللذيذة : نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 اولاً قبل البدء في تجهيز الكيكة. نقوم بخفق البيض والسكر بالمضرب الكهربائي ثم نضيف الزيت تدريجياً حتى تمتزج المكونات معاً. نضيف كوب عصير البرتقال وبشر البرتقال إلى المزيج ونستمر في الخفق. نضيف البيكنج باودر والفانيليا ورشة الملح إلى الدقيق ونقوم بنخل المكونات الجافة جيداً. ثم نقوم بسكب الدقيق تدريجياً إلى مزيج البيض والسكر مع الإستمرار في الخفق ليصبح عجين متماسك ومتجانس به كل المكونات. نحضر صينية ونضع بها زيت ورشة دقيق. نضع الخليط في الصينية وندخلها الفرن لمدة 20 دقيقة ويتم تركها حتى تنضج. نخرج الكيكة من الفرن وقدميها بعد أن تبرد. نصائح عمل كيكة البرتقال ونجاحها: نستخدم الزيت النباتي بدلاً من إستخدام السمن أو الزبد لتقليل كمية الدهون في الكيك ويجعلها خفيفة اكثر من إستخدام السمن أو الزبدة. يجب إستخدام دقيق مخصص لعمل الكيكات لضمان نتيجة مضمونة.

عدم فتح باب الفرن على الكيك إلا بعد النضج نستخدم كمية جيدة من عصير البرتقال للحصول على فوائده العديدة. مكونات عمل صوص البرتقال اللذيذ: عصير برتقال فريش.

فانيليا.

سكر.

١ ملعقة نشأ. طريقة تحضير صوص البرتقال : في وعاء نضع عصير البرتقال الفريش وعليه السكر ونقلب حتى يذوب السكر.

ثم نضيف الفانيليا والنشأ ونقلب على البارد حتى تمتزج المكونات معاً.

ثم نضيف الفانيليا والنشأ ونقلب على البارد حتى تمتزج المكونات معاً. نرفع الوعاء على نار هادئة ونستمر في التقليب حتى يثقل بعض الشئ الخليط ونحصل على القوام المطلوب.

نجعل قوام الصوص كريمى وليس قوام سميك.

نتحكم في قوام صوص البرتقال بكمية عصير البرتقال المضافة.

نتركه ليبرد ونزين به كيكة البرتقال اللذيذة. طريقة عمل كيكة البرتقال اللذيذة :نصائح عمل كيكة البرتقال ونجاحها:مكونات عمل صوص البرتقال اللذيذ:طريقة تحضير صوص البرتقال : الوسوم

كيكة البرتقال اللذيذة بصوص البرتقال ذات مذاق ممتاز وشهي، بالإضافة إلى إنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم وصحي جداً تناولها لتوافر عنصر البرتقال بها وفيتامين c المتوفر به لتقوية المناعة للحماية من نزلات البرد الشديدة في الشتاء واليوم سوف نتناول طريقة سهلة لعمل كيكة البرتقال بمكونات بسيطة وطريقة سهلة للغاية. مكونات عمل كيكة البرتقال اللذيذة: مكونات عمل كيكة البرتقال اللذيذة: ٢ كوب من الدقيق أبيض.

كوب عصير برتقال.

كوب سكر أبيض.

4 حبات بيض.

بيكنج باودر.

نصف كوب زيت ذرة.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

فانيليا.

رشة ملح. طريقة عمل كيكة البرتقال اللذيذة : نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 اولاً قبل البدء في تجهيز الكيكة. نقوم بخفق البيض والسكر بالمضرب الكهربائي ثم نضيف الزيت تدريجياً حتى تمتزج المكونات معاً. نضيف كوب عصير البرتقال وبشر البرتقال إلى المزيج ونستمر في الخفق. نضيف البيكنج باودر والفانيليا ورشة الملح إلى الدقيق ونقوم بنخل المكونات الجافة جيداً. ثم نقوم بسكب الدقيق تدريجياً إلى مزيج البيض والسكر مع الإستمرار في الخفق ليصبح عجين متماسك ومتجانس به كل المكونات. نحضر صينية ونضع بها زيت ورشة دقيق. نضع الخليط في الصينية وندخلها الفرن لمدة 20 دقيقة ويتم تركها حتى تنضج. نخرج الكيكة من الفرن وقدميها بعد أن تبرد. نصائح عمل كيكة البرتقال ونجاحها: نستخدم الزيت النباتي بدلاً من إستخدام السمن أو الزبد لتقليل كمية الدهون في الكيك ويجعلها خفيفة اكثر من إستخدام السمن أو الزبدة. يجب إستخدام دقيق مخصص لعمل الكيكات لضمان نتيجة مضمونة.

عدم فتح باب الفرن على الكيك إلا بعد النضج نستخدم كمية جيدة من عصير البرتقال للحصول على فوائده العديدة. مكونات عمل صوص البرتقال اللذيذ: عصير برتقال فريش.

فانيليا.

سكر.

١ ملعقة نشأ. طريقة تحضير صوص البرتقال : في وعاء نضع عصير البرتقال الفريش وعليه السكر ونقلب حتى يذوب السكر.

ثم نضيف الفانيليا والنشأ ونقلب على البارد حتى تمتزج المكونات معاً.

ثم نضيف الفانيليا والنشأ ونقلب على البارد حتى تمتزج المكونات معاً. نرفع الوعاء على نار هادئة ونستمر في التقليب حتى يثقل بعض الشئ الخليط ونحصل على القوام المطلوب.

نجعل قوام الصوص كريمى وليس قوام سميك.

نتحكم في قوام صوص البرتقال بكمية عصير البرتقال المضافة.

نتركه ليبرد ونزين به كيكة البرتقال اللذيذة. طريقة عمل كيكة البرتقال اللذيذة :نصائح عمل كيكة البرتقال ونجاحها:مكونات عمل صوص البرتقال اللذيذ:طريقة تحضير صوص البرتقال :

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