طريقة عمل الكوارع بالصلصة والثوم لتقوية العظام ومكافحة الهشاشة

نقدم لكم طريقة عمل الكوارع بالصلصة والثوم من الأكلات المفيدة والصحية والتي تتميز بالسعرات الحرارية العالية وجبة دسمة للغاية في برد الشتاء تمده الجسم بالطاقة هذه الوجبة غنية جدا بالعناصر الغذائية والتي تعمل علي القضاء على هشاشه العظام بمد الجسم والعظام بالكالسيوم واليود والماغنيسيوم كما أنها تحتوي الكوارع على الفيتامينات والبروتينات التي تبني خلايا الجسم و تقوية وتحتوي أيضا على ألياف طبيعية تساعد الكبد في التخلص من السموم بالإضافة إلي أنها تحتوي على كميه من الدهون ويجب عدم الإكثار من تناولها، تحضر من أقدام البقر والغنم إليكم اليوم وصفتنا الشهية طيبة الطعم بطريقة سهلة وجديده.

طريقة عمل الكوارع بالصلصة والثوم

إحضار عدد واحد قدم من الكوارع صالحة للطهي مباشرة بعد التنظيف.

فصين مستكه.

ماء مغلي.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

طماطم صحيحة.

جزر شرائح.

ورق لورا.

خل ابيض.

أرز ابيض مسلوق.

ملح و فلفل اسود.

بصلة صحيحة.

نضع مقلاة على النار بها ملعقتين زيت وفصين مستكه. نقلب إلى أن تذوب المستكه ثم نضع قطع الكوارع عليها. نضع قدر على نار عالية الحرارة وبه ماء ويترك حتى يغلي أثناء غلي الماء نضع شرائح الجزر. ثم نضع عليهم بصلة صحيحة وورق اللورا. ثم نقطع حبة واحدة من ثمرة الطماطم فوق الماء المغلي. نضع التوابل من الملح والفلفل الأسود ثم نترك المكونات تغلى قليلا. نعود مرة اخرى ونقوم بتشويح قطع الكوارع في الزيت والمستكه ثم نضع عليها الفلفل الأسود والملح مع التقليب المستمر حتى تأخذ الكوارع لون. نضع وعاء اخر على النار ثم نضع فيه ملعقة السمن وبعد أن تذوب السمنة نضع الثوم المفروم ونقلب. ثم نضع الملح ونقلب مرة اخرى حتى يصبح الثوم لونه ذهبيا. عندما يصبح لون الثوم ذهبيا نضيف عليه الخل الأبيض ونقلب ويترك قليلا حتى يغلى مرة واحدة. وبعد نضع عصير الطماطم ونتركه حتى يغلي أكثر من مرة. بعد أن تسلق وتنضج الكوارع نقوم بتصفيتها من الشوربه. ثم نحضر طاجن من الفخار أو صنية ونضع فيها الأرز الأبيض ثم نضع عليه قطع الكوارع المسلوقة. بعد أن تغلى الصلصة و تتسبك أكثر من مرة نسكبها على الكوارع والأرز الأبيض.

طريقة طهي الكوارع بالصلصة والثوم

طاجن الكوارع بالصلصة والثوم في الفرن الساخن حتى النضج ويقدم ساخن مع سلطة خضراء بالهناء والشفاء.