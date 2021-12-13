معجزة ملعقة الفازلين الجبارة لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة الصاروخ شعرك هيطول لحد كعب رجلك

الشعر يعتبر سر جمال وأناقة كل إمرأة، حيث يعتبر الشعر مصدر للسعادة لجميع الفتيات، حيث يعطي لكل فتاة شكل جديد وجذاب عن طريق عمل بعض التسريحات الرائعة به، حيث يوجد البعض من الفتيات من يعانون من مشكلة الشعر المقصف القصير المجعد، كل هذه المشكلات تؤدي إلى العديد من الضيق لجميع الفتيات وتجعلهم لا يتمتعون بحياتهم ولا سعادتهم، لذلك نجد العديد من الفتيات تلجأ إلى إستخدام بعض الحلول التي تعمل علي حل مشكلة الشعر، حيث تعتبر من أكثر الطرق والحلول الشائعة التي تعمل علي فرد الشعر والتي يقوم بإستخدامها العديد من الفتيات وهي المكواه وكذلك السيشوار وبعض المواد الكيميائية الأخري التي يمكن عملها في بعض مراكز التحميل مثل الكيرياتين والبروتين، حيث كل هذه الأجهزة والمواد الكيمائية تعمل على حل مشكلة الشعر ولكنه حل مؤقت غير دائم، لذلك يجب علي فتاة أن تتجنب هذه الإستخدامات لأن هذه الإستخدامات تعمل على تقصف الشعر وينتج عنها مشكلة قصر الشعر الذي يعاني منها غالبية الفتيات.خلطة الفازلين لتطويل الشعر
لذلك ونتيجة لهذه المشكلة سوف نقدم إليكي وصفة الفازلين السحرية المستخدمة في تطويل الشعر وجعله جذاب ورائع، حيث يعتبر الفازلين من بعض المستحضرات الطبية التي تعمل علي إفادة الشعر وجعله جميل وجذاب، حيث يدخل الفازلين مع العديد من الزيوت والوصفات الطبيعية التي تعمل علي حل مشكلات الشعر والقضاء على مشكلة القصر والتمتع بشعر طويل وفي فترة قصيرة، وسوف نعرض إليكي مكونات وطريقة التحضير الخاصة بخليك الفازلين لتطويل الشعر.
المكونات
- خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- ملعقتان كبيرتان من المايونيز.
خلطة الفازلين تعد من أقوي الخلطات التي تعمل علي تطويل الشعر بشكل سريع وملحوظ وهذا يتم من خلال مزجه مع عدد من الزيوت الطبيعية وسوف تظهر نتيجة إستخدام هذه الخلطة بعد مرور إسبوعان فقط، ولا تساعد علي تطويل الشعر فقط بل أنها تعمل علي علاج جميع المشكلات التي يتعرض لها الشعر مثل التساقط والتقصف والهيشان.
- عليكي اولا بتمشيط الشعر بواسطة المشط الخشبي وقومي بتقسيمه إلى عدة أقسام.
- بعد ذلك أحضري طبق متوسط الحجم وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع وقومي بتقليب هذا الفازلين مع الزيوت المضافة، وإستمري في تقليب الفازلين مع الزيوت حتى تتجانس تماما.
- بعد تجانس الفازلين مع الزيوت قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من المايونيز وقومي بتقليب هذه المكونات جيدا، ثم أحضري فرشاة متوسطة الحجم وقومي بغمسها في هذه الخلطة وقومي بوضعها علي الشعر وفي كل بصيلاته ومن الجذور إلى الأطراف.
- اتركي هذه الخلطة علي الشعر لمدة تصل إلى ساعتين، بعد ذلك قومي بغسل الشعر جيدا من هذه الخلطة بالماء الدافئ.
- عليكي بتكرار هذه الوصفة مرتان في كل إسبوع، بعد ذلك تلاحظين الشعر الطويل الجذاب في فترة قصيرة جدا من إستخدام هذه الوصفة.
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الشعر يعتبر سر جمال وأناقة كل إمرأة، حيث يعتبر الشعر مصدر للسعادة لجميع الفتيات، حيث يعطي لكل فتاة شكل جديد وجذاب عن طريق عمل بعض التسريحات الرائعة به، حيث يوجد البعض من الفتيات من يعانون من مشكلة الشعر المقصف القصير المجعد، كل هذه المشكلات تؤدي إلى العديد من الضيق لجميع الفتيات وتجعلهم لا يتمتعون بحياتهم ولا سعادتهم، لذلك نجد العديد من الفتيات تلجأ إلى إستخدام بعض الحلول التي تعمل علي حل مشكلة الشعر، حيث تعتبر من أكثر الطرق والحلول الشائعة التي تعمل علي فرد الشعر والتي يقوم بإستخدامها العديد من الفتيات وهي المكواه وكذلك السيشوار وبعض المواد الكيميائية الأخري التي يمكن عملها في بعض مراكز التحميل مثل الكيرياتين والبروتين، حيث كل هذه الأجهزة والمواد الكيمائية تعمل على حل مشكلة الشعر ولكنه حل مؤقت غير دائم، لذلك يجب علي فتاة أن تتجنب هذه الإستخدامات لأن هذه الإستخدامات تعمل على تقصف الشعر وينتج عنها مشكلة قصر الشعر الذي يعاني منها غالبية الفتيات.خلطة الفازلين لتطويل الشعر
لذلك ونتيجة لهذه المشكلة سوف نقدم إليكي وصفة الفازلين السحرية المستخدمة في تطويل الشعر وجعله جذاب ورائع، حيث يعتبر الفازلين من بعض المستحضرات الطبية التي تعمل علي إفادة الشعر وجعله جميل وجذاب، حيث يدخل الفازلين مع العديد من الزيوت والوصفات الطبيعية التي تعمل علي حل مشكلات الشعر والقضاء على مشكلة القصر والتمتع بشعر طويل وفي فترة قصيرة، وسوف نعرض إليكي مكونات وطريقة التحضير الخاصة بخليك الفازلين لتطويل الشعر.
المكونات
- خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- ملعقتان كبيرتان من المايونيز.
خلطة الفازلين تعد من أقوي الخلطات التي تعمل علي تطويل الشعر بشكل سريع وملحوظ وهذا يتم من خلال مزجه مع عدد من الزيوت الطبيعية وسوف تظهر نتيجة إستخدام هذه الخلطة بعد مرور إسبوعان فقط، ولا تساعد علي تطويل الشعر فقط بل أنها تعمل علي علاج جميع المشكلات التي يتعرض لها الشعر مثل التساقط والتقصف والهيشان.
- عليكي اولا بتمشيط الشعر بواسطة المشط الخشبي وقومي بتقسيمه إلى عدة أقسام.
- بعد ذلك أحضري طبق متوسط الحجم وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع وقومي بتقليب هذا الفازلين مع الزيوت المضافة، وإستمري في تقليب الفازلين مع الزيوت حتى تتجانس تماما.
- بعد تجانس الفازلين مع الزيوت قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من المايونيز وقومي بتقليب هذه المكونات جيدا، ثم أحضري فرشاة متوسطة الحجم وقومي بغمسها في هذه الخلطة وقومي بوضعها علي الشعر وفي كل بصيلاته ومن الجذور إلى الأطراف.
- اتركي هذه الخلطة علي الشعر لمدة تصل إلى ساعتين، بعد ذلك قومي بغسل الشعر جيدا من هذه الخلطة بالماء الدافئ.
- عليكي بتكرار هذه الوصفة مرتان في كل إسبوع، بعد ذلك تلاحظين الشعر الطويل الجذاب في فترة قصيرة جدا من إستخدام هذه الوصفة.
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