بنكهة اليانسون اللذيذة أصنعي بسكويت اليانسون بمكونات مقرمشة وخفيفة وبدون تكاليف

يعتبر البسكويت من أكثر المقرمشات التي يرغب بتناولها جميع الأطفال وكذلك الكبار، نظرا لأنه ذات طعم جميل ورائع وشهي، حيث يعتبر البسكويت من المقرمشات التي يمكن تنالها كوجبات أساسية في الإفطار مع بعض المشروبات مثل الشاي أو الحليب، وكذلك يوجد البعض من الناس يقومون بتناوله في وجبات العشاء نظرا لأنه خفيف على المعدة وسهل الهضم والإمتصاص، لذلك نلاحظ أن الغالبية العظمى من الناس تقوم بشرائه من بعض المحلات التجارية أو محلات المخبوزات لتناوله، حيث تعمل هذه المحلات على بيعه بأغلي الأسعار وكمية قليلة جدا. طريقة عمل بسكويت اليانسون طريقة عمل بسكويت اليانسون المكونات كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من السكر.

ملعقة ونصف واحدة صغيرة من البيكنج بورد.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من اليانسون. طريقة التحضير أحضري طبق كبير وعميق قومي بوضع ثلاث حبات من البيض وقومي بخفقه جيدا بالمعلقة.

بعد خفق البيض جيدا قومي بإضافة نصف كوب من الزبدة السائلة ونصف كوب من السكر ونصف كوب من الحليب السائل مع ربع ملعقة صغيرة من الملح وقومي بتقليب هذه المكونات مع بعضها جيدا.

بعد ذلك قومي بإضافة كوب ونصف من الدقيق مع ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر مع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا مع ثلاث ملاعق كبيرة من اليانسون وقومي بعجن هذه المكونات مع بعضها جيدا حتى تتمكن من الحصول على عجينة متماسكة وطرية.

بعد ذلك اتركي هذه العجينة حتى ترتاح لمدة ساعة إلا ربع.

بعد ذلك قومي بتشكيل العجينة على علي حسب الشكل الذي ترغبين به.

ثم أحضري طينية وقومي بوضع ورق الزبدة بها وقومي برص أشكال بسكويت اليانسون بها.

ثم عليكي بتشغيل الفرن علي حرارة مرتفعة واتركيها حتي تسخن جيدا.

بعد سخونة الفرن جيدا قومي بإدخال صينية بسكويت اليانسون حتى تنضج لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.

بعد ذلك قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتي تبرد قليلا بعد ذلك تصبح جاهزة لتناولها بأشهى وألذ طعم مع بعض المقبلات الأخرى. طريقة التحضير الوسوم

يعتبر البسكويت من أكثر المقرمشات التي يرغب بتناولها جميع الأطفال وكذلك الكبار، نظرا لأنه ذات طعم جميل ورائع وشهي، حيث يعتبر البسكويت من المقرمشات التي يمكن تنالها كوجبات أساسية في الإفطار مع بعض المشروبات مثل الشاي أو الحليب، وكذلك يوجد البعض من الناس يقومون بتناوله في وجبات العشاء نظرا لأنه خفيف على المعدة وسهل الهضم والإمتصاص، لذلك نلاحظ أن الغالبية العظمى من الناس تقوم بشرائه من بعض المحلات التجارية أو محلات المخبوزات لتناوله، حيث تعمل هذه المحلات على بيعه بأغلي الأسعار وكمية قليلة جدا. طريقة عمل بسكويت اليانسون طريقة عمل بسكويت اليانسون المكونات كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من السكر.

ملعقة ونصف واحدة صغيرة من البيكنج بورد.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من اليانسون. طريقة التحضير أحضري طبق كبير وعميق قومي بوضع ثلاث حبات من البيض وقومي بخفقه جيدا بالمعلقة.

بعد خفق البيض جيدا قومي بإضافة نصف كوب من الزبدة السائلة ونصف كوب من السكر ونصف كوب من الحليب السائل مع ربع ملعقة صغيرة من الملح وقومي بتقليب هذه المكونات مع بعضها جيدا.

بعد ذلك قومي بإضافة كوب ونصف من الدقيق مع ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر مع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا مع ثلاث ملاعق كبيرة من اليانسون وقومي بعجن هذه المكونات مع بعضها جيدا حتى تتمكن من الحصول على عجينة متماسكة وطرية.

بعد ذلك اتركي هذه العجينة حتى ترتاح لمدة ساعة إلا ربع.

بعد ذلك قومي بتشكيل العجينة على علي حسب الشكل الذي ترغبين به.

ثم أحضري طينية وقومي بوضع ورق الزبدة بها وقومي برص أشكال بسكويت اليانسون بها.

ثم عليكي بتشغيل الفرن علي حرارة مرتفعة واتركيها حتي تسخن جيدا.

بعد سخونة الفرن جيدا قومي بإدخال صينية بسكويت اليانسون حتى تنضج لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.

بعد ذلك قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتي تبرد قليلا بعد ذلك تصبح جاهزة لتناولها بأشهى وألذ طعم مع بعض المقبلات الأخرى. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنكهة اليانسون اللذيذة أصنعي بسكويت اليانسون بمكونات مقرمشة وخفيفة وبدون تكاليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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