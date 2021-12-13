اصنعي صابونة لبان الذكر و تمتعي ببشرة بيضاء خالية من التجاعيد

صابونة لبان الذكر من أشهر أنواع الصابون التي تستخدم في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، كما تعمل على تبييض المناطق الحساسة وتساعد البشرة على إنتاج ماده الكولاجين الطبيعي، وتجعلها بشرة ناعمة ونضرة و خالية من الشوائب، وجميع مكونات هذه الصابونة طبيعية ولا تحتوي على أي مواد كيميائية تسبب الحساسية والحكة للجلد، كما تستطيع أي سيدة أو فتاة أن تقوم بإعداد هذه الصابونة بالمنزل، لأن جميع مكوناتها متوفرة وزهيدة الثمن، وطريقه تحضيرها في المنزل بسيطة للغاية ولا تحتاج منا أي مجهود أو وقت طويل في إعدادها، و سوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على طريقة عمل صابونة لبان الذكر بالمنزل. مكونات صابونة لبان الذكر مكونات صابونة لبان الذكر صابونة لبان الذكر تحتوي على بعض المكونات الطبيعية التي تتوفر في كل منزل وهى كما يأتي:- كمية مناسبة من الجلسرين الجامد.

2 ملعقة صغيرة لبان ذكر مطحون.

ملعقة صغيرة شاي أخضر مطحون.

كمية من الجلسرين السائل.

كمية من زيت الزيتون.

زيت جوز هند.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير صابونة لبان الذكر الرائعة في تبييض البشرة والتخلص من التجاعيد نهائياً وهى كالتالي:- نحضر وعاء ونضع به الجلسرين الجامد، ثم نقوم بوضعه على حمام من بخار الماء حتى يذوب. نضيف إلى الجلسرين زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، ثم نضيف الجلسرين السائل، والشاي الأخضر المطحون، ولبان الذكر المطحون، ثم نقوم بتحريك المكونات باستمرار حتى تذوب جيداً. نضع الخليط في الفرن الميكروويف، ثم نتركه عشر ثواني، حتى تذوب جميع المكونات، ثم نضيف ماء الورد. نحضر القوالب الخاصة بالصابون ونرشها بالكحول، ثم نصب مزيج لبان الذكر في القوالب ونرش على القوالب الكحول حتى نتخلص من الفقاقيع. نترك الصابون بالقوالب مدة يوم كامل حتى يجف تمامًا، ثم نخرج الصابون من القوالب ونستخدمه عند الاستحمام. فوائد صابونة لبان الذكر للبشرة تحتوي هذه الصابونة على فوائد كبيرة جدًا للبشرة وهى كما يلي:- تعمل على إزالة الجلد الميت، وتساعد في تكوين خلايا جديدة تجعل البشرة نضرة وتعيد لها شبابها.

تعتبر من أجود أنواع الصابون التي تعمل على تبييض وتفتيح البشرة بشكل كبير.

بشكل كبير. تخلص البشرة من الاسمرار الذي ينتج بسبب التعرض لأشعة الشمس.

تعالج الهالات السوداء التي تظهر أسفل العينين وحول الفم.

تعمل على توحيد لون البشرة.

تخلص البشرة من الندبات التي تنتج عن العمليات الجراحية. الوسوم

صابونة لبان الذكر من أشهر أنواع الصابون التي تستخدم في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، كما تعمل على تبييض المناطق الحساسة وتساعد البشرة على إنتاج ماده الكولاجين الطبيعي، وتجعلها بشرة ناعمة ونضرة و خالية من الشوائب، وجميع مكونات هذه الصابونة طبيعية ولا تحتوي على أي مواد كيميائية تسبب الحساسية والحكة للجلد، كما تستطيع أي سيدة أو فتاة أن تقوم بإعداد هذه الصابونة بالمنزل، لأن جميع مكوناتها متوفرة وزهيدة الثمن، وطريقه تحضيرها في المنزل بسيطة للغاية ولا تحتاج منا أي مجهود أو وقت طويل في إعدادها، و سوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على طريقة عمل صابونة لبان الذكر بالمنزل. مكونات صابونة لبان الذكر مكونات صابونة لبان الذكر صابونة لبان الذكر تحتوي على بعض المكونات الطبيعية التي تتوفر في كل منزل وهى كما يأتي:- كمية مناسبة من الجلسرين الجامد.

2 ملعقة صغيرة لبان ذكر مطحون.

ملعقة صغيرة شاي أخضر مطحون.

كمية من الجلسرين السائل.

كمية من زيت الزيتون.

زيت جوز هند.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير صابونة لبان الذكر الرائعة في تبييض البشرة والتخلص من التجاعيد نهائياً وهى كالتالي:- نحضر وعاء ونضع به الجلسرين الجامد، ثم نقوم بوضعه على حمام من بخار الماء حتى يذوب. نضيف إلى الجلسرين زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، ثم نضيف الجلسرين السائل، والشاي الأخضر المطحون، ولبان الذكر المطحون، ثم نقوم بتحريك المكونات باستمرار حتى تذوب جيداً. نضع الخليط في الفرن الميكروويف، ثم نتركه عشر ثواني، حتى تذوب جميع المكونات، ثم نضيف ماء الورد. نحضر القوالب الخاصة بالصابون ونرشها بالكحول، ثم نصب مزيج لبان الذكر في القوالب ونرش على القوالب الكحول حتى نتخلص من الفقاقيع. نترك الصابون بالقوالب مدة يوم كامل حتى يجف تمامًا، ثم نخرج الصابون من القوالب ونستخدمه عند الاستحمام. فوائد صابونة لبان الذكر للبشرة تحتوي هذه الصابونة على فوائد كبيرة جدًا للبشرة وهى كما يلي:- تعمل على إزالة الجلد الميت، وتساعد في تكوين خلايا جديدة تجعل البشرة نضرة وتعيد لها شبابها.

تعتبر من أجود أنواع الصابون التي تعمل على تبييض وتفتيح البشرة بشكل كبير.

بشكل كبير. تخلص البشرة من الاسمرار الذي ينتج بسبب التعرض لأشعة الشمس.

تعالج الهالات السوداء التي تظهر أسفل العينين وحول الفم.

تعمل على توحيد لون البشرة.

تخلص البشرة من الندبات التي تنتج عن العمليات الجراحية.

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