طريقة عمل أروع صينية مكرونة بالبشاميل.. إليك الخطوات المجربة بكل اسرارها

طريقة عمل أروع صينية مكرونة بالبشاميل، المكرونة البشاميل من الأطباق الشهية واللذيذة، كما أنه من الأطباق الرئيسية التي تقدم في المناسبات والعزومات العائلية، ويفضل النساء تحضير المكرونة البشاميل في المنزل بأنفسهم، بالرغم من أنها تستغرق وقت لتحضيرها إلا أن خطواتها سهلة وبسيطة. وداعا للبوتوكس والفيللر.. بملعقة واحدة من الخميرة وتمتعي ببشرة بيضاء ووجه ممتلئ وخدود وردية جميلة مكونات المكرونة البشاميل 1 كيس مكرونة نصف كيلو.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

1 بصلة مقطعة.

1 ملعقة صغيرة من عصير الطماطم الطازج.

¼ ملعقة ملح.

¼ ملعقة فلفل أسود.

½ كيلو من اللحم المفروم. مكونات البشاميل 4 ملعقة كبيرة زبدة.

3 ملعقة كبيرة زيت.

4 ملعقة كبيرة دقيق.

كيلو لبن سائل درجة حرارة الغرفة.

1 كوب كريمة طبخ.

1 مكعب مرقة دجاج.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة جبن مشكلة (يمكن استبدال الجبن بحبة من البيض). طريقة عمل المكرونة البشاميل خطوة خطوة احضري مقلاة وارفعيها على النار وضعي ملعقة الزبدة ثم ضعي اللحم المفروم.

قلبي اللحم المفروم مع الزبدة ثم ضيفي الثوم والبصل وعصير الطماطم واتركيه حتى ينضج.

ضيفي الملح والفلفل الأسود واتركيه على جنب لتحضير البشاميل.

في إناء على النار قومي بسلق المكرونة.

احضري إناء وضيفي إليه الزيت والزبدة ثم ضيفي الدقيق واحضري المضرب اليدوي حتى يصبح لون الدقيق ذهبي ضيفي إليه اللبن بالتدريج مع التقليب بالمضرب حتى لا تتكون تكتلات من الدقيق.

ضيفي بعد ذلك كوب كريمة الطبخ مع الاستمرار في الخفق.

ضيفي الملح والفلفل الأسود وهدئي النار حتى يصبح لديكِ مزيج البشاميل يكون قوامه وسط.

اشعلي الفرن على درجة حرارة 180.

احضري الصينية البايركس وقومي بتقسيم البشاميل إلى نصفين نصف على المكرونة.

قومي بإضافة معلقة كبيرة من البشاميل في الصينية ثم ضيفي طبقة من المكرونة.

ثم ضيفي طبقة من اللحم المفروم ووزعيه بالتساو.

ثم ضيفي مرة أخرى طبقة من المكرونة ثم ضيفي باقي البشاميل مع الجبن.

ادخليها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي.

قدميها وبالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة عمل أروع صينية مكرونة بالبشاميل، المكرونة البشاميل من الأطباق الشهية واللذيذة، كما أنه من الأطباق الرئيسية التي تقدم في المناسبات والعزومات العائلية، ويفضل النساء تحضير المكرونة البشاميل في المنزل بأنفسهم، بالرغم من أنها تستغرق وقت لتحضيرها إلا أن خطواتها سهلة وبسيطة. وداعا للبوتوكس والفيللر.. بملعقة واحدة من الخميرة وتمتعي ببشرة بيضاء ووجه ممتلئ وخدود وردية جميلة مكونات المكرونة البشاميل 1 كيس مكرونة نصف كيلو.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

1 بصلة مقطعة.

1 ملعقة صغيرة من عصير الطماطم الطازج.

¼ ملعقة ملح.

¼ ملعقة فلفل أسود.

½ كيلو من اللحم المفروم. مكونات البشاميل 4 ملعقة كبيرة زبدة.

3 ملعقة كبيرة زيت.

4 ملعقة كبيرة دقيق.

كيلو لبن سائل درجة حرارة الغرفة.

1 كوب كريمة طبخ.

1 مكعب مرقة دجاج.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة جبن مشكلة (يمكن استبدال الجبن بحبة من البيض). طريقة عمل المكرونة البشاميل خطوة خطوة احضري مقلاة وارفعيها على النار وضعي ملعقة الزبدة ثم ضعي اللحم المفروم.

قلبي اللحم المفروم مع الزبدة ثم ضيفي الثوم والبصل وعصير الطماطم واتركيه حتى ينضج.

ضيفي الملح والفلفل الأسود واتركيه على جنب لتحضير البشاميل.

في إناء على النار قومي بسلق المكرونة.

احضري إناء وضيفي إليه الزيت والزبدة ثم ضيفي الدقيق واحضري المضرب اليدوي حتى يصبح لون الدقيق ذهبي ضيفي إليه اللبن بالتدريج مع التقليب بالمضرب حتى لا تتكون تكتلات من الدقيق.

ضيفي بعد ذلك كوب كريمة الطبخ مع الاستمرار في الخفق.

ضيفي الملح والفلفل الأسود وهدئي النار حتى يصبح لديكِ مزيج البشاميل يكون قوامه وسط.

اشعلي الفرن على درجة حرارة 180.

احضري الصينية البايركس وقومي بتقسيم البشاميل إلى نصفين نصف على المكرونة.

قومي بإضافة معلقة كبيرة من البشاميل في الصينية ثم ضيفي طبقة من المكرونة.

ثم ضيفي طبقة من اللحم المفروم ووزعيه بالتساو.

ثم ضيفي مرة أخرى طبقة من المكرونة ثم ضيفي باقي البشاميل مع الجبن.

ادخليها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي.

قدميها وبالهناء والشفاء.

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