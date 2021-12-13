سر بسكويت اللانكشير الخاص بالأعياد كما لم تروه من قبل.. طعمه رائع مثل أشهر محلات الحلويات

طريقة تجهيز وخبيز بسكويت اللانكشير، يكون بسكوت اللانكشير من البسكوتات الرائعة التي لها مذاق متميز وتذوب في الفم يحبها الأطفال كثيرا وتقوم ربات المنازل بعملها في المنزل في الأعياد والمناسبات ويكون في غاية السهولة لذلك حرصنا على تقديمه من خلال هذا المقال. طريقة عمل أروع صينية مكرونة بالبشاميل.. إليك الخطوات المجربة بكل اسرارها مكونات عمل بسكوت اللانكشير اللانكشير من أشهى البسكوتات فهو يتميز بطعمه المقرمش اللذيذ ويحبه الكبار والصغار وسوف نقوم بشرح المكونات اللازمة لعمله في المنزل المكونات: 2 كوب دقيق.

كوب نشا.

بيكنج بودر.

كوب ونصف زبدة.

كوب سكر ناعم.

4 بيضات.

فانيليا.

للتزيين (جوز هند ومربى) طريقة تحضير بسكوت اللانكشير يمكن أن يتم تحضير البسكوت في المنزل بأسهل طريقة ولكن كل ما علينا أتباع الخطوات التالية: نحضر وعاء ونضع به المكونات الجافة مثل الدقيق والنشأ والملح البيكنج بودر ونقوم بنخلهم جيدا.

نحضر العجان الكهربائي ونضع به بيض وفانيليا والزبدة والسكر ونضربهم حتى يصبح لونهم أبيض.

نخلط المكونات الجافة على السائلة ونقلبهم جيدا.

نترك العجينة بعض الوقت لكي ترتاح.

نحضر الصواني ونقوم بتجهيز ورق الزبدة ونضعه داخل الصواني.

نقوم بتقطيع العجين إلى دوائر صغيرة متساوية ومتماسكة.

نضع الصواني في الفرن على درجة حرارة 180.

بعد عشر دقائق عندما يكسب اللون الذهبي نخرجه.

بعد ذلك نقوم بتزينه نحضر دائرة البسكوت ونضع المربي في ظهر البسكوت ونحضر دائرة أخرى ونلزقها بها ويرش عليهم جوز الهند.

نستمر في التزيين حتى ننتهي من تشكيله.

فيما بعد نضعه في الثلاجة بعد ذلك لكي يتماسك مع المربى التي قمنا بوضعها عليه .

يمكن أن نأكله منفردا أو يتم تناوله بعد ذلك مع الشاي وبالهناء والشفاء وسنجد بأنه من أطعم أنواع البسكوت التي يمكن أن تتذوقها في حياتك وسوف تقوم بصنعه مرة أخرى. الوسوم

طريقة تجهيز وخبيز بسكويت اللانكشير، يكون بسكوت اللانكشير من البسكوتات الرائعة التي لها مذاق متميز وتذوب في الفم يحبها الأطفال كثيرا وتقوم ربات المنازل بعملها في المنزل في الأعياد والمناسبات ويكون في غاية السهولة لذلك حرصنا على تقديمه من خلال هذا المقال. طريقة عمل أروع صينية مكرونة بالبشاميل.. إليك الخطوات المجربة بكل اسرارها مكونات عمل بسكوت اللانكشير اللانكشير من أشهى البسكوتات فهو يتميز بطعمه المقرمش اللذيذ ويحبه الكبار والصغار وسوف نقوم بشرح المكونات اللازمة لعمله في المنزل المكونات: 2 كوب دقيق.

كوب نشا.

بيكنج بودر.

كوب ونصف زبدة.

كوب سكر ناعم.

4 بيضات.

فانيليا.

للتزيين (جوز هند ومربى) طريقة تحضير بسكوت اللانكشير يمكن أن يتم تحضير البسكوت في المنزل بأسهل طريقة ولكن كل ما علينا أتباع الخطوات التالية: نحضر وعاء ونضع به المكونات الجافة مثل الدقيق والنشأ والملح البيكنج بودر ونقوم بنخلهم جيدا.

نحضر العجان الكهربائي ونضع به بيض وفانيليا والزبدة والسكر ونضربهم حتى يصبح لونهم أبيض.

نخلط المكونات الجافة على السائلة ونقلبهم جيدا.

نترك العجينة بعض الوقت لكي ترتاح.

نحضر الصواني ونقوم بتجهيز ورق الزبدة ونضعه داخل الصواني.

نقوم بتقطيع العجين إلى دوائر صغيرة متساوية ومتماسكة.

نضع الصواني في الفرن على درجة حرارة 180.

بعد عشر دقائق عندما يكسب اللون الذهبي نخرجه.

بعد ذلك نقوم بتزينه نحضر دائرة البسكوت ونضع المربي في ظهر البسكوت ونحضر دائرة أخرى ونلزقها بها ويرش عليهم جوز الهند.

نستمر في التزيين حتى ننتهي من تشكيله.

فيما بعد نضعه في الثلاجة بعد ذلك لكي يتماسك مع المربى التي قمنا بوضعها عليه .

يمكن أن نأكله منفردا أو يتم تناوله بعد ذلك مع الشاي وبالهناء والشفاء وسنجد بأنه من أطعم أنواع البسكوت التي يمكن أن تتذوقها في حياتك وسوف تقوم بصنعه مرة أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر بسكويت اللانكشير الخاص بالأعياد كما لم تروه من قبل.. طعمه رائع مثل أشهر محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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