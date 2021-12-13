كيكة الشاي الهشة السريعة بمكون جديد يعطيها طعم خيالي بأبسط المقادير

طريقة عمل كيكة الشاي الهشة، هناك الكثير من الأشخاص تفضل الفطور الخفيف كل يوم، والكيك من أهم الأطعمة الخفيفة واللذيذة والمفيدة للجسم، كما أنها يحبها معظم الأفراد ويفضلونها مع كوب من اللبن الساخن أو الشاي الساخن، ومن السهل تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة، ولهذا نوفر لكم طريقة سهلة لعمل كيكة شاي هشة وخفيفة في البيت.

كيكة الشاي الهشة

سميت كيكة الشاي الهشة بهذا الاسم لأنها لا يضاف إليها أي نكهات مثل الكاكاو والبرتقال وغيرها، حيث يفضل تقديمها في وجبات الإفطار بجانب الشاي باللبن والشاي السادة، كما يمكن تقديمها للضيوف في العشاء بجانب المشروبات الساخنة والباردة، فهي من أسهل أنواع الكيك التي يمكن على ست البيت المبتدئة تحضيرها، لذلك ننصح كل فتاة وسيدة أن تجرب هذه الطريقة وسوف تلاحظين النتيجة الرائعة من أول مرة، كما أنها غير مكلفة ولا تستغرق وقت طويل في تحضيرها، كل ما عليك تجهيز المقادير المضبوطة وإتباع خطوات التحضير.

2 كوب من الدقيق المنخول متعدد الاستخدامات.

كوب من اللبن السائل.

ثم كوب ونصف من السكر.

5 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

3/4 كوب من الزيت النباتي.

1/4 كوب من الزبدة الطرية بدرجة حرارة المطبخ.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

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أولاً نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 قبل البدء في تحضير الكيكة.

ثانياً باستخدام العجان أو المضرب الكهربائي نقوم بوضع البيض والفانيليا والسكر.

ونخفق جميع المكونات مع بعض حتى تتجانس ويصبح لونها وقوامها كريمي.

ثالثاً نقوم بإضافة الزيت إلى الخليط السابق تدريجياً مع استمرار الخفق.

وبعدها نقوم بإضافة الزبدة ثم الحليب مع استمرار الخفق.

كما نقوم في وعاء آخر بخلط الدقيق مع البيكنج باودر.

ثم يضاف الدقيق للمكونات السائلة من البيض واللبن والزبدة بشكل تدريجي مع استمرار العجن حتى يختفي الدقيق تماماً ويمتزج جيداً مع باقي المكونات.

بينما نقوم بتجهيز صينية متوسطة الحجم وندهنها بالزبدة ونبطنها برشة من الدقيق.

ونسكب الخليط داخل الصينية وتدخل الفرن على الشبكة المتوسطة لمدة ساعة إلا ربع.

ونتركها حتى تنضج ونختبرها قبل خروجها بخلة أسنان من المنتصف.

وبعد التأكد من نضجها يطفأ الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق حتى لا تهبط.

ثم نقوم بإخراجها ونقلبها على طبق التقديم ونتركها تهدأ ثم تقدم.

مقادير عمل كيكة الشاي الهشةطريقة عمل كيكة الشاي الهشة