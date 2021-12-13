نظام غذائي صحي مجرب من الزبادى والخيار لإنقاص 4 كيلو في أسبوع

تعتبر مشكلة دهون البطن من أكثر المشاكل شيوعاً التي يواجهها الكثير من الناس رجالاً ونساءً، ومن أجل إنقاص الوزن بطريقة صحية، يجب الالتزام ببرامج إنقاص الوزن المعروفة والمختبرية والمعتمدة وكذلك النظم الغذائية القائمة على المغذيات والتي تسبب الجوع. ووفقًا لرأي الخبراء، فإن الزبادي والخيار مثالان على هذه الحميات، وهي من الأطعمة المشتقة من الحليب ولها العديد من الفوائد الغذائية أبرزها احتوائها على الكالسيوم.

نظام غذائي صحي مجرب لانقاص الوزن

الزبادي والخيار مكونان سحريان في الأنظمة الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى أنه له خواص رائعة على إنقاص الوزن، فهو يحتوي على عناصر غذائية مهمة ومفيدة للجسم، ونتيجة لذلك فهو يختلف عن مجموعة أخري من أنظمة السعرات الحرارية التي تسبب فقدان الوزن وتضر بصحة الفرد، جدير بالذكر أن غالبية الناس يعتقدون أن تناول الطعام يتسبب في زيادة وزنهم، ولكن هذا الاعتقاد السائد بين غالبية البدناء هو في الحقيقة خيال يديمه البعض، الذين يزعمون أن جسم الإنسان يحتاج إلى طعام من أجل تعمل بشكل صحيح.

تناول الزبادي الطبيعي قليل الدسم أو أي نوع من الفاكهة على الإفطار. الغداء: خضروات وشوربة مع أرز ويفضل مع القليل من الملح كوجبة. قبل الذهاب إلى الفراش تناول سلطة مع الجزر وقطعة صغيرة من اللحم على العشاء.

سلطة الخيار مع الزبادي الفطور الإفطار: خبز سادة بدون زينة أو زيت زيتون فطر محشي بالطماطم ولبن قليل الدسم. العشاء ، عصير فواكه طبيعي مع اللبن ولا لحوم إطلاقاً.

تناول مزيج من الجبن والتفاح مع اللبن على الإفطار. الغداء عبارة عن طبق سمك مع سلطة وخيار ولبن. العشاء: يوصى بتناول حوالي 100 جرام من المكرونة أو البقسماط مع كوب من الحليب.

يوصي خبراء في الصحة والتغذية بتناول مجموعة متنوعة من الفواكه الطازجة، مثل التفاح والبرتقال والفراولة والأسماك والتوت، ممزوجة بزبادي قليل الدسم وقليل السكر مع التأكيد على أن نظام الزبادي والفواكه هو أحد العوامل يساعد في إنقاص الوزن في سياق خطة الأكل الصحي التي يلتزم بها الشخص البدين بناءً على نوع جسمه