اصنعي كريم النشا والكركم لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائياً

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كريم النشا والكركم ، هو من أفضل الكريمات التي تستخدم لتفتيح البشرة ويعالج التجاعيد التي تظهر بالوجه، فمن أكبر المشكلات التي تزعج النساء هي ظهور علامات التجاعيد حيث تُظهر ملامح التقدم في العمر، لذا يسعى الكثير للتخلص منها وعلاجها بطرق عديدة، والكثير من النساء تلجأ إلي المستحضرات التي تحتوي على بعض من المواد الكيميائية للقضاء على التجاعيد، ولكنها تترك أثر ضار على البشرة، لكن من خلال خطوات بسيطة جداً يمكننا التخلص منها وبطرق طبيعية وسهلة جداً وبمكونات لا تكلفنا الكثير من المال، ومن أهم هذه الطرق هو كريم النشا والكركم الكريم الطبيعي لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة بطريقة سريعة جداً وآمنة على البشرةً.مكونات عمل كريم النشا والكركم السحري
مكونات الكريم بسيطة وطبيعية وهي كما يلي:ـ
- ملعقة صغيرة من نشا الذرة.
- ملعقة صغيرة كركم.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.
بخطوات سهلة وبدون تعقيد يمكننا تحضير كريم النشا والكركم السحري والخطوات كالتالي:ـ
- نستخدم وعاء قابل للطهي ونضيف به ملعقة صغيرة من كلاً من الكركم والنشا ونمزج المكونات جيداً.
- ثم نضيف نصف كوب من الماء ونقلب المكونات حتي تذوب تماماً، ثم يرفع الخليط على نار هادئة.
- نستمر في التقليب باستمرار حتي نحصل على قوام كريمي سائل ثم نطفئ النار.
- نسكب الخليط في طبق صغير ونتركه يهدئ قليلاً ثم نضيف إليه نضيف إليه ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من جل الصبار، ونقلب المكونات حتي يصبح الخليط متجانس.
- يحفظ الخليط في عبوة فارغة ونظيفة ويفضل تعقيمها قبل الاستخدام، ثم يحفظ الكريم داخل الثلاجة وهو صالح لمدة أسبوعين مع مراعاة حفظه داخل الثلاجة.
طريقة الاستخدام
يتم استخدام الكريم بطريقة بسيطة هي كما يلي:ـ
- توضع طبقة من الكريم على بشرة نظيفة خالية تماماً من أي شوائب أو ماكياج.
- ثم ندلك الكريم بحركات دائرية كمساج للبشرة حتي يمتصه الجلد تماما ويترك لمدة 20 دقيقة.
- يغسل بالماء الفاتر ومن بعدها بالماء البارد ثم نرطب البشرة بأي كريم مرطب مناسب للبشرة أو يمكن استخدام ماء الورد.
- يفضل استخدام الكريم يومياً قبل الذهاب للنوم، ويفضل المداومة على الاستخدام للحصول على أفضل النتائج.
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كريم النشا والكركم ، هو من أفضل الكريمات التي تستخدم لتفتيح البشرة ويعالج التجاعيد التي تظهر بالوجه، فمن أكبر المشكلات التي تزعج النساء هي ظهور علامات التجاعيد حيث تُظهر ملامح التقدم في العمر، لذا يسعى الكثير للتخلص منها وعلاجها بطرق عديدة، والكثير من النساء تلجأ إلي المستحضرات التي تحتوي على بعض من المواد الكيميائية للقضاء على التجاعيد، ولكنها تترك أثر ضار على البشرة، لكن من خلال خطوات بسيطة جداً يمكننا التخلص منها وبطرق طبيعية وسهلة جداً وبمكونات لا تكلفنا الكثير من المال، ومن أهم هذه الطرق هو كريم النشا والكركم الكريم الطبيعي لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة بطريقة سريعة جداً وآمنة على البشرةً.مكونات عمل كريم النشا والكركم السحري
مكونات الكريم بسيطة وطبيعية وهي كما يلي:ـ
- ملعقة صغيرة من نشا الذرة.
- ملعقة صغيرة كركم.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.
بخطوات سهلة وبدون تعقيد يمكننا تحضير كريم النشا والكركم السحري والخطوات كالتالي:ـ
- نستخدم وعاء قابل للطهي ونضيف به ملعقة صغيرة من كلاً من الكركم والنشا ونمزج المكونات جيداً.
- ثم نضيف نصف كوب من الماء ونقلب المكونات حتي تذوب تماماً، ثم يرفع الخليط على نار هادئة.
- نستمر في التقليب باستمرار حتي نحصل على قوام كريمي سائل ثم نطفئ النار.
- نسكب الخليط في طبق صغير ونتركه يهدئ قليلاً ثم نضيف إليه نضيف إليه ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من جل الصبار، ونقلب المكونات حتي يصبح الخليط متجانس.
- يحفظ الخليط في عبوة فارغة ونظيفة ويفضل تعقيمها قبل الاستخدام، ثم يحفظ الكريم داخل الثلاجة وهو صالح لمدة أسبوعين مع مراعاة حفظه داخل الثلاجة.
طريقة الاستخدام
يتم استخدام الكريم بطريقة بسيطة هي كما يلي:ـ
- توضع طبقة من الكريم على بشرة نظيفة خالية تماماً من أي شوائب أو ماكياج.
- ثم ندلك الكريم بحركات دائرية كمساج للبشرة حتي يمتصه الجلد تماما ويترك لمدة 20 دقيقة.
- يغسل بالماء الفاتر ومن بعدها بالماء البارد ثم نرطب البشرة بأي كريم مرطب مناسب للبشرة أو يمكن استخدام ماء الورد.
- يفضل استخدام الكريم يومياً قبل الذهاب للنوم، ويفضل المداومة على الاستخدام للحصول على أفضل النتائج.
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