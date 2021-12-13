انقذ أسنانك من الضياع.. تبيض الأسنان كالؤلؤ في 3 دقائق وإزالة الجير والاصفرار نهائيا

تبييض الاسنان هو أحد الموضوعات المثيرة والمنتشرة بكثرة عبر جميع المواقع، حيث يبحث الكثير من الناس عن طريقة مضمونة وصحية وآمنة من أجل الحصول على أسنان بيضاء ومشرقة، حيث أن الأسنان الصفراء غير لطيفة ولا تعطي مظهرا جذابا للإنسان، ولذلك يحاول الناس الذهاب إلى عيادات أطباء الأسنان من أجل تبييض أسنانهم، ولكن تكون التكلفة مرتفعة وغالية، كما أن الطبيب يقوم باستخدام معدات مؤلمة وأدوات كيميائية ضارة، قد تتسبب فيما بعد في تساقط الأسنان، ولذلك في هذا المقال سنتعرف على كيفية استخدام طرق سهلة ومضمونة للحصول على أسنان جميلة.

تبييض الاسنان

طرق تبيض الأسنان كالؤلؤ

تعتبر هذه الطريقة هي طريقة مثالية لمن يعانون من اسمرار أسنانهم نتيجة شرب القهوة وأي مشروبات تحتوي على الكافيين، أو نتيجة للتدخين، والوصفة كما يلي:

ملعقة كبيرة من هيدروكسيد الهيدروجين.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

نقوم بخلط جميع المكونات معا في طق صغير.

نقوم بإحضار فرشة الأسنان، ونأخذ قطعة من الخليط بواسطة فرشاة الأسنان.

نقوم بغسل الأسنان بالخليط لمدة 4 دقائق من كل الجوانب يمينا ويسارا.

نقوم بشطف الفم بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة يوميا حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.

المكوناتطريقة التحضيرتبيض الأسنان بالقرنفل

يعتبر القرنفل من أفضل النباتات التي تعمل على حل ومعالجة جميع مشاكل اللثة والأسنان، وتبييض الأسنان بالقرنفل كما يلي:

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من هيدروكسيد الهيدروجين

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

ملعقة كبيرة من الخل.