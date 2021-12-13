انقذ أسنانك من الضياع.. تبيض الأسنان كالؤلؤ في 3 دقائق وإزالة الجير والاصفرار نهائيا

تبييض الاسنان هو أحد الموضوعات المثيرة والمنتشرة بكثرة عبر جميع المواقع، حيث يبحث الكثير من الناس عن طريقة مضمونة وصحية وآمنة من أجل الحصول على أسنان بيضاء ومشرقة، حيث أن الأسنان الصفراء غير لطيفة ولا تعطي مظهرا جذابا للإنسان، ولذلك يحاول الناس الذهاب إلى عيادات أطباء الأسنان من أجل تبييض أسنانهم، ولكن تكون التكلفة مرتفعة وغالية، كما أن الطبيب يقوم باستخدام معدات مؤلمة وأدوات كيميائية ضارة، قد تتسبب فيما بعد في تساقط الأسنان، ولذلك في هذا المقال سنتعرف على كيفية استخدام طرق سهلة ومضمونة للحصول على أسنان جميلة.
تبييض الاسنان
تعتبر هذه الطريقة هي طريقة مثالية لمن يعانون من اسمرار أسنانهم نتيجة شرب القهوة وأي مشروبات تحتوي على الكافيين، أو نتيجة للتدخين، والوصفة كما يلي:المكونات
- ملعقة كبيرة من هيدروكسيد الهيدروجين.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.
- ملعقة كبيرة من صودا الخبز.
- ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.
- نقوم بخلط جميع المكونات معا في طق صغير.
- نقوم بإحضار فرشة الأسنان، ونأخذ قطعة من الخليط بواسطة فرشاة الأسنان.
- نقوم بغسل الأسنان بالخليط لمدة 4 دقائق من كل الجوانب يمينا ويسارا.
- نقوم بشطف الفم بالماء الفاتر.
- تكرر الوصفة يوميا حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.
يعتبر القرنفل من أفضل النباتات التي تعمل على حل ومعالجة جميع مشاكل اللثة والأسنان، وتبييض الأسنان بالقرنفل كما يلي:المكونات
- ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من هيدروكسيد الهيدروجين
- ملعقة كبيرة من الجلسرين.
- ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- نقوم بخلط كافة المكونات السابق ذكرها في علبه صغيرة.
- نقوم بغسل الأسنان من خلال قطعة من الخيط مع الفرشاة.
- نقوم بفرك الأسنان والضروس جيدا لمدة 6 دقائق.
نقوم بشطف الأسنان بالماء.
- يتم تكرار الوصفة يوميا وذلك للحصول على أسنان مشرقة وجميلة وناصعة البياض.
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تبييض الاسنان هو أحد الموضوعات المثيرة والمنتشرة بكثرة عبر جميع المواقع، حيث يبحث الكثير من الناس عن طريقة مضمونة وصحية وآمنة من أجل الحصول على أسنان بيضاء ومشرقة، حيث أن الأسنان الصفراء غير لطيفة ولا تعطي مظهرا جذابا للإنسان، ولذلك يحاول الناس الذهاب إلى عيادات أطباء الأسنان من أجل تبييض أسنانهم، ولكن تكون التكلفة مرتفعة وغالية، كما أن الطبيب يقوم باستخدام معدات مؤلمة وأدوات كيميائية ضارة، قد تتسبب فيما بعد في تساقط الأسنان، ولذلك في هذا المقال سنتعرف على كيفية استخدام طرق سهلة ومضمونة للحصول على أسنان جميلة.
تبييض الاسنان
تعتبر هذه الطريقة هي طريقة مثالية لمن يعانون من اسمرار أسنانهم نتيجة شرب القهوة وأي مشروبات تحتوي على الكافيين، أو نتيجة للتدخين، والوصفة كما يلي:المكونات
- ملعقة كبيرة من هيدروكسيد الهيدروجين.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.
- ملعقة كبيرة من صودا الخبز.
- ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.
- نقوم بخلط جميع المكونات معا في طق صغير.
- نقوم بإحضار فرشة الأسنان، ونأخذ قطعة من الخليط بواسطة فرشاة الأسنان.
- نقوم بغسل الأسنان بالخليط لمدة 4 دقائق من كل الجوانب يمينا ويسارا.
- نقوم بشطف الفم بالماء الفاتر.
- تكرر الوصفة يوميا حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.
يعتبر القرنفل من أفضل النباتات التي تعمل على حل ومعالجة جميع مشاكل اللثة والأسنان، وتبييض الأسنان بالقرنفل كما يلي:المكونات
- ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من هيدروكسيد الهيدروجين
- ملعقة كبيرة من الجلسرين.
- ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- نقوم بخلط كافة المكونات السابق ذكرها في علبه صغيرة.
- نقوم بغسل الأسنان من خلال قطعة من الخيط مع الفرشاة.
- نقوم بفرك الأسنان والضروس جيدا لمدة 6 دقائق.
نقوم بشطف الأسنان بالماء.
- يتم تكرار الوصفة يوميا وذلك للحصول على أسنان مشرقة وجميلة وناصعة البياض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقذ أسنانك من الضياع.. تبيض الأسنان كالؤلؤ في 3 دقائق وإزالة الجير والاصفرار نهائيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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