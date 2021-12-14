بتتبيلة لذيذة طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل بطعم خطير ألذ طاجن ممكن تعمليه في حياتك

طاجن اللحمة بالبصل يعتبر من ألذ أكلات الطواجن والتي تكون منتشرة ومعروفة في كل الدول العربية حيث أن نجد عدد كبير من الناس يحبون تناوله فهو يعد وجبة من الوجبات المتكاملة، وهذا الطاجن يحتوي علي عناصر غذائية عديدة ومن أهمها البروتينات لأن المكون الأساسي الذي يكون في هذه الوصفة هو اللحمة حيث أنها غنية جداً بهذا العنصر.

ويوجد الكثير من الأكلات التي يمكن تحضيرها في الطاجن مثل طاجن الفراخ بالبصل ولكن الذي يكون عليه إقبال كبير من قبل الناس هو طاجن اللحمة بالبصل فهو يتميز بمذاق ونكهة رائعة فعادة يتم تناوله في وجبة الغذاء لأنه يحتوي علي كمية من الدهون لذلك لا يفضل البعض تناوله في وجبة العشاء، فالمكونات التي يحتوي عليها هذا الطاجن قليلة وبسيطة وطريقة تحضيره سريعة ويمكن تحضيرها في أقل من ساعة ومن الممكن أن يتم تقديمه بجانب طبق من الأرز والسلطة والخبز.

كيلو من اللحمة.

ربع كيلو من البصل.

خمس فصوص من الثوم.

ثمرتان من الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة والزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون والكركم.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا وجوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

قومي بتحضير كيلو من اللحمة ويتم تقطيعها علي شكل مكعبات متساوية الحجم ولا تكون كبيرة ثم يتم غسلها جيدا بالماء، ونحضر طبق عميق ونضع به قطع اللحمة ونضيف إليها الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة والكمون والزنجبيل وجوزة الطيب والثوم البودر والبصل البودر والكركم والكزبرة الجافة والبابريكا وملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ثم يتم تقليب اللحمة مع البهارات بطريقة جيدة ونتركها حوالي نصف ساعة حتي تتشرب من طعم البهارات.

وبعد ذلك نحضر طاسة عميق ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت ونتركه علي النار حتي يتم تسخينه، ثم نضع مكعبات اللحمة بها ونقوم بتقليبها حتي يتغير لونها وتكون باللون البني الغامق ثم يتم وضع اللحمة في وعاء آخر.

ونضع في نفس الطاسة كمية البصل ويتم تقطيعه علي شكل مكعبات ونضع أيضا الثوم المهروس، ويتم تقليبهم لمدة ثلاث دقائق ثم نضع الطماطم المكعبات ونقوم بتقليبهم وبعد ذلك نضيف إليهم مكعبات اللحمة ونضع كل البهارات التي تم وضعها علي اللحمة.

ثم نقوم بتقليبهم ونتركهم علي النار حوالي عشر دقائق ثم نضيف كمية مناسبة من الماء المغلي ونتركه حتي يتم تسوية اللحمة، ثم نحضر طاجن مناسب ونضع به اللحمة بالبصل ونضعه في الفرن السخن ونتركه حوالي ربع ساعة ثم يتم إخراجه من الفرن وتقديمه مباشرة.

مكونات طاجن اللحمة بالبصلطريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل