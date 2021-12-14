البقسماط المقرمش الهش بمكونات مظبوطة وطريقة بسيطة جداً

البقسماط من انواع المخبوزات المقرمشة، والتى عليها إقبال كبير فى الأفران أو فى محلات الحلويات لما لها من طعم مقرمش وجميل، والكثير من السيدات يبحثون عن الطريقة الصحيحة لكيفية عمله فى المنزل ويكون زى الجاهز، وكذلك يتمتع بالقرمشة المطلوبة وهو من المعجنات التى يعشقها الأطفال والكبار وتصلح كوجبة للإفطار السريع مع كوب من اللبن أو الشاى، كما ان عمله ليس صعب بل أن طريقة عمله سهلة للغاية ومكوناته أيضاً غير مكلفة وموجودة فى المنزل ويمكنك عمل كمية كبيرة منه بتكلفة أقل من شرائه من الخارج بكثير، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير البقسماط المقرمش الهش بالتفصيل. مكونات البقسماط المقرمش مكونات البقسماط المقرمش يحتوي البقسماط على مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة ومعلمنا موجود بالمنزل وهى كالتالي: ١/٢ كيلو من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

١/٢ كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح. للوجه سمسم محمص.

حبة البركة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل البقسماط المقرمش سهلة جداً ويمكنك تنفيذها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: نحضر وعاء عميق للعجن ونضع به الدقيق وعليه الخميرة والسكر والملح ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضيف الزيت ونخلطه مع المكونات الجافة جيداً. بعد ذلك نضيف الماء تدريجياً حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. نقطعها الى قطع متساوية فى الحجم ونغطيها ونتركها حتى تختمر لمدة ٣٠ دقيقة. ثم نأخذ كل قطعة ونفردها ثم نقوم بلفها على شكل رول أو نأخذ القطعة ونلفها باليد على شكل حبل بطول مناسب مثل الجاهز. نحضر صينية مدهونة بالزيت و نرص ونخلى كلى واحد بعيد عن الثانى حتى تأخذ الشكل المعروف بها العجين بعد تشكيله. بإستخدام الفرشاة أو بخاخ نظيف نرش على الوجه شوية ميه ثم نرش السمسم أو حبة البركة حتى تلتصق. نركها لمدة ١٥ دقيقة ثم ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ٢٠٠ حتى يحمر وينضج تماماً. ثم نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً وبعدها قومى بتقديم مع كوب من الشاى أو اللبن أو الشاى باللبن على الإفطار وبالف صحة وعافية. الوسوم

البقسماط من انواع المخبوزات المقرمشة، والتى عليها إقبال كبير فى الأفران أو فى محلات الحلويات لما لها من طعم مقرمش وجميل، والكثير من السيدات يبحثون عن الطريقة الصحيحة لكيفية عمله فى المنزل ويكون زى الجاهز، وكذلك يتمتع بالقرمشة المطلوبة وهو من المعجنات التى يعشقها الأطفال والكبار وتصلح كوجبة للإفطار السريع مع كوب من اللبن أو الشاى، كما ان عمله ليس صعب بل أن طريقة عمله سهلة للغاية ومكوناته أيضاً غير مكلفة وموجودة فى المنزل ويمكنك عمل كمية كبيرة منه بتكلفة أقل من شرائه من الخارج بكثير، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير البقسماط المقرمش الهش بالتفصيل. مكونات البقسماط المقرمش مكونات البقسماط المقرمش يحتوي البقسماط على مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة ومعلمنا موجود بالمنزل وهى كالتالي: ١/٢ كيلو من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

١/٢ كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح. للوجه سمسم محمص.

حبة البركة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل البقسماط المقرمش سهلة جداً ويمكنك تنفيذها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: نحضر وعاء عميق للعجن ونضع به الدقيق وعليه الخميرة والسكر والملح ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضيف الزيت ونخلطه مع المكونات الجافة جيداً. بعد ذلك نضيف الماء تدريجياً حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. نقطعها الى قطع متساوية فى الحجم ونغطيها ونتركها حتى تختمر لمدة ٣٠ دقيقة. ثم نأخذ كل قطعة ونفردها ثم نقوم بلفها على شكل رول أو نأخذ القطعة ونلفها باليد على شكل حبل بطول مناسب مثل الجاهز. نحضر صينية مدهونة بالزيت و نرص ونخلى كلى واحد بعيد عن الثانى حتى تأخذ الشكل المعروف بها العجين بعد تشكيله. بإستخدام الفرشاة أو بخاخ نظيف نرش على الوجه شوية ميه ثم نرش السمسم أو حبة البركة حتى تلتصق. نركها لمدة ١٥ دقيقة ثم ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ٢٠٠ حتى يحمر وينضج تماماً. ثم نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً وبعدها قومى بتقديم مع كوب من الشاى أو اللبن أو الشاى باللبن على الإفطار وبالف صحة وعافية.

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