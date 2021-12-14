طريقة عمل الفلافل في الفرن بدون القلي في الزيت بطعم جنان

طريقة عمل الفلافل في الفرن بدون القلي في الزيت حتى لا يتضرر من يعاني من الأمراض المختلفة، تعد هذه الطريقة مختلفة كثيراً عن الطرق الاخرى التي تعتمد على وجود الزيت وتتميز بطعم جميل وتحفة، كما أنها تعمل على توفير الأموال وذلك لأن يتم طهيها في الفرن مرة واحدة بدلاً من استخدام كميات كبيرة من الزيت، كما أن جميع مكوناتها متوفرة ونحصل عليها بكل سهولة من أقرب مكان لدينا حتى لا يكون لدى الأمهات حجة لعدم القيام بتحضيرها في المنزل، ومن الممكن عمل كمية منها والاحتفاظ بالعجينة في الفريزر لحين الاستخدام، فهيا بنا نتعرف على طريقة تنفيذ الفلافل في الفرن بالمنزل بسرعة فائقة.

مكونات عمل الفلافل في الفرن

تعتبر مكونات عمل الفلافل في الفرن من المكونات المتوفرة التي نحصل عليها بكل سهولة من أقرب مكان لدينا فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٣ أكواب من الحمص المنقوع.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

حبة من البصل.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

تختلف طريقة عمل الفلافل هذه عن الطرق الأخرى لأنها تتم في الفرن بدون أن تشرب نقطة زيت والطريقة هي كما يلي:-

بعد أن يتم نقع الحمص في الماء لمدة ليلة كاملة نقوم بوضعه في الخلاط الكهربائي أو الكبة ونطحنه جيداً. ثم نضع عليه البصلة والكزبرة والبقدونس ونستمر في الخلط. نضيف على المكونات السابقة الملح والكمون والبهارات المشكلة، ونخلطهم مع بعض حتى تتجانس جميع المكونات. قبل التشكيل نضيف عليهم البيكنج بودر ونقلبها ثم نشكلها على شكل كرات صغيرة، ونرصها في صينية مدهونة بقليل من الزيت. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة خمس دقائق، ثم نقلبها على الجانب الآخر ونتركها أيضاً مدة خمس دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونقدمها ساخنة بجانب الفول والسلطات المختلفة والعيش والبطاطس المحمرة.

طريقة عمل الفلافل بالعدس

تعتبر طريقة عمل الفلافل بالعدس مثل طريقة عمل الفلافل بالفول ذات طعم لذيذ وتحفة وهي كما يلي:

المكونات

كوب من العدس الأصفر المنقوع في الماء.

3 فصوص من الثوم المهروس.

ربع كوب من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

رشة من الكمون.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

رشة صغيرة من الملح.

فلفل حار حسب الرغبة.

بيضة.

زيت للقلي.

الطريقة