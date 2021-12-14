لو سودة كالفحم ضعي ملعقة القهوة والفازلين لبشرتك لإزالة السمار والجلد الميت لوجه كالقمر

توجد عدة خلطات طبيعية يمكن إستخدامها لتبييض الوجه ويمكنها أيضا علاج العديد من المشاكل التي توجد بالبشرة ولكن من أقوي الخلطات الطبيعية والتي لها تأثير قوي وفعال هي خلطة القهوة والفازلين، حيث أنها من الخلطات السحرية والتي لها دور كبير جدا في تبييض الوجه وشد التجاعيد فهذه الخلطة مناسبة لجميع أنواع البشرة الدهنية أو الجافة، فقد تسعي أغلبية الفتيات في الحصول علي تفتيح البشرة وخاصة الذين يتمتعون ببشرة سمراء لأنهم يريدون دائما أن يظهروا بمظهر جذاب ومميز لذلك يقومون بالبحث دائما عن أفضل الخلطات، ولكن يوجد عدد من الفتيات يقومون بإستعمال منتجات غير معروفة لتبييض الوجه ولكن هذه المنتجات ضارة وقد تتلف البشرة وتتسبب في ظهور الحساسية وتدهور البشرة تماما ولكن هذه غير صحيح، ومن ناحية آخري توجد مشكلة كبيرة جدا تعاني منها عدد كبير من السيدات وهي التجاعيد حيث أنها علامة من العلامات التي تدل علي التقدم في السن فتسمي هذه المرحلة بمرحلة الشيخوخة. مكونات خلطة القهوة والفازلين لتبييض الوجه وشد التجاعيد ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز. طريقة عمل خلطة القهوة والفازلين لتبييض الوجه وشد التجاعيد نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من الفازلين، وبعد ذلك يتم وضع ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا ويتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند ونقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز.

وبعد ذلك نقوم بخلط كل هذه المكونات حتي يتم الحصول علي خليط متجانس.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط عي الوجه ويتم وضعه من خلال التدليك برفق بإستخدام الإيد وبعد ذلك نقوم بترك الخليط علي الوجه لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا، وبعد مرور هذه المدة نقوم بغسل الوجه بالماء البارد ويتم تكرار هذه الخلطة مرتين في الإسبوع. مكونات خلطة القهوة والفازلين لتبييض الوجه وشد التجاعيدطريقة عمل خلطة القهوة والفازلين لتبييض الوجه وشد التجاعيد الوسوم

توجد عدة خلطات طبيعية يمكن إستخدامها لتبييض الوجه ويمكنها أيضا علاج العديد من المشاكل التي توجد بالبشرة ولكن من أقوي الخلطات الطبيعية والتي لها تأثير قوي وفعال هي خلطة القهوة والفازلين، حيث أنها من الخلطات السحرية والتي لها دور كبير جدا في تبييض الوجه وشد التجاعيد فهذه الخلطة مناسبة لجميع أنواع البشرة الدهنية أو الجافة، فقد تسعي أغلبية الفتيات في الحصول علي تفتيح البشرة وخاصة الذين يتمتعون ببشرة سمراء لأنهم يريدون دائما أن يظهروا بمظهر جذاب ومميز لذلك يقومون بالبحث دائما عن أفضل الخلطات، ولكن يوجد عدد من الفتيات يقومون بإستعمال منتجات غير معروفة لتبييض الوجه ولكن هذه المنتجات ضارة وقد تتلف البشرة وتتسبب في ظهور الحساسية وتدهور البشرة تماما ولكن هذه غير صحيح، ومن ناحية آخري توجد مشكلة كبيرة جدا تعاني منها عدد كبير من السيدات وهي التجاعيد حيث أنها علامة من العلامات التي تدل علي التقدم في السن فتسمي هذه المرحلة بمرحلة الشيخوخة. مكونات خلطة القهوة والفازلين لتبييض الوجه وشد التجاعيد ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز. طريقة عمل خلطة القهوة والفازلين لتبييض الوجه وشد التجاعيد نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من الفازلين، وبعد ذلك يتم وضع ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا ويتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند ونقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز.

وبعد ذلك نقوم بخلط كل هذه المكونات حتي يتم الحصول علي خليط متجانس.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط عي الوجه ويتم وضعه من خلال التدليك برفق بإستخدام الإيد وبعد ذلك نقوم بترك الخليط علي الوجه لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا، وبعد مرور هذه المدة نقوم بغسل الوجه بالماء البارد ويتم تكرار هذه الخلطة مرتين في الإسبوع. مكونات خلطة القهوة والفازلين لتبييض الوجه وشد التجاعيدطريقة عمل خلطة القهوة والفازلين لتبييض الوجه وشد التجاعيد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو سودة كالفحم ضعي ملعقة القهوة والفازلين لبشرتك لإزالة السمار والجلد الميت لوجه كالقمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.