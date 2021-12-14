لو عندك قشرة وحكة في فروة رأسك دلكي بملعقة ليمون وتخلصي من القشرة نهائياً وللأبد

قشرة الشعر تعد من أكثر الأشياء المزعجة والتي تسبب حرج وخجل بالنسبة للأشخاص الذين يعانون منها كثيرا وهذا لأنها من الأشياء التي تكون ظاهرة وأكثر وضوحا بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون ببشعر لونه إسود، نظرا لأن قشرة الشعر تكون عبارة عن رقائق صغيرة جدا في حجمها ويكون لونها أبيض لذلك تكون واضحة علي الرأس حيث نجد أن يوجد عدد كبير من الناس يعانون من القشرة وخاصة في فصل الشتاء فلا يقتصر وجود القشرة عند النساء فقط بل تكثر وتتزايد عند الرجال أيضا، فعادة توجد عدة أسباب تساعد علي ظهور القشرة ومن ضمن هذه الأسباب هي عدم غسل الشعر لفترة طويلة فهذا قد يؤدي إلي موت الخلايا فبالتالي تتراكم ويبدأ ظهور القشرة في فروة الرأس وكذلك كثرة إستعمال الصبغات الكيميائية وبعض المنتجات الغير صحية التي تعمل علي الإهتمام والعناية بالشعر من ضمن الأشياء التي تتسبب في ظهور القشرة لأنها تعمل علي إحمرار جلد فروة الرأس فتؤدي إلي تقشره. مكونات وصفة الليمون لعلاج قشرة الشعر ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع. طريقة عمل وصفة الليمون لعلاج قشرة الشعر نقوم بتحضير وعاء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض، وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع ثم يتم خلط كل المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بتشغيل الميكرويف ونتركه حتي يسخن وبعد ذلك الوعاء الذي يوجد به خليط وصفة الليمون ونتركه في الميكرويف لمدة دقيقة واحدة.

وبعد ذلك نقوم بدهن الشعر جيدا بهذا الخليط من خلال التدليك بطريقة جيدة علي فروة الرأس حتي تتشرب من هذا الخليط.

ثم نترك الخليط علي الشعر حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا ونضع علي الشعر قبعة مناسبة.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب وتكرر هذه الوصفة مرتين في الإسبوع. مكونات وصفة الليمون لعلاج قشرة الشعرطريقة عمل وصفة الليمون لعلاج قشرة الشعر الوسوم

قشرة الشعر تعد من أكثر الأشياء المزعجة والتي تسبب حرج وخجل بالنسبة للأشخاص الذين يعانون منها كثيرا وهذا لأنها من الأشياء التي تكون ظاهرة وأكثر وضوحا بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون ببشعر لونه إسود، نظرا لأن قشرة الشعر تكون عبارة عن رقائق صغيرة جدا في حجمها ويكون لونها أبيض لذلك تكون واضحة علي الرأس حيث نجد أن يوجد عدد كبير من الناس يعانون من القشرة وخاصة في فصل الشتاء فلا يقتصر وجود القشرة عند النساء فقط بل تكثر وتتزايد عند الرجال أيضا، فعادة توجد عدة أسباب تساعد علي ظهور القشرة ومن ضمن هذه الأسباب هي عدم غسل الشعر لفترة طويلة فهذا قد يؤدي إلي موت الخلايا فبالتالي تتراكم ويبدأ ظهور القشرة في فروة الرأس وكذلك كثرة إستعمال الصبغات الكيميائية وبعض المنتجات الغير صحية التي تعمل علي الإهتمام والعناية بالشعر من ضمن الأشياء التي تتسبب في ظهور القشرة لأنها تعمل علي إحمرار جلد فروة الرأس فتؤدي إلي تقشره. مكونات وصفة الليمون لعلاج قشرة الشعر ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع. طريقة عمل وصفة الليمون لعلاج قشرة الشعر نقوم بتحضير وعاء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض، وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع ثم يتم خلط كل المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بتشغيل الميكرويف ونتركه حتي يسخن وبعد ذلك الوعاء الذي يوجد به خليط وصفة الليمون ونتركه في الميكرويف لمدة دقيقة واحدة.

وبعد ذلك نقوم بدهن الشعر جيدا بهذا الخليط من خلال التدليك بطريقة جيدة علي فروة الرأس حتي تتشرب من هذا الخليط.

ثم نترك الخليط علي الشعر حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا ونضع علي الشعر قبعة مناسبة.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب وتكرر هذه الوصفة مرتين في الإسبوع. مكونات وصفة الليمون لعلاج قشرة الشعرطريقة عمل وصفة الليمون لعلاج قشرة الشعر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عندك قشرة وحكة في فروة رأسك دلكي بملعقة ليمون وتخلصي من القشرة نهائياً وللأبد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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