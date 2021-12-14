مش هتشتريه جاهز تاني اعملي مخلل الفلفل الأخضر الحار بطريقة سريعة ومقرمشة

تعد المخللات نوع من أنواع المقبلات التي يمكن تقديمها مع الوجبات الرئيسية فجميع الأشخاص تحب تناول المخللات بجميع أنواعها وذلك لأنها تعمل علي فتح الشهية، فقد توجد أنواع من المخللات كثيرة ومتعددة فمنها مخلل الجزر ومخلل الليمون ومخلل الزيتون والباذنجان والخيار ومخلل الفلفل الحار سواء الأخضر أو الأحمر، فالناس الذين يحبون الأكلات الحارة يقومن دائما بتناول مخلل الفلفل الحار فيمكن تخليله بعدة طرق مختلفة.

مكونات تخليل الفلفل الأخضر الحار

حيث يتميز مخلل الفلفل بطعم لذيذ وشهي وله رائحة جذابة ومن الممكن أن نقوم بوضع كمية من الليمون مع الفلفل الأخضر الحار عند تخليله، فهو من المخللات التي لا تحتاج إلي مكونات كثيرة وكذلك لا يأخذ وقتا طويلا في تخليله فالطريقة التي نقدمها لكي سيدتي هي من أجمل وأسرع الطرق التي نقوم من خلالها بعمل مخلل الفلفل الحار وبطعم ومذاق أحلي بكثير من طعم المخلل الذي يُباع في المحلات.

نصف كيلو من الفلفل الأخضر الحار.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

كمية مناسبة من الماء.

ثلاث فصوص من الثوم.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

كمية من الليمون.

طريقة عمل تخليل الفلفل الأخضر الحار

مخلل الفلفل الحار يعد من المخللات التي يحبها الأشخاص الذين يعشقون الأكلات الحارة فالمكونات التي يحتوي عليها هذا المخلل هي بسيطة جدا والمدة التي يستغرقها مخلل الفلفل تكون أقل من إسبوع، ويمكن أن نقوم بتخليله مع عدد من الخضراوات الآخري وللإحتفاظ بهذا المخلل لفترة طويلة يمكننا أن نقوم بوضعه في الثلاجه.