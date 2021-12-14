خطوات تحضير الفطير البلدي المشلتت الفلاحي باللحمة المفرومة

يعتبر الفطير المشلتت من أنواع الفطائر القديمة التي يرجع أصولها إلى المصريين القدماء فكانت تسمى في قديم الزمان بالفطير الملتوت فترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل لذلك سنقدم إليكم في المقال التالي الخطوات المتبعة في تحضير الفطير المشلتت الفلاحي.

تحضير الفطير المشلتت الفلاحي باللحم المفروم

يتم تحضير الفطير المشلتت الفلاحي بخطوات سهلة وسريعة كما أن المقادير في متناول الجميع وإليكم في السطور الآتية المكونات المستخدمة في تحضير الفطير المشلتت الفلاحي باللحم المفروم.

خمسمائة جرام من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. ملعقة صغيرة من الملح. كأس إلا ربع الكأس من السمن. مياه دافئة للعجن.

خمسمائة جرام من اللحمة المفرومة. أربعة ملاعق من زيت الزيتون. حبتان من البصل المفروم. ملح طعام ناعم. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة من توابل اللحم. أربعة فصوص من الثوم المقطع.

مكونات الفطير المشلتت الفلاحي باللحمة المفرومةمقادير اللحم المفرومخطوات تخضير الفطير المشلتت الفلاحي

يتم تحضير الفطير المشلتت الفلاحي بخطوات سهلة وبسيطة فهو لا يستغرق وقت مطلقًا وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات.

يتم خلط كلًا من الدقيق والسمن والملح مع إضافة كمية من المياه لتتشكل لديكم عجينة ثم يتم تركها جانبًا لحين أن ترتاح. يتم الحصول على إناء ويتم وضع الزيت فيه ثم إضافة اللحم المفروم والبصل والفلفل الأسود وتوابل اللحم والثوم. يتم وضعها في إناء ورفعها على النار المتوسطة وتركها لحين أن ينضج اللحم فينضج اللحم في فترة تتراوح ما بين ربع ساعة حتى ثلث ساعة.

طريقة تحضير الفطير باللحمة المفرومة