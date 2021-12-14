أحلي صينية فراخ بالبصل ممكن تدوقيه طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل بالتتبيلة والخلطة السرية

صينية الفراخ بالبصل تعتبر من أشهى الأكلات التي يتم تحضيرها بالفراخ، وهناك الكثير من الوصفات المتنوعة التي يمكن استخدام الفراخ فيها، كما أنها من أهم الأكلات الأساسية في حياتنا بشكل كبير، وقد يرجع ذلك إلى القيمة الغذائية العالية التي نحصل عليها بمجرد تناول الفراخ، أما عن وصفة اليوم، فهي تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية التي تجعلها من افضل الاكلات، كما أنها لذيذة الطعم ومن الاكلات المميزة، واليوم سنتعرف على طريقة تحضيرها بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل والتتبيلة
تحضير صينية الفراخ بالبصل لاتحتاج الى وقت أو مجهود كبير، وسوف تحصلي على وجبة لذيذة ومحببة لكل أفراد الأسرة وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات
- عدد فرخة واحدة متوسطة الحجم مقطعة إلى أربع قطع.
- ثلاث بصلات مقطعة شرائح.
- اثنين مكعب مرقة دجاج.
- كوبين من الماء.
- خمس ملاعق من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل اسود.
- رشة صغيرة من الزعتر.
الفراخ من أهم الأكلات الأساسية التي نحبها بشكل كبير، كما أنها من أكثر الأكلات التي يتم التنوع بشكل كبير في تقديمها، ولذلك فسوف نتعرف اليوم على وصفة من أهم وصفات الفراخ اللذيذة والمفيدة جدًا وهي الفراخ بالبصل، والتي سوف نقدمها لكم بشكل مبسط وغير مكلف وذلك من خلال متابعة هذا المقال.
- قومي بغسل الفراخ جيدًا ويفضل نقعها لمدة نصف ساعة في الماء والخل.
- قومي الان بتقشير البصل وتقطيعه شرائح حلقات.
- قومي أيضًا بإحضار وعاء مناسب الحجم اخلطي بداخله البصل مع إضافة الزيت والتوابل المختلفة.
- اخلطي المكونات بيديك جيدًا حتى يتبل البصل جيدًا.
- قومي بإحضار صينية من البايركس.
- أضيفي بداخل الصينية نصف كمية البصل المتبل.
- الان قومي بتوزيع الفراخ على الصينية واخلطيها بالمكونات.
- أضيفي باقي كمية البصل المتبل، ويترك لمدة ساعة.
- الان احضري المياه التي تم تحضيرها.
- اخلطي داخل المياه مرقة الدجاج.
- الآن أضيفي المياه إلى صينية الفراخ المتبلة.
- غطي الصينية بالكامل بورق الالومنيوم.
- ادخلي بعد ذلك الصينية بداخل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.
- اتركيها لمدة ٤٥ دقيق.
- بعد انتهاء المدة قومي برفع ورق الألمنيوم عن الصينية، ثم ادخليها مرة أخرى تحت الشواية.
- اتركيها حتى يتغير لونها من الوجه وتصبح ذهبية اللون.
- هكذا قد تم تجهيز صينية الفراخ بالبصل، ويمكن تقديمها الان مع الأرز بالشعرية وهي ساخنة والف هنا وشفا.
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صينية الفراخ بالبصل تعتبر من أشهى الأكلات التي يتم تحضيرها بالفراخ، وهناك الكثير من الوصفات المتنوعة التي يمكن استخدام الفراخ فيها، كما أنها من أهم الأكلات الأساسية في حياتنا بشكل كبير، وقد يرجع ذلك إلى القيمة الغذائية العالية التي نحصل عليها بمجرد تناول الفراخ، أما عن وصفة اليوم، فهي تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية التي تجعلها من افضل الاكلات، كما أنها لذيذة الطعم ومن الاكلات المميزة، واليوم سنتعرف على طريقة تحضيرها بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل والتتبيلة
تحضير صينية الفراخ بالبصل لاتحتاج الى وقت أو مجهود كبير، وسوف تحصلي على وجبة لذيذة ومحببة لكل أفراد الأسرة وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات
- عدد فرخة واحدة متوسطة الحجم مقطعة إلى أربع قطع.
- ثلاث بصلات مقطعة شرائح.
- اثنين مكعب مرقة دجاج.
- كوبين من الماء.
- خمس ملاعق من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل اسود.
- رشة صغيرة من الزعتر.
الفراخ من أهم الأكلات الأساسية التي نحبها بشكل كبير، كما أنها من أكثر الأكلات التي يتم التنوع بشكل كبير في تقديمها، ولذلك فسوف نتعرف اليوم على وصفة من أهم وصفات الفراخ اللذيذة والمفيدة جدًا وهي الفراخ بالبصل، والتي سوف نقدمها لكم بشكل مبسط وغير مكلف وذلك من خلال متابعة هذا المقال.
- قومي بغسل الفراخ جيدًا ويفضل نقعها لمدة نصف ساعة في الماء والخل.
- قومي الان بتقشير البصل وتقطيعه شرائح حلقات.
- قومي أيضًا بإحضار وعاء مناسب الحجم اخلطي بداخله البصل مع إضافة الزيت والتوابل المختلفة.
- اخلطي المكونات بيديك جيدًا حتى يتبل البصل جيدًا.
- قومي بإحضار صينية من البايركس.
- أضيفي بداخل الصينية نصف كمية البصل المتبل.
- الان قومي بتوزيع الفراخ على الصينية واخلطيها بالمكونات.
- أضيفي باقي كمية البصل المتبل، ويترك لمدة ساعة.
- الان احضري المياه التي تم تحضيرها.
- اخلطي داخل المياه مرقة الدجاج.
- الآن أضيفي المياه إلى صينية الفراخ المتبلة.
- غطي الصينية بالكامل بورق الالومنيوم.
- ادخلي بعد ذلك الصينية بداخل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.
- اتركيها لمدة ٤٥ دقيق.
- بعد انتهاء المدة قومي برفع ورق الألمنيوم عن الصينية، ثم ادخليها مرة أخرى تحت الشواية.
- اتركيها حتى يتغير لونها من الوجه وتصبح ذهبية اللون.
- هكذا قد تم تجهيز صينية الفراخ بالبصل، ويمكن تقديمها الان مع الأرز بالشعرية وهي ساخنة والف هنا وشفا.
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