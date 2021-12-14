أحلي حلاوة طحينية بالمكسرات وعلي اصولها بطريقة سهلة وصحية وافضل من الجاهزة

الحلاوة الطحينية بالمكسرات من أشهر أنواع الحلويات التي يتم عملها بالسمسم، ويحبها الجميع الكبار والصغار لأن طعمها لأ يقاوم، والحلاوة الطحينية من الحلويات ذات الطعم والمذاق اللذيذ والمختلف، وهي سهلة التحضير ويمكن عملها في المنزل دون تعب وهو ما لا يعرفه الكثيرون من الناس حيث يعتقدون أن عملها في البيت أمر صعب، وتوجد أنواع كثيرة للحلاوة الطحينية ومنها حلاوة طحينية سادة، أو حلاوة بالفول السوداني، أو بالشوكولاته أو بالمكسرات أو حلاوة بالفستق، وتعتبر الحلاوة الطحينية بالمكسرات من أسهل وأسرع الوجبات في طريقة تحضيرها حيث يمكن أكلها بجانب القشطة وهي مكس محبب لدي غالبية الأفراد خاصتا الاطفال، فتعد الحلاوة الطحينية مفيدة جدا لأنها تعالج الإنسان من أمراض الإمساك، والحلاوة الطحينية من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم والصحة بصورة كبيرة خاصتا في فصل الشتاء حيث أنها تحتوي على سعرات حرارية عالية تعمل على إمداد الجسم بالنشاط والحيوية والدفئ، وكل ذلك نقدمه لكم من خلال افضل واجمل طريقة طبيعية وصحية وسهلة لعمل احلي حلاوة طحينية بالمكسرات. طريقة عمل الحلاوة الطحينية ومكوناته المكونات كوب كبير من الطحينة.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

كوب كبير من الحليب البودر.

أنواع من المكسرات ولكن حسب رغبة الأشخاص. طريقة التحضير يتم تحضير إناء بشرط أن يكون عميق ونضع في هذا الإناء السكر البودر، ثم نقوم بوضع الحليب البودر ونضيف كوب كبير من ألطحينه إلي هذه المكونات.

نقوم بمزج أو بخلط جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة لتحصلي علي عجينة لينة وطرية ومتماسكة في النهاية.

وبعد هذه الخطوة من الممكن أن نضيف أنواع معينة من المكسرات وهذا يعود إلي رغبة الأشخاص، فيوجد عدد من الناس يفضلون الحلاوة الطحينية بالمكسرات، وهذا يتم من خلال وضعها بعد أن تم مزج المكونات جيدا ونقوم بتقليبها.

وبعد ذلك يتم تجهيز طبق ولكن من الأفضل أن يكون مجوف ونضع به ملعقة صغيرة من الزيت النباتي، ويتم وضع هذه العجينة في هذا الطبق ونقوم بوضعه في الثلاجة ونتركه حوالي ساعتين علي الأقل حتي تتماسك جيدا.

وبعد ساعتين يتم إخراج هذا الطبق من الثلاجة ونحضر طبق آخر بشرط أن يكون مسطح، ثم نقوم بقلب طبق العجينة علي الطبق المسطح وبهذه الطريقة يمكنك أن تقومي بعمل أجمل وألذ حلاوة طحينية. طريقة عمل الحلاوة الطحينية ومكوناته المكوناتطريقة التحضير الوسوم

الحلاوة الطحينية بالمكسرات من أشهر أنواع الحلويات التي يتم عملها بالسمسم، ويحبها الجميع الكبار والصغار لأن طعمها لأ يقاوم، والحلاوة الطحينية من الحلويات ذات الطعم والمذاق اللذيذ والمختلف، وهي سهلة التحضير ويمكن عملها في المنزل دون تعب وهو ما لا يعرفه الكثيرون من الناس حيث يعتقدون أن عملها في البيت أمر صعب، وتوجد أنواع كثيرة للحلاوة الطحينية ومنها حلاوة طحينية سادة، أو حلاوة بالفول السوداني، أو بالشوكولاته أو بالمكسرات أو حلاوة بالفستق، وتعتبر الحلاوة الطحينية بالمكسرات من أسهل وأسرع الوجبات في طريقة تحضيرها حيث يمكن أكلها بجانب القشطة وهي مكس محبب لدي غالبية الأفراد خاصتا الاطفال، فتعد الحلاوة الطحينية مفيدة جدا لأنها تعالج الإنسان من أمراض الإمساك، والحلاوة الطحينية من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم والصحة بصورة كبيرة خاصتا في فصل الشتاء حيث أنها تحتوي على سعرات حرارية عالية تعمل على إمداد الجسم بالنشاط والحيوية والدفئ، وكل ذلك نقدمه لكم من خلال افضل واجمل طريقة طبيعية وصحية وسهلة لعمل احلي حلاوة طحينية بالمكسرات. طريقة عمل الحلاوة الطحينية ومكوناته المكونات كوب كبير من الطحينة.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

كوب كبير من الحليب البودر.

أنواع من المكسرات ولكن حسب رغبة الأشخاص. طريقة التحضير يتم تحضير إناء بشرط أن يكون عميق ونضع في هذا الإناء السكر البودر، ثم نقوم بوضع الحليب البودر ونضيف كوب كبير من ألطحينه إلي هذه المكونات.

نقوم بمزج أو بخلط جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة لتحصلي علي عجينة لينة وطرية ومتماسكة في النهاية.

وبعد هذه الخطوة من الممكن أن نضيف أنواع معينة من المكسرات وهذا يعود إلي رغبة الأشخاص، فيوجد عدد من الناس يفضلون الحلاوة الطحينية بالمكسرات، وهذا يتم من خلال وضعها بعد أن تم مزج المكونات جيدا ونقوم بتقليبها.

وبعد ذلك يتم تجهيز طبق ولكن من الأفضل أن يكون مجوف ونضع به ملعقة صغيرة من الزيت النباتي، ويتم وضع هذه العجينة في هذا الطبق ونقوم بوضعه في الثلاجة ونتركه حوالي ساعتين علي الأقل حتي تتماسك جيدا.

وبعد ساعتين يتم إخراج هذا الطبق من الثلاجة ونحضر طبق آخر بشرط أن يكون مسطح، ثم نقوم بقلب طبق العجينة علي الطبق المسطح وبهذه الطريقة يمكنك أن تقومي بعمل أجمل وألذ حلاوة طحينية. طريقة عمل الحلاوة الطحينية ومكوناته المكوناتطريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلي حلاوة طحينية بالمكسرات وعلي اصولها بطريقة سهلة وصحية وافضل من الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.