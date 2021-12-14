وصفة المينى بيتزا بالعجينة الهشة الطرية والحشوات المختلفة تعرف عليها

ميني بيتزا هي واحدة من أكثر الأطعمة شعبية بين الأطفال والكبار على حد سواء، وسنناقش كيفية تحضير عجينة بيتزا سهلة وسريعة من شأنها أن تنتج عددًا كبيرًا من المينى بيتزا والتي ستكون كافية لأطفالك وأصدقائهم، سواء في حفلات أعياد ميلادهم، أو كطعام إفطار مختلف لهم، وربما كوصفة عشاء سهلة. مقادير ميني بيتزا هشة وطرية 3 أكواب دقيق.

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة.

3 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقتان كبيرتان كمون حصى.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ماء دافئ للعجن حشوة المينى بيتزا صدر دجاج واحد.

نصف كوب بصل مفروم.

نصف كوب فلفل رومي مقطع مكعبات صغيرة.

نصف كوب زيتون حلقات.

نصف كوب جبنة رومي مبشورة.

نصف كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.

ملعقة كبيرة زيت.

ملح وفلفل أسود. ولتحضير صلصة البيتزا: كوب عصير طماطم.

ملعقتين كبار من معجون الطماطم.

ملعقة كبيرة زعتر مجفف.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة زيت.

فصين ثوم مهروسين.

نصف ملعقة صغيرة سكر. تحضير عجينة الميني بيتزا أضيفي ملعقة صغيرة من الخميرة وملعقة من السكر إلى نصف كوب من الماء الدافئ وحركيهم واتركيهم جانباً لمدة 10 دقائق في مكان مظلم.

في وعاء الخلاط الكهربائي، اخلطي الدقيق مع كمية الحليب البودرة اللازمة لصنع عجينة خفيفة ورقيقة.

ثم نضيف الزيت سواء كان نباتي أو زيتون وكذلك الملح والزعتر لهذه الأصناف.

ثم أضيفي فريك الكمون لإعطاء عجينة المينى بيتزا طعمًا رائعًا لأطفالك، يمكنك أيضًا استخدام بذور الشمر أو حبة البركة بدلًا من الكمون.

بعد الجمع بين هذه المكونات في وعاء الخلاط، أضيفي خليط الخميرة واخلطيهم على سرعة متوسطة حتى تمتزج جميع المكونات جيدًا.

ثم أضف ملعقتين صغيرتين من الماء الدافئ في كل مرة، مع الخفق باستمرار لمجانسة مكونات عجينة المينى بيتزا والتأكد من أنها تصبح ناعمة وغير لزجة عند اللمس.

بمجرد أن تحصل على عجينة متماسكة، ضعيها في حوض كبير مدهون بالزيت، وقم بتغطيتها بقطعة قماش، واتركيها جانبًا لمدة ساعة حتى تتخمر وتتضاعف في الحجم. تحضير صلصة الميني بيتزا في قدر كبير، يُمزج عصير الطماطم، معجون الطماطم، الزيت، الثوم المهروس، الزعتر المجفف، الملح، الفلفل الأسود، السكر لموازنة حموضة الطماطم، ويقلب جيدًا.

ارفعي خليط صوص البيتزا الصغير على نار خفيفة حتى يصبح قوامه ثقيل، ثم أخرجيها من المقلاة واتركيها جانباً لتبرد قبل استخدامها على المينى بيتزا. تحضير حشوة الميني بيتزا قطعي صدور الدجاج إلى قطع صغيرة، ثم انقعيها لمدة نصف ساعة بالملح والماء في وعاء خلط كبير.

اشطف مكعبات صدور الدجاج جيدًا تحت الماء الجاري، ثم صفيها واتركها حتى تجف تمامًا.

عندما يسخن الزيت في المقلاة، نضيف البصل المفروم ونحركه حتى يذبل.

ثم نضيف مكعبات صدور الدجاج ونطهوها مع البصل وتتبل بالملح والفلفل الأسود حسب الحاجة.

قلّب حشوة الدجاج لمدة 5 دقائق، ثم اتركها على الموقد لمدة 10 دقائق فقط، أو حتى تنضج تقريبًا.

ضعي مكعبات الفلفل الحلو في طبق خلط كبير مع جبنة الديك الرومي المبشورة والموزاريلا.

ثم نضيف حلقات الزيتون وحشوة الدجاج المطبوخ وملعقتين كبيرتين من صلصة البيتزا التي صنعناها سابقًا ونقلب كل شيء معًا. تحضير الميني بيتزا بعد أن تختمر العجينة، افرديها بواسطة النشابة على سطح نظيف ومرشوش بالدقيق.

استخدم القطاعة الدائرية لعمل بيتزا صغيرة بعد فرد العجينة حتى سمك 2 سم.

ضعي فطائر المينى بيتزا على صينية الفرن، وادهن كل دائرة بيتزا صغيرة بالصلصة، ثم ضعي عليها القليل من الحشوة السابقة.

ضعي الصينية في فرن ساخن لمدة 10 دقائق بعد الانتهاء من وضع كل الحشوة على فطائر المينى بيتزا، حتى تنضج العجينة ويذوب الجبن في الحشوة.

أخرجي المينى بيتزا من الفرن وضعيها جانباً لتبرد قبل تقديمها لأطفالك مع خيار إضافة صوص الجبن لمذاق أشهى وألف هنا. الوسوم

ميني بيتزا هي واحدة من أكثر الأطعمة شعبية بين الأطفال والكبار على حد سواء، وسنناقش كيفية تحضير عجينة بيتزا سهلة وسريعة من شأنها أن تنتج عددًا كبيرًا من المينى بيتزا والتي ستكون كافية لأطفالك وأصدقائهم، سواء في حفلات أعياد ميلادهم، أو كطعام إفطار مختلف لهم، وربما كوصفة عشاء سهلة. مقادير ميني بيتزا هشة وطرية 3 أكواب دقيق.

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة.

3 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقتان كبيرتان كمون حصى.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ماء دافئ للعجن حشوة المينى بيتزا صدر دجاج واحد.

نصف كوب بصل مفروم.

نصف كوب فلفل رومي مقطع مكعبات صغيرة.

نصف كوب زيتون حلقات.

نصف كوب جبنة رومي مبشورة.

نصف كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.

ملعقة كبيرة زيت.

ملح وفلفل أسود. ولتحضير صلصة البيتزا: كوب عصير طماطم.

ملعقتين كبار من معجون الطماطم.

ملعقة كبيرة زعتر مجفف.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة زيت.

فصين ثوم مهروسين.

نصف ملعقة صغيرة سكر. تحضير عجينة الميني بيتزا أضيفي ملعقة صغيرة من الخميرة وملعقة من السكر إلى نصف كوب من الماء الدافئ وحركيهم واتركيهم جانباً لمدة 10 دقائق في مكان مظلم.

في وعاء الخلاط الكهربائي، اخلطي الدقيق مع كمية الحليب البودرة اللازمة لصنع عجينة خفيفة ورقيقة.

ثم نضيف الزيت سواء كان نباتي أو زيتون وكذلك الملح والزعتر لهذه الأصناف.

ثم أضيفي فريك الكمون لإعطاء عجينة المينى بيتزا طعمًا رائعًا لأطفالك، يمكنك أيضًا استخدام بذور الشمر أو حبة البركة بدلًا من الكمون.

بعد الجمع بين هذه المكونات في وعاء الخلاط، أضيفي خليط الخميرة واخلطيهم على سرعة متوسطة حتى تمتزج جميع المكونات جيدًا.

ثم أضف ملعقتين صغيرتين من الماء الدافئ في كل مرة، مع الخفق باستمرار لمجانسة مكونات عجينة المينى بيتزا والتأكد من أنها تصبح ناعمة وغير لزجة عند اللمس.

بمجرد أن تحصل على عجينة متماسكة، ضعيها في حوض كبير مدهون بالزيت، وقم بتغطيتها بقطعة قماش، واتركيها جانبًا لمدة ساعة حتى تتخمر وتتضاعف في الحجم. تحضير صلصة الميني بيتزا في قدر كبير، يُمزج عصير الطماطم، معجون الطماطم، الزيت، الثوم المهروس، الزعتر المجفف، الملح، الفلفل الأسود، السكر لموازنة حموضة الطماطم، ويقلب جيدًا.

ارفعي خليط صوص البيتزا الصغير على نار خفيفة حتى يصبح قوامه ثقيل، ثم أخرجيها من المقلاة واتركيها جانباً لتبرد قبل استخدامها على المينى بيتزا. تحضير حشوة الميني بيتزا قطعي صدور الدجاج إلى قطع صغيرة، ثم انقعيها لمدة نصف ساعة بالملح والماء في وعاء خلط كبير.

اشطف مكعبات صدور الدجاج جيدًا تحت الماء الجاري، ثم صفيها واتركها حتى تجف تمامًا.

عندما يسخن الزيت في المقلاة، نضيف البصل المفروم ونحركه حتى يذبل.

ثم نضيف مكعبات صدور الدجاج ونطهوها مع البصل وتتبل بالملح والفلفل الأسود حسب الحاجة.

قلّب حشوة الدجاج لمدة 5 دقائق، ثم اتركها على الموقد لمدة 10 دقائق فقط، أو حتى تنضج تقريبًا.

ضعي مكعبات الفلفل الحلو في طبق خلط كبير مع جبنة الديك الرومي المبشورة والموزاريلا.

ثم نضيف حلقات الزيتون وحشوة الدجاج المطبوخ وملعقتين كبيرتين من صلصة البيتزا التي صنعناها سابقًا ونقلب كل شيء معًا. تحضير الميني بيتزا بعد أن تختمر العجينة، افرديها بواسطة النشابة على سطح نظيف ومرشوش بالدقيق.

استخدم القطاعة الدائرية لعمل بيتزا صغيرة بعد فرد العجينة حتى سمك 2 سم.

ضعي فطائر المينى بيتزا على صينية الفرن، وادهن كل دائرة بيتزا صغيرة بالصلصة، ثم ضعي عليها القليل من الحشوة السابقة.

ضعي الصينية في فرن ساخن لمدة 10 دقائق بعد الانتهاء من وضع كل الحشوة على فطائر المينى بيتزا، حتى تنضج العجينة ويذوب الجبن في الحشوة.

أخرجي المينى بيتزا من الفرن وضعيها جانباً لتبرد قبل تقديمها لأطفالك مع خيار إضافة صوص الجبن لمذاق أشهى وألف هنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة المينى بيتزا بالعجينة الهشة الطرية والحشوات المختلفة تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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