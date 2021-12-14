أحلي طبق أرز باللبن ممكن تاكليه أعملي الأرز باللبن بالنشا والقشطة بطعم ومذاق لذيذ

الأرز باللبن من الحلويات الشهيرة في مصر والوطن العربي ويمكن تقديمه في فصل الصيف أو الشتاء وتوجد طرق مختلفة لعمله ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص الذي يميزها، وهو يحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم لأنه يحتوي على الحليب والأرز ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الأرز باللبن بمكونات بسيطة من البيت فتابعونا. طريقة عمل الأرز باللبن طريقة عمل الأرز باللبن المكونات: أرز مصري.

حليب.

سكر.

نشا.

ماء.

قرفة.

مكسرات حسب الرغبة.

قشطة. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بغسل الأرز جيدا تحت الماء الجاري ثم يوضع في وعاء به ماء مغلي ويرفع على النار حتى يدخل في السوا مع التقليب من وقت لأخر. عندما يقترب الأرز من النضج نضيف عليه الحليب مع السكر والفانيليا ونقلب جيدا في بولة صغيرة نذوب النشا مع ماء بارد. ثم نضيف خليط النشا على الأرز ونقلب للحصول على القوام المناسب وبعد ذلك نضع القشطة ونقلب حتى تذوب مع القرفة. والآن أصبح الأرز باللبن جاهز للتقديم في الأطباق وعلى الوجه نضع مكسرات وزبيب ثم يقدم وهو ساخن أو بارد وبالهنا والشفا. طريقة عمل أرز باللبن والمستكة طريقة عمل أرز باللبن والمستكة المكونات: نصف كوب من الأرز.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

خمس فصوص مستكة.

4 أكواب حليب.

كوب ماء.

6 ملاعق كبيرة سكر. طريقة التحضير: نقوم بغسل الأرز أكثر من مرة تحت الماء الجاري ثم نسخن المستكة في وعاء به زيت حتى تذوب وتخرج رائحتها. يوضع الأرز في وعاء مع كوب من الماء ونتركه لمدة 10 دقائق حتى يصبح لين ثم يضاف الحليب ويترك على النار لمدة 30 دقيقة حتى ينضج تماما. مع التقليب من وقت لأخر ثم نضيف ماء الورد ثم يوضع في أطباق التقديم وعلى الوجه رشة من القرفة وبالهنا والشفا. طريقة عمل الأرز باللبن بالكريم شانتيه طريقة عمل الأرز باللبن بالكريم شانتيه المكونات: كوب من الأرز المصري.

كيلو من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من بودرة الكريم شانتيه.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة نشا.

مكسرات وجوز هند. طريقة التحضير: بعد غسل الأرز ينقع في الماء لمدة 15 دقيقة ثم يصفي نرفع الحليب على النار في وعاء كبير مع الأرز مع التقليب من وقت لأخر. نخفض النار عندما يبدأ الحليب في الغليان ونتركه حتى ينضج ونذوب النشا في كوب من الحليب ونضعها على الأرز مع السكر. يضاف الكريم شانتيه مع الفانيليا بعد تذويبه في الماء نترك المكونات على النار للحصول على قوام متماسك ثم يصب في أطباق التقديم ويزين الوجه بالمكسرات وبالهنا والشفا. فوائد الأرز باللبن الحليب الذي يوجد به يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وبالتالي يقوم بحماية الأسنان ويقويها ويحمي الإنسان من الإصابة بهشاشة العظام.

يساعد على نمو عظام الأطفال ويعزز من الطاقة والنشاط خاصة في فصل الشتاء ويساهم في الشعور بالدفء ويقوم بتقوية اللثة ويوفر جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها المرأة الحامل خلال فترة الحمل والولادة. فوائد الأرز باللبن الوسوم

الأرز باللبن من الحلويات الشهيرة في مصر والوطن العربي ويمكن تقديمه في فصل الصيف أو الشتاء وتوجد طرق مختلفة لعمله ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص الذي يميزها، وهو يحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم لأنه يحتوي على الحليب والأرز ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الأرز باللبن بمكونات بسيطة من البيت فتابعونا. طريقة عمل الأرز باللبن طريقة عمل الأرز باللبن المكونات: أرز مصري.

حليب.

سكر.

نشا.

ماء.

قرفة.

مكسرات حسب الرغبة.

قشطة. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بغسل الأرز جيدا تحت الماء الجاري ثم يوضع في وعاء به ماء مغلي ويرفع على النار حتى يدخل في السوا مع التقليب من وقت لأخر. عندما يقترب الأرز من النضج نضيف عليه الحليب مع السكر والفانيليا ونقلب جيدا في بولة صغيرة نذوب النشا مع ماء بارد. ثم نضيف خليط النشا على الأرز ونقلب للحصول على القوام المناسب وبعد ذلك نضع القشطة ونقلب حتى تذوب مع القرفة. والآن أصبح الأرز باللبن جاهز للتقديم في الأطباق وعلى الوجه نضع مكسرات وزبيب ثم يقدم وهو ساخن أو بارد وبالهنا والشفا. طريقة عمل أرز باللبن والمستكة طريقة عمل أرز باللبن والمستكة المكونات: نصف كوب من الأرز.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

خمس فصوص مستكة.

4 أكواب حليب.

كوب ماء.

6 ملاعق كبيرة سكر. طريقة التحضير: نقوم بغسل الأرز أكثر من مرة تحت الماء الجاري ثم نسخن المستكة في وعاء به زيت حتى تذوب وتخرج رائحتها. يوضع الأرز في وعاء مع كوب من الماء ونتركه لمدة 10 دقائق حتى يصبح لين ثم يضاف الحليب ويترك على النار لمدة 30 دقيقة حتى ينضج تماما. مع التقليب من وقت لأخر ثم نضيف ماء الورد ثم يوضع في أطباق التقديم وعلى الوجه رشة من القرفة وبالهنا والشفا. طريقة عمل الأرز باللبن بالكريم شانتيه طريقة عمل الأرز باللبن بالكريم شانتيه المكونات: كوب من الأرز المصري.

كيلو من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من بودرة الكريم شانتيه.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة نشا.

مكسرات وجوز هند. طريقة التحضير: بعد غسل الأرز ينقع في الماء لمدة 15 دقيقة ثم يصفي نرفع الحليب على النار في وعاء كبير مع الأرز مع التقليب من وقت لأخر. نخفض النار عندما يبدأ الحليب في الغليان ونتركه حتى ينضج ونذوب النشا في كوب من الحليب ونضعها على الأرز مع السكر. يضاف الكريم شانتيه مع الفانيليا بعد تذويبه في الماء نترك المكونات على النار للحصول على قوام متماسك ثم يصب في أطباق التقديم ويزين الوجه بالمكسرات وبالهنا والشفا. فوائد الأرز باللبن الحليب الذي يوجد به يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وبالتالي يقوم بحماية الأسنان ويقويها ويحمي الإنسان من الإصابة بهشاشة العظام.

يساعد على نمو عظام الأطفال ويعزز من الطاقة والنشاط خاصة في فصل الشتاء ويساهم في الشعور بالدفء ويقوم بتقوية اللثة ويوفر جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها المرأة الحامل خلال فترة الحمل والولادة. فوائد الأرز باللبن

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