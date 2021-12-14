افردي شعرك الخشن والمجعد بموزة واحدة وحوليه لخيوط حرير بأقوي كيراتين طبيعي

تعاني بعض السيدات من الشعر المجعد والخشن وبسبب ذلك تجد صعوبة في التصفيف وعمل تسريحات تجعل لها إطلالة مميزة بين الجميع، ولذلك يلجأ البعض إلى استخدام مستحضرات للعناية بالشعر من أجل تنعيمه وفرده ولكن هذا يحتاج إلى وقت وجهد كبير وقد يكون مكلف للبعض ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة الموز لفرد الشعر فتابعونا. خلطة الموز لفرد الشعر الموز والحناء: خلطة الموز لفرد الشعر المكونات: كمية مناسبة من الحناء على حسب حجم الشعر.

بيضة.

كمية مناسبة من قشور الموز.

حبة متوسطة من التفاح.

كمية مناسبة من زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام نقوم بتقشير التفاحة ثم نسلقها في كمية مناسبة من الماء ونهرسها جيدا ونضعها جانبا حتى تبرد وبعد ذلك نجفف قشور الموز تحت أشعة الشمس حتى يصبح لونها أسود.

بعد ذلك نطحنها مثل البودرة في وعاء نخلط التفاح المهروس مع الموز ونضيف الحناء وزيت الزيتون مع البيض ونقلب المكونات لكي تمتزج.

نقسم الشعر إلى 4 أجزاء متساوية ويوضع الخليط بداية من الجذور وحتى الأطراف مع التدليك لمدة 5 دقائق بحركات دائرية ثم يترك المزيج على الشعر لمدة ساعة.

نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ويمكن إضافة ملعقة من القهوة للتخلص من رائحة البيض تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهر للحصول على أفضل نتيجة. الموز والبيض: في وعاء نخلط 4 ملاعق من زيت الزيتون مع 4 ملاعق من زيت اللوز ثم نضيف حبة موز ناضجة مهروسة وبيضة ونقلب المكونات للحصول على مزيج متجانس.

نفرد الخليط على الشعر ثم يمشط بأطراف الأصابع لكي يتغلل المزيج داخل فروة الرأس ثم يغطي الشعر بكيس بلاستيكي ويترك لمدة ساعة ثم يغسل بالماء الدافئ وشامبو مناسب لنوع الشعر، تكرر هذه الخلطة 3 مرات أسبوعيا للحصول على شعر مفرود وناعم مثل الحرير. الموز والمايونيز: نطحن 2 قشرة من الموز ونضعها في وعاء مع 4 ملاعق من المايونيز و4 ملاعق من زيت الخروع ويضاف أيضا زيت الزيتون ونقلب المكونات حتى تتجانس ثم نتركها جانبا لمدة 30 دقيقة.

نوزع المزيج على الشعر بداية من فروة الرأس وحتى الأطراف ثم يترك لمدة 30 دقيقة مع تغطية الشعر ويغسل بالماء الفاتر والشامبو ونتركه في الهواء الطلق حتى يجف. فوائد الموز للشعر يقوم بتحفيز نمو الشعر لأنه غني بمضادات الأكسدة الطبيعية وبالتالي يقلل الإجهاد التاكسدي الذي يساعد على تساقط الشعر ويقوي بصيلات الشعر ويسرع من نموه.

يجعل الشعر أكثر نعومة ولمعان لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ويحافظ ايضا على فروة الشعر بسبب وجود البروتين الذي يغذي فروة الرأس وينظف المسام. طريقة التحضير والاستخدامفوائد الموز للشعر الوسوم

تعاني بعض السيدات من الشعر المجعد والخشن وبسبب ذلك تجد صعوبة في التصفيف وعمل تسريحات تجعل لها إطلالة مميزة بين الجميع، ولذلك يلجأ البعض إلى استخدام مستحضرات للعناية بالشعر من أجل تنعيمه وفرده ولكن هذا يحتاج إلى وقت وجهد كبير وقد يكون مكلف للبعض ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة الموز لفرد الشعر فتابعونا. خلطة الموز لفرد الشعر الموز والحناء: خلطة الموز لفرد الشعر المكونات: كمية مناسبة من الحناء على حسب حجم الشعر.

بيضة.

كمية مناسبة من قشور الموز.

حبة متوسطة من التفاح.

كمية مناسبة من زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام نقوم بتقشير التفاحة ثم نسلقها في كمية مناسبة من الماء ونهرسها جيدا ونضعها جانبا حتى تبرد وبعد ذلك نجفف قشور الموز تحت أشعة الشمس حتى يصبح لونها أسود.

بعد ذلك نطحنها مثل البودرة في وعاء نخلط التفاح المهروس مع الموز ونضيف الحناء وزيت الزيتون مع البيض ونقلب المكونات لكي تمتزج.

نقسم الشعر إلى 4 أجزاء متساوية ويوضع الخليط بداية من الجذور وحتى الأطراف مع التدليك لمدة 5 دقائق بحركات دائرية ثم يترك المزيج على الشعر لمدة ساعة.

نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ويمكن إضافة ملعقة من القهوة للتخلص من رائحة البيض تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهر للحصول على أفضل نتيجة. الموز والبيض: في وعاء نخلط 4 ملاعق من زيت الزيتون مع 4 ملاعق من زيت اللوز ثم نضيف حبة موز ناضجة مهروسة وبيضة ونقلب المكونات للحصول على مزيج متجانس.

نفرد الخليط على الشعر ثم يمشط بأطراف الأصابع لكي يتغلل المزيج داخل فروة الرأس ثم يغطي الشعر بكيس بلاستيكي ويترك لمدة ساعة ثم يغسل بالماء الدافئ وشامبو مناسب لنوع الشعر، تكرر هذه الخلطة 3 مرات أسبوعيا للحصول على شعر مفرود وناعم مثل الحرير. الموز والمايونيز: نطحن 2 قشرة من الموز ونضعها في وعاء مع 4 ملاعق من المايونيز و4 ملاعق من زيت الخروع ويضاف أيضا زيت الزيتون ونقلب المكونات حتى تتجانس ثم نتركها جانبا لمدة 30 دقيقة.

نوزع المزيج على الشعر بداية من فروة الرأس وحتى الأطراف ثم يترك لمدة 30 دقيقة مع تغطية الشعر ويغسل بالماء الفاتر والشامبو ونتركه في الهواء الطلق حتى يجف. فوائد الموز للشعر يقوم بتحفيز نمو الشعر لأنه غني بمضادات الأكسدة الطبيعية وبالتالي يقلل الإجهاد التاكسدي الذي يساعد على تساقط الشعر ويقوي بصيلات الشعر ويسرع من نموه.

يجعل الشعر أكثر نعومة ولمعان لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ويحافظ ايضا على فروة الشعر بسبب وجود البروتين الذي يغذي فروة الرأس وينظف المسام. طريقة التحضير والاستخدامفوائد الموز للشعر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افردي شعرك الخشن والمجعد بموزة واحدة وحوليه لخيوط حرير بأقوي كيراتين طبيعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.