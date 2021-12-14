بطعم هش وخفيف طريقة عمل القرص الفلاحي الطري بمكونات اقتصادية على أصوله

القرص الفلاحي الطرية من ألذ أنواع المخبوزات المشهورة عند المصريين، وتعتبر القرص الفلاحي الطرية من ألذ أنواع الفطور في الصباح بجانب كوب من الشاي او اللبن، كما أنها سريعة التحضير لا تحتاج إلى وقت كبير ولا مكونات كثيرة كما أن المكونات موجوده في كل منزل، وتعتبر القرص الفلاحي من المخبوزات الغير مكلفة نهائياً، ويمكن تحضير القرص بأكثر من طريقة ويمكن أيضاً عمل القرص بكثير من الحشوات المختلفة مثل الجبن والتمر كما يمكن تناول القرص فارغة دون حشو وذلك بسبب طعمها المميز.

يوجد كثير من الطرق لعمل القرص الفلاحي الطرية، ويمكن عمل القرص بطريقة غير مكلفة، ومن أسهل وأشهر الطرق ما يلي:

المكونات:

عدد ٢ كوب من الدقيق.

رشة صغيرة من الملح.

نصف كوب سمن.

عدد ٢ معلقة كبيرة من الزبادي او من القشطة الفلاحي او القشطة المعلبة.

معلقة صغيرة واحدة من الخميرة الفورية.

معلقة كبيرة واحدة من السكر.

نصف كوب كبير من السكر.

نقوم بخلط الخميرة مع السكر والسمن وكوب من الماء في وعاء كبير وعميق.

ثم نحضر وعاء للعجن ونخلط فيه الدقيق والملح ثم نضيف السمن ونقوم بالخلط بطريقة جيدة.

نقوم بإضافة الزبادي أو القشطة إلى الخليط.

نترك الخميرة حتى تتفاعل ونضعها بعد ذلك بشكل تدريجي مع الحليب.

نقوم بعجن المكونات بطريقة جيدة، ثم نضع غطاء على العجين ونتركه حتى يتخمر.

ثم نقوم بتشكيل العجين على شكل قرص ونقوم أيضاً بتبطيطها.

نقوم برص القرص في صينيه خاصة بالخبز.

من الممكن حشو القرص الفلاحي بالجبنة او العجوة أو أي حشو حسب الرغبة، أو نتركها سادة.

ثم نقوم بتغطية القرص ونتركها مدة لا تقل عن ١٠ دقائق حتى تتخمر، ثم نضها في فرن ساخن.

نقوم بترك القرص في الفرن حتي تصبح طرية، وبعد أن يتم تغير لونها من الأسفل نقوم بإشعال الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي من الوجه.

يتم إخراج القرص من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بتقديمها بجانب كوب من الشاي او اللبن السخن.

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية