طريقة تحضير تشيز كيك المهلبية الاقتصادي بمقادير بسيطة وأسرع وقت، نقدم لكم اليوم واحدة من أفضل وأشهر الحلويات الغربية سهلة التحضير، فكلنا يعشق المهلبية والوصفات الخاصة بها ونتجه إلي تقليد حلى المهلبية التي تقدم في أشهر المطاعم، لذا سنقوم اليوم في خطوات بسيطة بتحضير تشيز كيك مهلبية الفراولة المميز، والذي يعرف طعمه ويعشقه الكثيرون من كافة الأعمار نظراً لطعمه الغير تقليدي.

طريقة تحضير تشيز كيك المهلبية الاقتصادي

يتكون تشيز كيك مهلبية الفراولة من عدة طبقات، فهناك طبقة البسكويت ثم يليها خليط التشيز كيك وبعدها يتم وضع طبقة المهلبية، والمقادير المطلوبة بالتحديد هي:

200 جرام بسكويت سادة أى نوع.

ثلث كوب زبدة.

2 ملعقة كبيرة حليب سائل.

350 جرام فراولة طازجة أو مجمدة ويمكنك استبدالها بأي نوع فاكهة.

نصف كوب سكر + نصف كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

لخليط التشيز كيك سوف نحتاج كوب إلا ربع سميد متوسط، كوب إلا ربع سكر، نصف كوب جوزهند، فانيليا، 4 قطع جبن كريمي، 1 لتر حليب.

نأخذ البسكويت ونقوم بتقسيمه إلى نصفين ونضعه في المطحنة الكهربائية ليتم طحنه وبعد ذلك نضعه في وعاء مناسب ونضيف إليه الزبدة بعد ذوبانها، ثم نمزجهم جيداً بشكل جيد ثم نضيف الحليب السائل ونتابع المزج حتى نحصل على قوام بشكل الرمال المبللة ولكن يتماسك في اليد، ثم نسكب خليط البسكويت في قالب قابل للفتح مقاس 26 ونوزعه لنكون طبقة متساوية.

أسهل تشيز كيك من المنزل

بعد ذلك نقوم بالضغط على ذلك الخليط جيداً باستخدام قاعدة كوب ثم ندخل القالب للثلاجة حتى يتماسك البسكويت، وبعد ذلك نضيف الفراولة في إناء مناسب مع السكر ثم يتم تقليبهم على نار متوسطة ونتركها تغلى لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نأخذ مقدار النشا ونقوم بإضافته إلى الماء في وعاء خارجي صغير ثم نمزجهم معا بشكل جيد، ثم نضيف هذا المزيج ونحرك سريعاً على نار هادئة حتى نحصل على قوام ثقيل.

وفي إناء آخرنضيف السكر مع السميد كما نضيف جوز الهند والفانيليا مع الحليب، ثم نخلط جيداً على البارد مع إضافة الجبن الكريمي وبعد ذلك نرفعها على نار متوسطة مع الإستمرار في التحريك، إلى أن يثقل القوام جداً وبعد ذلك نسكب هذه الطبقة على البسكويت وهي ساخنة ثم نساوي الوجه جيداً، وبعد ذلك نسكب طبقة المهلبية وهي ساخنة لكي لا تنفصل بعد التبريد ثم نساوي الوجه بحرص، ثم ندخله للثلاجة مرة أخرى لمدة 4 ساعات أو حتى يتماسك جيداً، وبعدها نحرر أطراف القالب ونفتحه ويقطع التشيز كيك ثم يكون جاهز للتقديم.