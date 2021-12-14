مش هتفكري تشتريها من بره البيت تاني طريقة عملا الجبنة الموتزاريلا في المنزل بسهولة وبمذاق مميز

طريقة عمل الموزاريلا في المنزل الجبنة الموتزريلا من أفضل أنواع الجبن وذلك لأنها تستخدم في جميع الأكلات تقريبًا ويحب وجودها في الطعام الكبير والصغير وهناك العديد من الأكلات التي تدخل فيها مثل البيتزا والمكرونة البشاميل والعديد من الأكلات الأخرى والتي تعطي لها طعم ومظهر جيد للغاية وتجعل الأطفال يحبون الأطعمة المختلفة، ولكن هناك بعض السيدات لا تفضلها نظرًا لإرتفاع سعرها بعض الشيء مقارنًة بغيرها من أنواع الجبن، ولذلك يبحثون عن طريقة في المنزل يمكن من خلالها تحضير الجبنة الموتزاريلا، وإليكم خلال موضوع اليوم طريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل.

المقادير اللازمة لتحضير الجبنة الموتزاريلا في المنزل

لكي تتمكني من تحضير الجبنة الموتزريلا في منزلك عليك بإحضار بعض المقادير التي تتمثل فيما يأتي:

كيلو واحد من اللبن الطّازج.

⅓ كوبٍ من خل الطعام.

¼ كوبٍ عصير الليمون.

رشة الملح.

كانت هذه هي جميع المكونات اللازمة لعمل الجبنة الموتزريلا في المنزل، مكوناتها سهلة جدًا وغير مكلفة وتكاد تكون موجودة في جميع المنازل، وبهذه المقادير يمكنك تحضير كمية كبيرة من الجبنة الموتزاريلا.

طريقة عمل الجبنه الموتزاريلا في البيت

بعض السيدات لا تفضل شراء أي شيء من الخارج وتفضل أن تصنع كل شيء في المنزل بمكونات صحية، ومن الأشياء التي نحتاج إليها كثيرًا في مطبخنا ونشتريها من الخراج هي الجبن الموتزريلا ولكن من الممكن أن نقوم بتحضيرها في المنزل بطريقة سهلة للغاية، فقط كل ما عليكي فعله هو أن تتبعي الخطوات التالية:

أول شيء تأكدي أن جميع المكونات من الحليب والخل والملح وعصير الليمون موجودة عندك في المنزل.

ثم قومي بوضع الحليب داخل إناء، وضعيه على نار متوسطة.

قومي بتقليب الحليب ببطء من وقت للتاني.

عندما تصل درجة حرارة اللبن إلى أربعين درجة مئوية اغلقي النار وضيفي الخل وعصير الليمون ومعهم الملح.

قومي بتقليب المكونات قليلًا واتركيه لبعض الوقت، إلى أن تلاحظي أن الخليط بدأ يتحول إلى تكتلات، ووجود سائل شفاف.

عندما يتكتل الحليب أفضلية عن السائل الشفاف وتأكدي من عدم وجود أي ماء ورصيه في طبق في الثلاجة وبعدها اخرجيه وأبشري الجبنة واستخدميها.