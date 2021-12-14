“لذيذة” أسرار غامضة في تحضير البسبوسة في المنزل بطعمها البيتي اللذيذ

نوضح لكم أسرار غامضة في تحضير البسبوسة حيث تعد البسبوسة من أكثر الحلويات الشرقية شهرةً بين المواطنين في الوطن العربي حيث أن هناك عدد كبير من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية يفضلون تناولها على كثير من الأنواع الأخرى من الحلويات مما يدفعهم إلى القيام بشراءها من المحلات، والأمر الذي يجعل عدد كبير من السيدات وربات المنزل يقومون بالبحث عن طريقة لتحضيرها وضمان الحصول على نفس المذاق الذي تقدمه المحلات بغرض توفيرها لأفراد أسرتها ولهذا السبب قررنا في هذا المقال أن نعرض لكي سيدتي طريقة بسيطة وسهلة لتحضير البسبوسة بنفس مذاق وطريقة المحلات. أسرار غامضة في تحضير البسبوسة مكونات البسبوسة المنزلية مقدار ثلاثة أكواب دقيق سميد.

نصف ملعقة صغيرة الحجم بيكينج باودر.

كوب واحد سكر.

أربعة أكواب حليب.

معدل ربع كوب عسل الجلوكوز أو شربات الحلويات الثقيلة. مكونات تحضير الشربات: مقدار كوب ونصف ماء.

كوبين سكر. خطوات تحضير البسبوسة للحصول على المذاق الرائع للبسبوسة لا يجب عليك سوى أن تقومي بخلط الحليب في البداية مع كمية السكر التي ذكرناها في السابق مع عسل الجلوكوز والسمنة، بعد ذلك قومي بوضعهم على النار في إناء، ثم عليك القيام بخلط البيكنج باودر مع دقيق السميد، وبعدها أضيفي السكر إلى خليط الحليب بالإضافة إلى خلط جميع المكونات مع بعضهم البعض بشكل بطئ. اتركي الخليط على جنب ليستريح لمدة ثلاثين دقيقة، بعدها قومي بإضافة بعض السمن إلى الصينية لدهنها حتى لا يلتصق الخليط بها، وضعي المكونات بالصينية وضعيها في فرن تم تسخينه في السابق لمدة نصف ساعة أو عند التأكد من نضج الخليط بشكل كامل وملاحظة اكتسابه اللون الذهبي الذي يدل على تمام نضجها. خلال وقت النضج قومي بتحضير الشربات لإضافتها إلى البسبوسة، ويتم تحضيرها عن طريق القيام بمزج جميع المكونات مع بعضها البعض وضعيها حتى تغلي على النار لمدة خمس دقائق ثم بعد ذلك ارفعي الإناء عن النار وابدئي بإضافة الشربات إلى البسبوسة بمجرد خروجها من الفرن بحيث لا تزال ساخنة مع ارتفاع درجة حرارة الشربات وقومي بتقديمها، والآن تكوني قد حصلتي على طريقة تحضير البسبوسة كالمحلات للتمتع بمذاقها اللذيذ مع عائلتك. أسرار غامضة في تحضير البسبوسة مكونات البسبوسة المنزليةخطوات تحضير البسبوسة الوسوم

نوضح لكم أسرار غامضة في تحضير البسبوسة حيث تعد البسبوسة من أكثر الحلويات الشرقية شهرةً بين المواطنين في الوطن العربي حيث أن هناك عدد كبير من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية يفضلون تناولها على كثير من الأنواع الأخرى من الحلويات مما يدفعهم إلى القيام بشراءها من المحلات، والأمر الذي يجعل عدد كبير من السيدات وربات المنزل يقومون بالبحث عن طريقة لتحضيرها وضمان الحصول على نفس المذاق الذي تقدمه المحلات بغرض توفيرها لأفراد أسرتها ولهذا السبب قررنا في هذا المقال أن نعرض لكي سيدتي طريقة بسيطة وسهلة لتحضير البسبوسة بنفس مذاق وطريقة المحلات. أسرار غامضة في تحضير البسبوسة مكونات البسبوسة المنزلية مقدار ثلاثة أكواب دقيق سميد.

نصف ملعقة صغيرة الحجم بيكينج باودر.

كوب واحد سكر.

أربعة أكواب حليب.

معدل ربع كوب عسل الجلوكوز أو شربات الحلويات الثقيلة. مكونات تحضير الشربات: مقدار كوب ونصف ماء.

كوبين سكر. خطوات تحضير البسبوسة للحصول على المذاق الرائع للبسبوسة لا يجب عليك سوى أن تقومي بخلط الحليب في البداية مع كمية السكر التي ذكرناها في السابق مع عسل الجلوكوز والسمنة، بعد ذلك قومي بوضعهم على النار في إناء، ثم عليك القيام بخلط البيكنج باودر مع دقيق السميد، وبعدها أضيفي السكر إلى خليط الحليب بالإضافة إلى خلط جميع المكونات مع بعضهم البعض بشكل بطئ. اتركي الخليط على جنب ليستريح لمدة ثلاثين دقيقة، بعدها قومي بإضافة بعض السمن إلى الصينية لدهنها حتى لا يلتصق الخليط بها، وضعي المكونات بالصينية وضعيها في فرن تم تسخينه في السابق لمدة نصف ساعة أو عند التأكد من نضج الخليط بشكل كامل وملاحظة اكتسابه اللون الذهبي الذي يدل على تمام نضجها. خلال وقت النضج قومي بتحضير الشربات لإضافتها إلى البسبوسة، ويتم تحضيرها عن طريق القيام بمزج جميع المكونات مع بعضها البعض وضعيها حتى تغلي على النار لمدة خمس دقائق ثم بعد ذلك ارفعي الإناء عن النار وابدئي بإضافة الشربات إلى البسبوسة بمجرد خروجها من الفرن بحيث لا تزال ساخنة مع ارتفاع درجة حرارة الشربات وقومي بتقديمها، والآن تكوني قد حصلتي على طريقة تحضير البسبوسة كالمحلات للتمتع بمذاقها اللذيذ مع عائلتك. أسرار غامضة في تحضير البسبوسة مكونات البسبوسة المنزليةخطوات تحضير البسبوسة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “لذيذة” أسرار غامضة في تحضير البسبوسة في المنزل بطعمها البيتي اللذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.