أقوى مزيل الدهون من مكون كلنا بنرميه لتنظيف البوتاجاز والشفاط فعال جدا

أقوى مزيل الدهون من مكون كلنا بنرميه سنقوم بالاستفادة في هذا المكون في عمل تركيبة تقضي علي أصعب والدهون، وسيوفر لك أموال كنت تدفعها لشراء مزيلات الدهون المختلفة المنتشرة في الأسواق، حيث أنك ستقوم بعمله من أشياء نرميها في الزباله، سوف نستغلها في تنظيف المطبخ والشفاط والبوتجاز وأيضا السيراميك حيث سيعطي نظافة وريحة ولمعان لكل شىء.أقوى مزيل الدهون من قشر البرتقال
سنقوم بإعداد مزيل الدهون من قشور البرتقال، كما يمكن عمله من قشور الليمون، ولكن يفضل استخدام قشور البرتقال لأنها أقوي في الرائحة، والطريقة ستكون كالتالي:
- نقوم باحضار اناء ثم نضع فيه عدد من قشر البرتقال حسب الرغبة ثم نضيف اليها ماء
- وبعد ذلك نضعها على البوتاجاز على نار متوسطة حتى تغلى ويستمر في الغليان بعد الوقت
- بعد ذلك ننزله من على النار وسنجد ان الماء اصبح مركز من قشر البرتقال واصبح لونه نفس لون البرتقال
- نصفي السائل الذي حصلنا عليه من غلي قشر البرتقال واتركه ليبرد
- بعد ذلك ناخذ منه نصف كوب من مغلي البرتقال ونضيف لها نصف كوب من الخل
- بعد ذلك نضعها في أى بخاخة قديمة تكون موجودة عند ونبدأ في استخدامه لإزالة الدهون في المطبخ في أى مكان حيث يمكن استخدامها في ازالة الدهون من دولاب الاطباق الالوميتال، أو دهون متواجدة علي الزجاج أو أي شباك وذلك باستخدام قطعة قماش فقط حيث أن هذه الخلطة فعالة للغاية في ازالة الدهون.
يستخدم مغلي قشر البرتقال في عمل وصفة أخري ستكون أقوي في إزالة الدهون وهي تتكون من:
- نأخذ واحد كوب من مغلي قشر البرتقال ونضيف له ملعقة من كربونات الصوديوم ونضيف لها أيضا ملعقة من الزهرة البيضا ونضيف أيضا نصف كوب من الصابون السائل ومعها ملعقة من السكر
- نقوم بتقليب كل هذه المكونات جيدا وبعد ذلك نبدأ في استخدامها في تنظيف الكثير من الأشياء في المطبخ، مثل تنظيف الثلاجة، وتنظيف البوتاجاز، كما يمكن استخدامها في تنظيف الشفاط وتنظيف ادوات المطبخ شديدة الاتساخ.
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أقوى مزيل الدهون من مكون كلنا بنرميه سنقوم بالاستفادة في هذا المكون في عمل تركيبة تقضي علي أصعب والدهون، وسيوفر لك أموال كنت تدفعها لشراء مزيلات الدهون المختلفة المنتشرة في الأسواق، حيث أنك ستقوم بعمله من أشياء نرميها في الزباله، سوف نستغلها في تنظيف المطبخ والشفاط والبوتجاز وأيضا السيراميك حيث سيعطي نظافة وريحة ولمعان لكل شىء.أقوى مزيل الدهون من قشر البرتقال
سنقوم بإعداد مزيل الدهون من قشور البرتقال، كما يمكن عمله من قشور الليمون، ولكن يفضل استخدام قشور البرتقال لأنها أقوي في الرائحة، والطريقة ستكون كالتالي:
- نقوم باحضار اناء ثم نضع فيه عدد من قشر البرتقال حسب الرغبة ثم نضيف اليها ماء
- وبعد ذلك نضعها على البوتاجاز على نار متوسطة حتى تغلى ويستمر في الغليان بعد الوقت
- بعد ذلك ننزله من على النار وسنجد ان الماء اصبح مركز من قشر البرتقال واصبح لونه نفس لون البرتقال
- نصفي السائل الذي حصلنا عليه من غلي قشر البرتقال واتركه ليبرد
- بعد ذلك ناخذ منه نصف كوب من مغلي البرتقال ونضيف لها نصف كوب من الخل
- بعد ذلك نضعها في أى بخاخة قديمة تكون موجودة عند ونبدأ في استخدامه لإزالة الدهون في المطبخ في أى مكان حيث يمكن استخدامها في ازالة الدهون من دولاب الاطباق الالوميتال، أو دهون متواجدة علي الزجاج أو أي شباك وذلك باستخدام قطعة قماش فقط حيث أن هذه الخلطة فعالة للغاية في ازالة الدهون.
يستخدم مغلي قشر البرتقال في عمل وصفة أخري ستكون أقوي في إزالة الدهون وهي تتكون من:
- نأخذ واحد كوب من مغلي قشر البرتقال ونضيف له ملعقة من كربونات الصوديوم ونضيف لها أيضا ملعقة من الزهرة البيضا ونضيف أيضا نصف كوب من الصابون السائل ومعها ملعقة من السكر
- نقوم بتقليب كل هذه المكونات جيدا وبعد ذلك نبدأ في استخدامها في تنظيف الكثير من الأشياء في المطبخ، مثل تنظيف الثلاجة، وتنظيف البوتاجاز، كما يمكن استخدامها في تنظيف الشفاط وتنظيف ادوات المطبخ شديدة الاتساخ.
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