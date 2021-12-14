أفضل طريقة لعمل شيكولاتة باونتي في أقل وقت والطعم يشبه الجاهزة

يبحث الكثير من الأشخاص عن افضل طريقة لعمل شيكولاتة باونتي بأقل التكاليف ومكونات مضمونة جدا، حيث تعتبر هذه النوع من الحلويات لديه الملايين من المحبين من جميع أنحاء العالم، وتعتبر أيضا واحدة من الحلويات التي تحتوي على الكثير من الفوائد التي لا يعلم عنها إلا القليل لكننا من هنا سوف نعرف لكم أبرز وأدق التفاصيل الخاصة لتحضيرها لي المنزل بدون مجهود، وكما أنها تحتوي على الكثير من المميزات الأخرى مثل أنها لا تحتاج إلى وقت طويل خلال التحضير بل يمكن أن تستغرق فقط عشر دقائق، وتعد هذه الشكولاتة التي تحتوي على. الحليب والذي يعتبر من المكونات الأساسية التي يحتاج إليها جسم الإنسان على مدار اليوم، وتحت أيضا على جوز الهند التي لديه الملايين من العشاق وهذا ما يجعلها مميزة ويبحث عنها الكثيرطريقة عمل شيكولاتة باونتي
تعد طريقة عمل هذه الوصفة من أبسط الطرق لأنها لا تحتاج إلي العديد من المكونات بل هي تحتاج إلي مكونات صحية جدا ومن أبرز هذه المكونات الآتية:
- ١٥٠ جرام من الشكولاتة الخام.
- نصف كوب من جوز الهند المبشور.
- كأسين من الحليب كامل الدسم.
- ٤ ملاعق كبيرة من النشا.
- ١٢٠ ملل من أي نوع زيت نباتي مضمون.
تعد من أسهل طرق التحضير التي يمكن أن تقابل الكثير من النساء وذلك لأنها لا تحتاج إلي الكثير من الأعمال بل هي فقط تحتاج إلي ترتيب أثناء التحضير حتي لا يتواجد أي خلل بها فمن أبرز الخطوات التي يمكن أن نتبعها التالي:
- وضع كلا من الدقيق والنشا معا ونمزجهم جيد في طبق غويط وواسع.
- إضافة الزيت والحليب إلى الخليط حتي يصبح متماسك.
- تخليل الخليط جيدا حتي يبقي متجانس.
- إضافة الشكولاتة إلى الخليط ونخلطهم معا حتي يصبح اللون بني.
- بعدها يتم تقطيع الخليط قطع صغيرة على حسب الرغبة ووضع بداخلها جوز الهند.
- بعدها يتم تحضير صنيه مدهونة بالزيت من جميع الجهات ووضع القطع بها.
- إدخال الصينية في الثلاجة لمدة تتراوح ما بين ٤ إلى ٦ ساعات فقط.
- بعد انتهاء الوقت يتم تقديمها.
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يبحث الكثير من الأشخاص عن افضل طريقة لعمل شيكولاتة باونتي بأقل التكاليف ومكونات مضمونة جدا، حيث تعتبر هذه النوع من الحلويات لديه الملايين من المحبين من جميع أنحاء العالم، وتعتبر أيضا واحدة من الحلويات التي تحتوي على الكثير من الفوائد التي لا يعلم عنها إلا القليل لكننا من هنا سوف نعرف لكم أبرز وأدق التفاصيل الخاصة لتحضيرها لي المنزل بدون مجهود، وكما أنها تحتوي على الكثير من المميزات الأخرى مثل أنها لا تحتاج إلى وقت طويل خلال التحضير بل يمكن أن تستغرق فقط عشر دقائق، وتعد هذه الشكولاتة التي تحتوي على. الحليب والذي يعتبر من المكونات الأساسية التي يحتاج إليها جسم الإنسان على مدار اليوم، وتحت أيضا على جوز الهند التي لديه الملايين من العشاق وهذا ما يجعلها مميزة ويبحث عنها الكثيرطريقة عمل شيكولاتة باونتي
تعد طريقة عمل هذه الوصفة من أبسط الطرق لأنها لا تحتاج إلي العديد من المكونات بل هي تحتاج إلي مكونات صحية جدا ومن أبرز هذه المكونات الآتية:
- ١٥٠ جرام من الشكولاتة الخام.
- نصف كوب من جوز الهند المبشور.
- كأسين من الحليب كامل الدسم.
- ٤ ملاعق كبيرة من النشا.
- ١٢٠ ملل من أي نوع زيت نباتي مضمون.
تعد من أسهل طرق التحضير التي يمكن أن تقابل الكثير من النساء وذلك لأنها لا تحتاج إلي الكثير من الأعمال بل هي فقط تحتاج إلي ترتيب أثناء التحضير حتي لا يتواجد أي خلل بها فمن أبرز الخطوات التي يمكن أن نتبعها التالي:
- وضع كلا من الدقيق والنشا معا ونمزجهم جيد في طبق غويط وواسع.
- إضافة الزيت والحليب إلى الخليط حتي يصبح متماسك.
- تخليل الخليط جيدا حتي يبقي متجانس.
- إضافة الشكولاتة إلى الخليط ونخلطهم معا حتي يصبح اللون بني.
- بعدها يتم تقطيع الخليط قطع صغيرة على حسب الرغبة ووضع بداخلها جوز الهند.
- بعدها يتم تحضير صنيه مدهونة بالزيت من جميع الجهات ووضع القطع بها.
- إدخال الصينية في الثلاجة لمدة تتراوح ما بين ٤ إلى ٦ ساعات فقط.
- بعد انتهاء الوقت يتم تقديمها.
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