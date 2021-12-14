طريقة عمل الهوت شوكليت مثل الجاهز بالنوتيلا وأهم فوائده للجسم

طريقة عمل الهوت شوكليت مثل الجاهز بوصفة سهلة وبسيطة تعتمد على بعض المكونات الإضافية التي تعطيك نفس طعم مشروب الهوت شوكلت الذي تشربه في الكافيهات، يُعتبر مشروب الشوكولاتة الساخنة من المشروبات اللذيذة التي تميز فصل الشتاء، فهو يمد الجسم بالطاقة وتعتبر طريقة عمل الهوت شوكلت أو الشيكولاتة الساخنة الجاهز بالنوتيلا من أفضل الطرق حيث توفر لك طعماً غنياً لا مثيل له، كما أنها من الوصفات التي تستحق التجربة، لذلك نقدم لكم من خلال “ثقفني” كيفية تحضير هوت شوكليت مثل الجاهز بالطعم الأصلي. طريقة عمل هوت شوكليت مثل الجاهز مقادير الهوت شوكليت ملعقة كبيرة من النوتيلا أو أي شوكولاتة قابلة للدهن بديلة.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

كوب من اللبن الحليب.

كوب من الكريمة السائلة أو كريمة الخفق.

ملعقة كبيرة من السكر.

القليل من البندق المجروش اختياري حسب الرغبة. طريقة عمل هوت شوكليت مثل الجاهز في وعاء نخلط كل من ملعقة النوتيلا مع ملعقة الكاكاو ثم نضيف السكر وكوب من اللبن الحليب ونرفعهم على النار مع التحريك حتى تذوب الشيكولاتة في الحليب.

نضيف كوباً من كريمة الخفق السائلة إلى المكونات السابقة ثم نظل نحركها حتى يصبح القوام أثقل قليلا وتغلي المكونات ثم نطفئ النار.

نضعها في أكواب التقديم ثم نقدمها مع قطع الشيكولاتة ونزينها بالبندق المجروش. طريقة عمل الهوت شوكليت الجاهز كادبوري المقادير ظرف من هوت شوكليت كادبوري.

كوب لبن حليب.

ملعقة كبيرة من الكريمة السائلة “اختياري”.

ملعقة واحدة صغيرة من السكر أو حسب المذاق.

مكعب من شيكولاتة كادبوري. الطريقة نذيب مغلف الكادبوري في الحليب ثم نضيف السكر حسب المذاق.

نرفع كل المكونات على النار مع التقليب حتى تغلي.

نضيف ملعقة الكريمة السائلة ونقلب ثم نطفئ النار.

نصب الشوكولاتة الساخنة في أكواب ثم نضع مبشور مكعب شيكولاتة كادبوري على الوجه للتزيين وتعزيز النكهة وإضافة طعم غني أو وضع مكعب الشيكولاتة كما هو ليذوب في المكونات.

يمكنك زيادة كمية الكريمة السائلة وتقليل كمية الحليب حسب الرغبة ولكن خليط شوكولاتة كادبوري الساخنة يكون بالفعل فيه مكونات دسمة لطعم غني ومعزز بالنكهات. فوائد الهوت شوكليت تحتوي ثمار الكاكاو على الزبدة النباتية الطبيعية والكثير من المعادن والفيتامينات، كما تحتوي على نسبة بسيطة من الكربوهيدرات والتي تمدك بالطاقة، مما يجعله مشروباً شتوياً من الدرجة الأولى.

يحتوي على نسبة من الكافيين وهي مادة منبهة تساعد على تنشيط خلايا المخ وتحسين الذاكرة.

به مادة الفلافينول التي تعتبر من مضادات الأكسدة.

تخفض من ضغط الدم.

تحتوي الشيكولاتة على مادة فينيل إيثايل امين والتي تحسن من الحالة النفسية والمزاجية.

مفيدة لمرضى القلب وتقلل من خطر الموت بالسكتة القلبية. طريقة عمل هوت شوكليت مثل الجاهز مقادير الهوت شوكليتطريقة عمل هوت شوكليت مثل الجاهزطريقة عمل الهوت شوكليت الجاهز كادبوري المقاديرالطريقةفوائد الهوت شوكليت الوسوم

طريقة عمل الهوت شوكليت مثل الجاهز بوصفة سهلة وبسيطة تعتمد على بعض المكونات الإضافية التي تعطيك نفس طعم مشروب الهوت شوكلت الذي تشربه في الكافيهات، يُعتبر مشروب الشوكولاتة الساخنة من المشروبات اللذيذة التي تميز فصل الشتاء، فهو يمد الجسم بالطاقة وتعتبر طريقة عمل الهوت شوكلت أو الشيكولاتة الساخنة الجاهز بالنوتيلا من أفضل الطرق حيث توفر لك طعماً غنياً لا مثيل له، كما أنها من الوصفات التي تستحق التجربة، لذلك نقدم لكم من خلال “ثقفني” كيفية تحضير هوت شوكليت مثل الجاهز بالطعم الأصلي. طريقة عمل هوت شوكليت مثل الجاهز مقادير الهوت شوكليت ملعقة كبيرة من النوتيلا أو أي شوكولاتة قابلة للدهن بديلة.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

كوب من اللبن الحليب.

كوب من الكريمة السائلة أو كريمة الخفق.

ملعقة كبيرة من السكر.

القليل من البندق المجروش اختياري حسب الرغبة. طريقة عمل هوت شوكليت مثل الجاهز في وعاء نخلط كل من ملعقة النوتيلا مع ملعقة الكاكاو ثم نضيف السكر وكوب من اللبن الحليب ونرفعهم على النار مع التحريك حتى تذوب الشيكولاتة في الحليب.

نضيف كوباً من كريمة الخفق السائلة إلى المكونات السابقة ثم نظل نحركها حتى يصبح القوام أثقل قليلا وتغلي المكونات ثم نطفئ النار.

نضعها في أكواب التقديم ثم نقدمها مع قطع الشيكولاتة ونزينها بالبندق المجروش. طريقة عمل الهوت شوكليت الجاهز كادبوري المقادير ظرف من هوت شوكليت كادبوري.

كوب لبن حليب.

ملعقة كبيرة من الكريمة السائلة “اختياري”.

ملعقة واحدة صغيرة من السكر أو حسب المذاق.

مكعب من شيكولاتة كادبوري. الطريقة نذيب مغلف الكادبوري في الحليب ثم نضيف السكر حسب المذاق.

نرفع كل المكونات على النار مع التقليب حتى تغلي.

نضيف ملعقة الكريمة السائلة ونقلب ثم نطفئ النار.

نصب الشوكولاتة الساخنة في أكواب ثم نضع مبشور مكعب شيكولاتة كادبوري على الوجه للتزيين وتعزيز النكهة وإضافة طعم غني أو وضع مكعب الشيكولاتة كما هو ليذوب في المكونات.

يمكنك زيادة كمية الكريمة السائلة وتقليل كمية الحليب حسب الرغبة ولكن خليط شوكولاتة كادبوري الساخنة يكون بالفعل فيه مكونات دسمة لطعم غني ومعزز بالنكهات. فوائد الهوت شوكليت تحتوي ثمار الكاكاو على الزبدة النباتية الطبيعية والكثير من المعادن والفيتامينات، كما تحتوي على نسبة بسيطة من الكربوهيدرات والتي تمدك بالطاقة، مما يجعله مشروباً شتوياً من الدرجة الأولى.

يحتوي على نسبة من الكافيين وهي مادة منبهة تساعد على تنشيط خلايا المخ وتحسين الذاكرة.

به مادة الفلافينول التي تعتبر من مضادات الأكسدة.

تخفض من ضغط الدم.

تحتوي الشيكولاتة على مادة فينيل إيثايل امين والتي تحسن من الحالة النفسية والمزاجية.

مفيدة لمرضى القلب وتقلل من خطر الموت بالسكتة القلبية. طريقة عمل هوت شوكليت مثل الجاهز مقادير الهوت شوكليتطريقة عمل هوت شوكليت مثل الجاهزطريقة عمل الهوت شوكليت الجاهز كادبوري المقاديرالطريقةفوائد الهوت شوكليت

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