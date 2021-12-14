سر تتبيلة الفراخ المشوية علي الفحم في المنزل بطعم وريحة جنان

الفراخ المشوي تعد من الأكلات المحببة لدي الكثير من الناس حيث أنها من الوصفات المشهورة في جميع دول العالم فقد توجد لها طرق عديدة لتحضيرها ولكن المكون الأساسي الذي يميز طعم الفراخ المشوي هي التتبيلة، فكل دولة لها طريقة معينة للتبيلة ولها أيضا نكهة مختلفة عن الدول الآخري وغير ذلك أن ممكن أن نقوم بعمل الفراخ المشوي سواء علي الفحم أو في الفرن أو علي البوتاجازحسب الرغبة .

ولكن الطعم اللذيذ والرائع للفراخ هو عندما نقوم بشويه علي الفحم حيث أن رائحته تجذب إليها الكثير من الناس، ويمكن أن يتم تناول الفراخ المشوي بجانب طبق من المكرونة أو الأرز وطبق من ابطاطس المقلية والسلطة فقد تعد هذه الأكلة من ضمن الأكلات الخفيفة والتي لا تحتوي علي كمية كبيرة من الدهون.

كيلو من أوراك وصدور الفراخ.

حبتان من الطماطم كبيرة الحجم.

ثمرتان كبيرتان من الفلفل الأخضر.

أربع فصوص من الثوم.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل.

ثمرة واحدة من الجزر.

ملعقتان كبيرتان من الصلصة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من المستردة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والكمون.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر أو البصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ والبابريكا.

نصف ملعقة صغيرة الكاري والكركم.

كمية من الفحم.

نقوم بتجهيز أوراك وصدور الفراخ ويتم تقطيعها علي شكل قطع متوسطة الحجم ثم نقوم بغسلها جيدا بالماء ويتم تجهيز طبق مناسب عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء وكمية من السكر والملح والخل الأبيض، ونقوم بتقليبهم ثم نضع قطع الفراخ في هذا المحلول ونتركه حوالي ساعتين.

وبعد ذلك يتم غسل الفراخ بالماء فقط ثم يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به البصل والطماطم والفلفل الأخضر والجزر والثوم بشرط أن نقوم ببشر هذه الخضراوات، ثم يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من الصلصة ونضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي وملعقة كبيرة من المستردة وأربع ملاعق كبيرة من الزيت وملعقة كبيرة من السكر.

ثم نضع ملعقة كبيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والكمون والكاري والكركم وربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر وبهارات الفراخ والبابريكا، وبعد ذلك يتم خلطهم جيدا ونقوم بوضع قطع الفراخ في هذه التتبيلة ونتركها لمدة ليلة كاملة.

وبعد ذلك نحضر شواية الفحم ونضع بها كمية مناسبة من قطع الفحم ونقوم بالإشتعال في الفحم ثم نضع علي الشوية رف شبكي ويتم وضع قطع الفراخ علي هذا الفراخ، ونتركه حتي يكون لونه بني غامق من الوجهين ثم نقوم بتقديمه مباشرة.

مكونات الفراخ المشوي علي الفحمطريقة عمل الفراخ المشوي علي الفحم