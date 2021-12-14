أسرار تحضير الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي اللذيذة في البيت

الفراخ المشوية من ألذ أنواع الفراخ حيث تعد الفراخ المشوية من ضمن أهم الأكلات والوصفات التى يعشقها الجميع فهي تتميز بمذاق رائع كما أن مكوناتها تعد من الأمور الصحية في التغذية وتتميز بأن لها قيمة غذائية عالية والفراخ تمثل أحد مصادر البروتين الذي يحتاجه الجسم كما تزود الجسم بالطاقة اللازمة وسنتعرف الآن على طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي بمكونات بسيطة وسهلة خطوة بخطوة في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي المكونات: عدد فرخة مقطعة إلى أربع أو سليمة.

بصلة كبيرة الحجم مبشورة.

‏ملعقة صغيرة من الملح.

‏نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كزبرة.

‏نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف‬ ملعقة صغيرة من الكاري.

أثنين ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

‏ملعقة كبيرة من الخل. طريقة التحضير: أولا تنقع الفرخة في البداية في الماء والملح والخل وعصير الليمون لمدة 15 دقيقة ‏ثم بعد ذلك تشطف وتصف جيداً. وبعد ذلك قومي بتقطيع الفراخ بإستخدام السكينة حتى تكون مفرودة. ثم ‏قومي بعمل التتبيلة ويضاف البصل وملعقة صغيرة من الملح وتقلب جيدا ويترك البصل مع الملح من مدة تتراوح ما بين 5 دقائق إلى 10 دقائق حتى ينزل البصل كل ما يحتويه من الماء. ثم قومي بإحضار وعاء وضعي الفرخه في الوعاء ثم قومي بعصر فوقها البصل باليد بحيث يضاف ماء البصل فقط ‏لأنه ماء البصل سهل الوصول إلى أنسجة الفرخة لإعطاء الطعام المناسب. ثم بعد ذلك ضيفي ‏الثوم والملح والبهارات والزبادي والخل والزيت ‏ثم تقلب الفرخه في التتبيلة جيداً وتترك في التتبيلة في الثلاجة لمدة ساعتين تقريباً وكلما زادت مدة التتبيلة كان تأثير أفضل‏ ‏ولذلك لها دور كبير في تركيز طعم التتبيلة في الفراخ. ثم بعد مرور الوقت وبعد أن يتم تتبيل الفراخ ثم تصفه جيداً من التتبيلة ثم قومي بوضع الفرخة فى شبكة الشوي وتغلق الشبكة جيداً في الفرن على درجة حرارة 225 على الرف الاول من تحت والنار تكون في الاسفل لمدة 45 دقيقة أو يمكن أن تشويها على الفحم قومي بإشعال الفحم مسبقا وتوضع الفرخة على الشواية على بعد مناسب من الفحم وليست قريبة من الفحم بحيث تستوي جيدا من الداخل أو حسب كل ذوق. ‏ ‏بعد أن يتم التسوية تقدم الفرخة على طبق التقديم بجانب السلطات والطحينة. طريقة التحضير: الوسوم

الفراخ المشوية من ألذ أنواع الفراخ حيث تعد الفراخ المشوية من ضمن أهم الأكلات والوصفات التى يعشقها الجميع فهي تتميز بمذاق رائع كما أن مكوناتها تعد من الأمور الصحية في التغذية وتتميز بأن لها قيمة غذائية عالية والفراخ تمثل أحد مصادر البروتين الذي يحتاجه الجسم كما تزود الجسم بالطاقة اللازمة وسنتعرف الآن على طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي بمكونات بسيطة وسهلة خطوة بخطوة في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي المكونات: عدد فرخة مقطعة إلى أربع أو سليمة.

بصلة كبيرة الحجم مبشورة.

‏ملعقة صغيرة من الملح.

‏نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كزبرة.

‏نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف‬ ملعقة صغيرة من الكاري.

أثنين ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

‏ملعقة كبيرة من الخل. طريقة التحضير: أولا تنقع الفرخة في البداية في الماء والملح والخل وعصير الليمون لمدة 15 دقيقة ‏ثم بعد ذلك تشطف وتصف جيداً. وبعد ذلك قومي بتقطيع الفراخ بإستخدام السكينة حتى تكون مفرودة. ثم ‏قومي بعمل التتبيلة ويضاف البصل وملعقة صغيرة من الملح وتقلب جيدا ويترك البصل مع الملح من مدة تتراوح ما بين 5 دقائق إلى 10 دقائق حتى ينزل البصل كل ما يحتويه من الماء. ثم قومي بإحضار وعاء وضعي الفرخه في الوعاء ثم قومي بعصر فوقها البصل باليد بحيث يضاف ماء البصل فقط ‏لأنه ماء البصل سهل الوصول إلى أنسجة الفرخة لإعطاء الطعام المناسب. ثم بعد ذلك ضيفي ‏الثوم والملح والبهارات والزبادي والخل والزيت ‏ثم تقلب الفرخه في التتبيلة جيداً وتترك في التتبيلة في الثلاجة لمدة ساعتين تقريباً وكلما زادت مدة التتبيلة كان تأثير أفضل‏ ‏ولذلك لها دور كبير في تركيز طعم التتبيلة في الفراخ. ثم بعد مرور الوقت وبعد أن يتم تتبيل الفراخ ثم تصفه جيداً من التتبيلة ثم قومي بوضع الفرخة فى شبكة الشوي وتغلق الشبكة جيداً في الفرن على درجة حرارة 225 على الرف الاول من تحت والنار تكون في الاسفل لمدة 45 دقيقة أو يمكن أن تشويها على الفحم قومي بإشعال الفحم مسبقا وتوضع الفرخة على الشواية على بعد مناسب من الفحم وليست قريبة من الفحم بحيث تستوي جيدا من الداخل أو حسب كل ذوق. ‏ ‏بعد أن يتم التسوية تقدم الفرخة على طبق التقديم بجانب السلطات والطحينة. طريقة التحضير:

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