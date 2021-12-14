طريقة عمل الباستا فلورا الشهية بطريقة سهلة في المنزل

تعد الباستا فلورا من أنواع الحلويات اليونانية التقليدية وكما تحضر من أىّ نوع من مربيات الفواكة مثل المشمش أو الفراولة أو التين، حسب ذوق كل شخص كما أن ربات البيوت يبحثون عن وصفات مختلفة ولذيذة لتقديمها إلى أفراد الأسرة إليكم الآن وصفة لذيذة ومختلفة فطائر المربي أو الباستا فلورا وهي شكلها على شكل فطيرة صغيرة أو كبيرة وهي مناسبة تماماً إلى المناسبات أو الحفلات كما أن طرق إعدادها ليست صعبة وسنتعرف الآن على ‏طريقة ‏ ‏عمل الباستا فلورا الشهية بطريقة سهلة ومختلفة في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة عمل الباستا فلورا أو فطائر المربي في المنزل طريقة عمل الباستا فلورا أو فطائر المربي في المنزل مكونات التحضير: كوب ‏من السمنة بدرجة حرارة الغرفة أو كوب من الزيت النباتي.

كوب ونصف من المربي للحشو.

ملعقة كبيرة من برش الليمون أو البرتقال.

عدد أثنين من البيض.

مقدار ثلث كوب من السكر.

مقدار‏ ‫1\4‬ كوب صغير الحجم من الماء.

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

‏ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من البيكنج بودر. طريقة التحضير: ‏في البداية نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر ثم بعد ذلك نقوم بخفق السمنة ‏مع برش الليمون أو البرتقال والسكر ‏حتى يصبح القوام المزيج مثل كريمي. نبدأ بوضع البيضة الأولى ثم البيضة الثانية ‏إلى خليط الدقيق مع الماء ‏ثم بعد ذلك اعجني المكونات‏ حتى تحصلي على عجينة متماسكة ‏ولكن احذري من زيادة العجن وبعد ذلك ‏غطي العجينة واتركيها لمدة ‫نصف ساعة. في الخطوة التالية نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة مئه وخمس وسبعين ثم بعد ذلك نقوم بإحضار صينية مناسبة نقوم بفرد ثلثي مقدار العجينة في صينية الباستا ثم ضعي كمية المربي فيها بشكل متساوي ثم بعد ذلك افردي كمية العجينة المتبقية ثم قطعيها إلى شرائط بالطول وزيني الباستا بشرائح العجينة ‏على شكل مربعات متشابكة. ثم بعد ذلك ضعي الصينية في الفرن واتركي الصينية لمدة نصف ساعة أو إلى أن تتحمر جيداً. ثم بعد ذلك اخرجي الصينية من الفرن واتركيها جانباً لمدة نص ساعه حتى تبرد ثم قدميها بالهناء والاستمتاع بمذاقها الرائع. طريقة التحضير: الوسوم

تعد الباستا فلورا من أنواع الحلويات اليونانية التقليدية وكما تحضر من أىّ نوع من مربيات الفواكة مثل المشمش أو الفراولة أو التين، حسب ذوق كل شخص كما أن ربات البيوت يبحثون عن وصفات مختلفة ولذيذة لتقديمها إلى أفراد الأسرة إليكم الآن وصفة لذيذة ومختلفة فطائر المربي أو الباستا فلورا وهي شكلها على شكل فطيرة صغيرة أو كبيرة وهي مناسبة تماماً إلى المناسبات أو الحفلات كما أن طرق إعدادها ليست صعبة وسنتعرف الآن على ‏طريقة ‏ ‏عمل الباستا فلورا الشهية بطريقة سهلة ومختلفة في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة عمل الباستا فلورا أو فطائر المربي في المنزل طريقة عمل الباستا فلورا أو فطائر المربي في المنزل مكونات التحضير: كوب ‏من السمنة بدرجة حرارة الغرفة أو كوب من الزيت النباتي.

كوب ونصف من المربي للحشو.

ملعقة كبيرة من برش الليمون أو البرتقال.

عدد أثنين من البيض.

مقدار ثلث كوب من السكر.

مقدار‏ ‫1\4‬ كوب صغير الحجم من الماء.

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

‏ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من البيكنج بودر. طريقة التحضير: ‏في البداية نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر ثم بعد ذلك نقوم بخفق السمنة ‏مع برش الليمون أو البرتقال والسكر ‏حتى يصبح القوام المزيج مثل كريمي. نبدأ بوضع البيضة الأولى ثم البيضة الثانية ‏إلى خليط الدقيق مع الماء ‏ثم بعد ذلك اعجني المكونات‏ حتى تحصلي على عجينة متماسكة ‏ولكن احذري من زيادة العجن وبعد ذلك ‏غطي العجينة واتركيها لمدة ‫نصف ساعة. في الخطوة التالية نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة مئه وخمس وسبعين ثم بعد ذلك نقوم بإحضار صينية مناسبة نقوم بفرد ثلثي مقدار العجينة في صينية الباستا ثم ضعي كمية المربي فيها بشكل متساوي ثم بعد ذلك افردي كمية العجينة المتبقية ثم قطعيها إلى شرائط بالطول وزيني الباستا بشرائح العجينة ‏على شكل مربعات متشابكة. ثم بعد ذلك ضعي الصينية في الفرن واتركي الصينية لمدة نصف ساعة أو إلى أن تتحمر جيداً. ثم بعد ذلك اخرجي الصينية من الفرن واتركيها جانباً لمدة نص ساعه حتى تبرد ثم قدميها بالهناء والاستمتاع بمذاقها الرائع. طريقة التحضير:

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