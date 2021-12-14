كريم الفازلين والنشا السحري لتبييض الوجه والأماكن الحساسة في أقل من أسبوع تخلصي من الاسمرار

تسعى الكثير من النساء إلى تفتيح المناطق الحساسة التي عادة ما تكون داكنة وتسبب الإحراج الشديد بالإضافة إلى تفتيح الوجه الذي يتعرض إلى الأتربة وأشعة الشمس ويصبح أكثر أسمرارًا، وغالبًا ما يلجأون إلى الوصفات الطبيعية لأنها غير مكلفة ومكوناتها بسيطة وتتواجد في كل منزل بالإضافة إلى أنها آمنة على البشرة ولا تسبب لها أي ضرر، وسوف نذكر لكم طريقة عمل كريم الفازلين والنشا لتبييض الوجه والأماكن الحساسة.

وصفة الفازلين والنشا وماء الورد

هذه الوصفة توفر العناية الكاملة بالبشرة لأن الفازلين يعمل على ترطيبها بشكل كبير والنشا تساعد على التفتيح وماء الورد متعدد الفوائد

المكونات

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقتان صغيرتان من الفازلين.

طريقة التطبيق

يتم وضع جميع المكونات مع بعضها ويتم تقليبهم جيدًا للحصول على مزيج متجانس.

يتم غسل المنطقة التي يتم وضع الخليط عليها جيدًا بالماء الفاتر.

نقوم بتمرير قطعة من الثلج على هذه المنطقة ويجب أن لا يكون الثلج بشكل مباشر على البشرة.

يتم وضع الخليط على المنطقة وتترك لمدة لا تقل عن ساعة كاملة.

يتم غسل المنطقة بالماء الفاتر حتى يتم التخلص من الخليط تمامًا وبعد ذلك يتم غسلها بالماء البارد.

للحصول على أفضل النتائج لابد من استخدام الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع.

وصفة الفازلين والنشا وعسل النحل

عسل النحل يوجد به العديد من الفوائد للبشرة فهو مضاد للبكتيريا والالتهابات كما يعمل على ترطيب المكان جيدًا لعدم إصابته بالجفاف والاسمرار

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من النشا.

ملعقة كبيرة واحدة من الفازلين.

ملعقة كبيرة واحدة من العسل الطبيعي.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب متوسط الحجم من الحليب.

طريقة التطبيق