لقمة القاضي وطريقه عملها هشه ولذيذة

لقمة القاضي من الوصفات المحببة لدي الأطفال والكبار ويبحث عنها عدد كبير من الناس علي الأنترنت من أجل إعدادها في المنزل وضمان نظافتها وجودة مكوناتها فهي من أسهل وأبسط طرق إعداد الحلوي بالمنزل فهي مشهورة بالزلابية فمن سمات نجاحها هي القرمشة وأنها تكون هشه مثل القطن وأفضل وقت لتذوقها وهي ساخنة مضاف إليها السكر أو الشوكولاتة أو الصوص اللي تحبه ومن هنا سوف نقدم لكم الوصفة الأصلية لعمل لقمه القاضي في المنزل. لقمة القاضي وطريقتها لقمة القاضي وطريقتها سوف نوضح لكم مقادير لقمة القاضي وعليك إتباع المكونات بكل دقه. عدد 2 كوب دقيق.

عدد 1 معلقة نشا.

عدد 1 معلقة كبيرة زيت.

ربع معلقة صغيرة ملح.

عدد 1 معلقة صغيرة خميرة فورية.

عدد 1 معلقة سكر.

كوب وربع ماء دافئ. مكونات الشربات عدد 2 كوب سكر.

عدد 1 كوب ماء.

معلقة صغيرة فانيليا.

عصير نصف ليمون. طريقة إعداد الشربات مكونات الشربات نحضر إناء عميق ونضع به الماء والليمون علي النار ثم الفانيليا ونتركه حتي يغلي وبعد 10 دقائق علي النار نطفي عليه ونتركه يبرد. الزلابية وطريقة تحضيرها في البداية نحضر إناء عميق ونضع به الدقيق ثم الخميرة ثم السكر ثم النشا والملح والفانيليا ونقوم بوضع الزيت ونعجن باستخدام الخفاق أو بالعجان الكهربائي ونقوم بتنزيل الماء الدافئ بشكل تدريجي لمدة 5 دقائق وبذلك سوف تحصلي علي عجينة متوسطة القوام متماسكة شبه سائلة ولكنها لا تلتزق في اليد أو في الإناء.

عليك بتغطيه العجينة ونتركها تتخمر لمدة ساعة كاملة وسوف تجدينها ارتفعت بشكل كبير وعليك خفقها مرة أخري ثم أتركيها تخمر لمدة ساعة ثانية وبعد ذلك سوف تشاهدين تضاعف حجمها بشكل كبير وبذلك تكون جاهزة للقلي في الزيت.

عليك إحضار معلقة ودهن المعلقة بالزيت ثم قطعيها كرات صغيرة وضعيها مباشرة في الزيت وبعد ذلك قومي بتصفيتها من الزيت وضعيها في الشربات البارد وهي ساخنة وبعد ذلك يمكنك وضع عليها سكر أو شوكولاته ذائبة بيضاء أو سوداء حسب الرغبة وبألف هنا.

لمن يحب أن يضع عليها إضافات أخري غير الشربات عليك تصفيتها من الزيت ووضعها علي ورق مناديل حتي يجف الزيت ثم نضع الإضافات المحببة لديكم مثل السكر الناعم أو القرفة كل شخص يضع المحبب له. الزلابية وطريقة تحضيرها الوسوم

لقمة القاضي من الوصفات المحببة لدي الأطفال والكبار ويبحث عنها عدد كبير من الناس علي الأنترنت من أجل إعدادها في المنزل وضمان نظافتها وجودة مكوناتها فهي من أسهل وأبسط طرق إعداد الحلوي بالمنزل فهي مشهورة بالزلابية فمن سمات نجاحها هي القرمشة وأنها تكون هشه مثل القطن وأفضل وقت لتذوقها وهي ساخنة مضاف إليها السكر أو الشوكولاتة أو الصوص اللي تحبه ومن هنا سوف نقدم لكم الوصفة الأصلية لعمل لقمه القاضي في المنزل. لقمة القاضي وطريقتها لقمة القاضي وطريقتها سوف نوضح لكم مقادير لقمة القاضي وعليك إتباع المكونات بكل دقه. عدد 2 كوب دقيق.

عدد 1 معلقة نشا.

عدد 1 معلقة كبيرة زيت.

ربع معلقة صغيرة ملح.

عدد 1 معلقة صغيرة خميرة فورية.

عدد 1 معلقة سكر.

كوب وربع ماء دافئ. مكونات الشربات عدد 2 كوب سكر.

عدد 1 كوب ماء.

معلقة صغيرة فانيليا.

عصير نصف ليمون. طريقة إعداد الشربات مكونات الشربات نحضر إناء عميق ونضع به الماء والليمون علي النار ثم الفانيليا ونتركه حتي يغلي وبعد 10 دقائق علي النار نطفي عليه ونتركه يبرد. الزلابية وطريقة تحضيرها في البداية نحضر إناء عميق ونضع به الدقيق ثم الخميرة ثم السكر ثم النشا والملح والفانيليا ونقوم بوضع الزيت ونعجن باستخدام الخفاق أو بالعجان الكهربائي ونقوم بتنزيل الماء الدافئ بشكل تدريجي لمدة 5 دقائق وبذلك سوف تحصلي علي عجينة متوسطة القوام متماسكة شبه سائلة ولكنها لا تلتزق في اليد أو في الإناء.

عليك بتغطيه العجينة ونتركها تتخمر لمدة ساعة كاملة وسوف تجدينها ارتفعت بشكل كبير وعليك خفقها مرة أخري ثم أتركيها تخمر لمدة ساعة ثانية وبعد ذلك سوف تشاهدين تضاعف حجمها بشكل كبير وبذلك تكون جاهزة للقلي في الزيت.

عليك إحضار معلقة ودهن المعلقة بالزيت ثم قطعيها كرات صغيرة وضعيها مباشرة في الزيت وبعد ذلك قومي بتصفيتها من الزيت وضعيها في الشربات البارد وهي ساخنة وبعد ذلك يمكنك وضع عليها سكر أو شوكولاته ذائبة بيضاء أو سوداء حسب الرغبة وبألف هنا.

لمن يحب أن يضع عليها إضافات أخري غير الشربات عليك تصفيتها من الزيت ووضعها علي ورق مناديل حتي يجف الزيت ثم نضع الإضافات المحببة لديكم مثل السكر الناعم أو القرفة كل شخص يضع المحبب له. الزلابية وطريقة تحضيرها

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