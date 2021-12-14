فطائر السمسم الملفوفة هي عبارة عن فطائر محشية يمكن تحضيرها بالعديد من الحشوات مثل اللحم المفروم أوالجبن أو الدجاج، وهى من أحلى المخبوزات الخفيفة التي تتميز بطعم رائع ومحبب لكل أفراد الأسرة وخاصةً الأطفال، فدائماً تحرص الأمهات على إعداد أكلات مميزة للأطفال في المنزل لتجنب شراء الأكل الجاهز الذي يكون أحياناً غير مضمون الجودة ويسبب الكثير من المشاكل الصحية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة وبسيطة لعمل فطائر السمسم الملفوفة بمكونات بسيطة والطعم رائع. مكونات فطائر السمسم الملفوفة

مكونات فطائر السمسم الملفوفة بسيطة ومتوفرة في المنزل، وهى كالتالي:- نصف كوب من الماء الدافئ

نصف كوب من الماء الدافئ ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخل.

ربع كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 كوب ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة. الحشوة

جبن فيتا

بقدونس مفروم. للتزيين

ملعقة صغيرة من العسل الأسود.

نصف كوب من الماء

سمسم. طريقة التحضير

يمكننا عمل فطائر السمسم الملفوفة بمذاق رائع وشكل مميز بالخطوات التالية:- نذوب ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من السكر في خليط الماء والحليب الدافئ، ثم نغطي الخليط ونتركه لمدة 10 دقائق حتى تنشط الخميرة. ثم نقوم بنخل الدقيق لنتخلص من أي شوائب. نضع كوبين ونصف من الدقيق المخلوط بملعقة صغيرة من الملح في إناء عميق ثم نضيف ربع كوب من الزيت وخليط الخميرة، ونعجن المكونات لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية ومتجانسة. ثم نغطي العجينة وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. نخلط الجبنة الفيتا مع البقدونس المفروم، ثم نقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم. ثم نفرد كل كرة بشكل بيضاوي ثم نضع ملعقة كبيرة من حشوة الجبنة الفيتا والبقدونس المفروم. نثني جانبي العجينة للداخل ثم نلفها بشكل إسطواني (رول)، ونكرر ذلك مع باقي كمية العجين. نذوب ملعقة صغيرة من العسل في نصف كوب ماء، ثم ندهن الفطائر بخليط العسل والماء ثم نضعها في السمسم. ثم نضع الفطائر في صينية مدهونة بالزيت ومبطنة بورق زبدة، وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة. نقوم بتسخين الفرن قبل الخبز بحوالي ربع ساعة على درجة الحرارة المناسبة. ثم تخبز الفطائر في فرن ساخن مسبقاً على درجة 200 مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي. عند تمام النضج نخرج الفطائر من الفرن وتترك قليلاً لتبرد ثم تقدم بألف صحة وعافية. الوسوم

فطائر السمسم الملفوفة هي عبارة عن فطائر محشية يمكن تحضيرها بالعديد من الحشوات مثل اللحم المفروم أوالجبن أو الدجاج، وهى من أحلى المخبوزات الخفيفة التي تتميز بطعم رائع ومحبب لكل أفراد الأسرة وخاصةً الأطفال، فدائماً تحرص الأمهات على إعداد أكلات مميزة للأطفال في المنزل لتجنب شراء الأكل الجاهز الذي يكون أحياناً غير مضمون الجودة ويسبب الكثير من المشاكل الصحية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة وبسيطة لعمل فطائر السمسم الملفوفة بمكونات بسيطة والطعم رائع. مكونات فطائر السمسم الملفوفة

مكونات فطائر السمسم الملفوفة بسيطة ومتوفرة في المنزل، وهى كالتالي:- نصف كوب من الماء الدافئ

نصف كوب من الماء الدافئ ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخل.

ربع كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 كوب ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة. الحشوة

جبن فيتا

بقدونس مفروم. للتزيين

ملعقة صغيرة من العسل الأسود.

نصف كوب من الماء

سمسم. طريقة التحضير

يمكننا عمل فطائر السمسم الملفوفة بمذاق رائع وشكل مميز بالخطوات التالية:- نذوب ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من السكر في خليط الماء والحليب الدافئ، ثم نغطي الخليط ونتركه لمدة 10 دقائق حتى تنشط الخميرة. ثم نقوم بنخل الدقيق لنتخلص من أي شوائب. نضع كوبين ونصف من الدقيق المخلوط بملعقة صغيرة من الملح في إناء عميق ثم نضيف ربع كوب من الزيت وخليط الخميرة، ونعجن المكونات لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية ومتجانسة. ثم نغطي العجينة وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. نخلط الجبنة الفيتا مع البقدونس المفروم، ثم نقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم. ثم نفرد كل كرة بشكل بيضاوي ثم نضع ملعقة كبيرة من حشوة الجبنة الفيتا والبقدونس المفروم. نثني جانبي العجينة للداخل ثم نلفها بشكل إسطواني (رول)، ونكرر ذلك مع باقي كمية العجين. نذوب ملعقة صغيرة من العسل في نصف كوب ماء، ثم ندهن الفطائر بخليط العسل والماء ثم نضعها في السمسم. ثم نضع الفطائر في صينية مدهونة بالزيت ومبطنة بورق زبدة، وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة. نقوم بتسخين الفرن قبل الخبز بحوالي ربع ساعة على درجة الحرارة المناسبة. ثم تخبز الفطائر في فرن ساخن مسبقاً على درجة 200 مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي. عند تمام النضج نخرج الفطائر من الفرن وتترك قليلاً لتبرد ثم تقدم بألف صحة وعافية.

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