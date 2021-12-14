الخلطة السرية لعمل القرنبيط الكرسبى المقرمش ومن غير ما يشرب زيت

يعتبر القرنبيط من الخضروات الشتوية وهو من الأكلات المحببة لدى المصريين والتى انتشرت فى الوطن العربى ويتميز القرنبيط أنه من الاكلات المفيدة جدا للجسم . ويحتوى على العناصر الغذائية المفيدة والهامة والتى لا غنى عنها. وتبحث ربات البيوت عن طريقة لعمل القرنبيط بطريقة سهلة ولذيذة بدون ان يشرب زيت. وسوف نبين فى الخطوات التالية افضل طرق عمل القرنبيط فى المنزل. بطريقة سهلة ومفيدة ويكون مقرمش.

طريقة اعداد وتحضير القرنبيط المقلى المقرمش اللذيذ

حتى تحصلى على القرنبيط الشهى المقرمش فى المنزل لابد من اتباع الخطوات التالية

حبة قرنبيط الحجم حسب الرغبة.

ملعقة من الملح.

كذلك ملعقة من الكمون.

ثم ملعقة من السكر.

ماء مغلى السلق.

كمية من الزيت للقلى.

المكونات والمقادير اللازمة

نحتاج اربع بيضات .

ثم كوبان من الدقيق.

ايضا ثلاث معالق من النشا.

مع ملعقة كمون.

مقدار كوب من البقدونس والشبت والكزبرة المفرومين.

كما نحتاج ملعقة كبيرة بيكنج بودر

. ثم ملعقة من الفلفل الأسود.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الحليب.

الخلطة السرية اللازمة خلطة التتبيلة

يفضل تحضير القرنبيط طازج يتم تقطيع وفصل راس القرنبيط عنه.

يقطع الى احجام حسب الرغبة ويفضل القطع الصغيرة.

ثم يتم وضع قطع القرنبيط فى وعاء بة ماء على النار للسلق.

اضافة الملح والكمون والسكر عند السلق.

يتم تغطية الوعاء عند السلق ولمدة عشر دقائق.

ثم يرفع القرنبيط من على النار ويصفى من ماء السلق ويترك جانبا.

طريقة التحضير والتجهيز اللازمة لعمل القرنبيط المقرمش اللذيذ

إحضار وعاء كبير ويتم خفق البيض واللبن ويتم إذابة الدقيق والنشا فى بعض الماء الفاتر.

ثم إضافة خليط البيض واللبن الى خليط النشا والدقيق.

ثم قلبي بالمضرب الكهربائى حتى يمتزج الخليط.

بعد ذلك يتم اضافة كوب الشبت والبقدونس والكزبرة المفرومين والخل.

اضافة البيكنج بودر وتقليب المكونات جيدا حتى تمتزج معا وتتجانس ويكون القوام متوسط السماكة.

وضع قطع القرنبيط فى الخليط حتى تتشرب جيدا خمس دقائق.

تسخين الزيت فى مقلاة على النار تكون متوسطة حتى يتم نضج القرنبيط بدون ان يحترق او يكون غير ناضج من الداخل.

يتم وضع بعض قطع القرنبيط في الزيت للقلى مع التقليب على كل الوجهة حتى تمام النضج.

إخراج قطع القرنبيط من الزيت ووضعها في مصفاة أو على ورق طعام لتصفية الزيت.

تكرار العملية حتى تنتهى من الكمية ثم قدمى قطع الزهرة القرنبيط.

طريقة عمل التتبيلة او الخلطة السرية