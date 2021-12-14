المعمول السعودي بالعجوة من أفخر الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، ويتميز بطعمه الشهي بسبب احتوائه على التمر الذي يعطي له مذاق رائع ولذيذ، وطريقة تحضيره في المنزل سهله وبسيطة جدًا، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعداده لأطفالها بأقل الإمكانيات وفي وقت قصير جدًا وبأقل مجهود، ويحتوي المعمول على العديد من السعرات الحرارية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وتساعد الأطفال علي مذاكرة دروسهم وتجعلهم في حاله تركيز عالي، وتتضارب الأقوال عن اختراعه، حيث توجد أقوال ترى أن المعمول ينسب إلى الفراعنة، حيث وجدت نقوش فرعونية على جدران المعابد تدل على أنه من اختراع الفراعنة، و أقوال أخرى تقول أنه ظهر في عصر الحكم الفاطمي، وهناك أنواع كثيرة منه مثل معمول الفستق، و سوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على طريقه عمل المعمول السعودي الفاخر بالعجوة بالمنزل.

مكونات المعمول السعودي الفاخر بالعجوة

يحتوي هذا النوع من الحلويات العربية المشهورة على مكونات تتوفر في كل منزل وهى كما يلي:-

كيلو من الدقيق.

200 جرام من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من السمن البلدي.

نصف كوب من الزيت.

ستة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقتان كبيرتان من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.

كميه مناسبة من التمر المهروس للحشو.

طريقه التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير المعمول السعودي الفاخر بالعجوة بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء، ثم نضع به السمنة والزبدة مع الزيت على نار تكون متوسطة. نقوم بصب مزيج الزبدة والسمن على الطحين، ثم نقوم بإضافة باقي المكونات الأخرى ونمزجهم مع بعض بشكل جيد. نقوم بإضافة نصف كوب ماء دافئ، ثم نقوم بالمزج جيدًا. نضع الخليط في مكان دافئ حتى يختمر، ثم نقوم بتغطية العجين حتى لا يجف. نقوم بتسخين الفرن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية حتى لا يأخذ المعمول وقت في تحضيره. نقوم بتقطيع العجين بواسطه ملعقة كبيرة، ثم نقوم بفرده ووضع حشوة التمر داخله ونغلقه على شكل كرة. نضع قطع العجين المحشية بالتمر في قوالب المعمول لتشكيلها ونقشها، ثم نقوم برصها في صينيه الخبز. ندخل الصينية الفرن، ثم نتركها حتى ينضج معمول التمر ويصبح لونه ذهبي جميل.

فوائد المعمول السعودي الفاخر بالتمر

يحتوي هذا النوع من المخبوزات على العديد من الفوائد للجسم وهي كالتالي:-