أسهل طريقة عمل البسبوسة زي المحلات في البيت خطوة بخطوة

طريقة عمل البسبوسة واحدة من اشهي أنواع الحلويات التي يبحث عنها الكثير من السيدات ويرغبون في معرفة أفضل واسهل طريقة عمل البسبوسة. ولذلك سوف نوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البسبوسة في البيت زي المحلات والحصول علي طعم شهي ومميز جداً ويمكن لعشاق البسبوسة تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة.

طريقة عمل البسبوسة

تشتهر البسبوسة بشكل كبير جداً في مصر فهي من اكثر أنواع الحلويات تناولا ومفضلة لدي الكثير من الأشخاص. وذلك لأنها تمتلك طعم رائع ومميز جداً كما انها ترتبط ارتباط وثيق في مصر بالعديد من المناسبات مثل شهر رمضان المبارك وعيد الفطر والمناسبات العائلية. لذلك يهتم عدد كبير من السيدات لمعرفة طريقة عمل البسبوسة والحصول علي الطعم الرائع مثل المحلات.

500 جرام من سميد البسبوسة.

ملعقتين من السمن.

كوب واحد من الزبادي.

حبة واحدة من البيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

احضري السميد الخاص بالبسبوسة وقومي بإضافة كل من البيكنج بودر والفانيليا والسمن الية.

قومي بتقليب المكونات مع بعضها بيدك بشكل جيد حتي تمتزج المكونات مع بعضها.

بعد ذلك احضري الماء وضعي القليل بشكل تدريجي وقومي بتقليب المكونات حتي يصبح قوامها سميك واتركي الخليط بعد ذلك جانبا لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك قومي بإضافة القليل من الماء مرة اخري حتي تحصلين علي قوام مناسب وجيد للخليط.

احضري صينية البسبوسة وقومي بدهنها بالقليل من الزيت أو السمن وقومي بوضع الخليط بها وفردة بشكل متساوي.

قومي بإدخال الصينية الي الفرن واتركيها حتي تنضج البسبوسة تماما ويصبح لونها ذهبي ويمكنك بعد ذلك استخدام القطر البارد لتزيينها.

مكونات عمل البسبوسةخطوات عمل وتحضير البسبوسةطريقة عمل البسبوسة بالزبادي للشيف حسن

يقدم الشيف حسن طريقة رائعة لعمل البسبوسة في المنزل خطوة بخطوة بأفضل طريقة مثل المحلات. وهناك الكثير من السيدات يتابعون الشيف حسن فهو يقدم اسرار وتركات رائعة لعمل الوصفات والحلويات والأطباق الرئيسية بطريقة رائعة ومميزة جداً. لذلك يمكنك الاطلاع علي الفيديو التالي لـ معرفة طريقة عمل البسبوسة زي المحلات.