مشروب الجنزبيل السحري للتخسيس وحرق الدهون وازالة الكرش في 5 أيام

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن مشروب لتخسيس البطن في مدة قليلة جد، حيث أنها مشكلة تعاني منها فتيات كثيرات، حيث أنه يعمل على حرق الدهون وتقليل وزن الجسم، وسوف يؤدي الي التخلص من الكرش والارداف في غضون وقت قليل جدا، وسوف نوضح لكم عبر هذا المقال طريقة عمل أكثر من مشروب من المواد الطبيعية،و جميع مكونات هذه الوصفة السحرية متوفره في البيت، كما أن طريقة تحضيره ستكون سهلة للغاية، ويعتبر الزنجبيل من الأعشاب الهامة التي سوف تستخدم في تخفيف اضطرابات التي تتواجد في المعدة كما أنه مضاد للالتهابات ويعتبر مفيد في انخفاض نسبة السكر في الدم، كما أنه يمنع الإصابة بمرض السرطان ويحمي من نزلات البرد ويلعب دور مهم تخفيف الام الحيض

مكونات مشروب الجنزبيل السحري

يعتمد هذا المشروب علي أعشاب الجنزبيل وهو يستخدم لحرق الدهون وتقليل الوزن ومكونات هذا المشروب:

يتكون من الجنزبيل كعنصر أساسي في التخسيس حيث نستخدم ملعقة صغيرة من الجنزبيل المطحون

نستخدم واحد كوب من الماء

نصف لمونه او ليمونه كاملة حسب الرغبة

طريقة تحضير مشروب الجنزبيل

نبدأ في تحضير مشروب الجنزبيل الصحي الذي يستخدم في التخسيس:

نقوم في البداية بتجهيز كوب ماء يكون مغلي ثم نضع عليه ملعقه صغيرة من الجنزبيل وبعد ذلك يتم اضافه نصف ليمونة معصورة او ليمون كامله نقوم بعصرها علي كوب الماء المغلي والجنزبيل وذلك حسب الرغبه في تقبل الليمون كمشروب مع الجنزبيل وبعد ذلك نقوم بتغطية هذا المشروب لمدة نصف ثم نقوم بعد ذلكم بتناول هذا المشروب قبل كل وجبه ثلاث مرات في اليوم و مع الاستمرار في هذا المشروب لمدة من ستة أيام لأكثر سوف تحقق نتائج كبيره في التخسيس والتخلص من الوزن زائد في الجسم سواء من البطن والاجناب.

الزنجبيل له فوائد كبيرة في انقاص وزن الجسم و حرق الدهون حيث ان يعملل تقليل احتباس الماء داخل جسم الانسان

كما انه يساعد في حرق الدهون وله خصائص مضاده للاكسده ومضاد للالتهاب

كما ان الزنجبيل يلعب دور هام في تنظيم مستوى سكر في جسم الإنسان و يؤدي الى فقد كثير في الوزن مع تكرار استخدامه

اما بالنسبه لليمون فانه يحتوي على فيتامين سي و فيتامين ب6 وعنصر البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والنحاس وكل هذه العناصر المهمه ومضاده للاكسده وتحسين هضم الانسان وبالتالي التخلص من الوزن الزائد خاصه في البطن

ويحتوي على سعرات حراريه منخفضه جدا والإكثار من شرب الليمون يؤدي الى تقليل الشهيه والشعور بامتلاء البطن ومشروب الزنجبيل مع الليمون قدي الى فوائد عديده في انقاص الوزن والتخلص من الدهون اذا شرب على معده فاضيه صباحا.

فوائد الزنجبيل والليمون في التخسيس