معجزة كريم الخميرة والنشا لنفخ وتوريد الخدود وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا

كريم الخميرة والنشا، من المواد الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة وتوحيد لونها (الخميرة)، حيث تحتوي الخميرة على فيتامين B2 الذي له دور كبير في تجديد خلايا البشرة والحفاظ على نعومتها، كما تعمل الخميرة على تنظيف البشرة من الجلد الميت والدهون الزائدة، كذلك تقضي الخميرة على البقع الداكنة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس وذلك بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة كما تحتوي الخميرة على مجموعة كبيرة من البروتينات والألياف التي تغذي البشرة وتمنحها نضارة وحيوية، يمكن استخدام الخميرة بأكثر من طريقة لعمل ماسكات فعالة لتفتيح البشرة ومن هذه الماسكات:

نحتاج لعمل هذا الماسك إلى ملعقة كبيرة من الخميرة وثلاث ملاعق كبيرة من الشوفان المطحون وربع كوب من الحليب.

يتم خلطهم سوياً حتى نحصل على خليط متجانس، نغسل البشرة جيداً بغسول مناسب ونعرضها للقليل من البخار الساخن حتى يتم فتح مسام البشرة.

نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة، نغسل الوجه بالماء الدافئ جيداً ثم الماء البارد ونرطب البشرة جيداً، يمكن تطبيق هذا الماسك مرتين كل أسبوع.

نحتاج الى ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من النشا والقليل من الماء الدافئ، نضع النشا والخميرة في وعاء ونضيف لهم الماء بالتدريج.

ونقلب حتى نحصل على خليط كريمي، نوزع الخليط على بشرة نظيفة ونتركه لمدة نصف ساعة، ثم نغسل البشرة بالماء الدافئ.

ثم البارد وترطبها، يمكن تطبيق هذا الماسك مرتين في الأسبوع أو ثلاث مرات.

نحتاج إلى ربع كوب من الماء الدافئ وملعقة كبيرة من الخميرة وثلاث ملاعق صغيرة من الدقيق.

نقوم بخلط جميع المكونات حتى نحصل على خليط متجانس، نوزع الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف تماماً.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد ونرطبه، نكرر هذا الماسك مرتين كل أسبوع.

نحتاج إلى ربع كوب من الخميرة وعصير حبة كاملة من الليمون، نقوم بخلطهم جيداً، ثم نوزع الخليط على بشرة نظيفة ونتركه لمدة ربع ساعة.

نغسل البشرة بالماء الدافئ ثم البارد ونرطبها، لا يكرر هذا الماسك أكثر من مرتين في الشهر الواحد لأنه يسبب حساسية والتهابات للبشرة.

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